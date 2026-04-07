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ट्रेन को डिरेल करने की साजिश विफल, मालगाड़ी से टकरा कर दूर जा गिरा पुरानी पटरी का हिस्सा

ओराई नदी की पुलिया ( Courtesy- Rural Correspondent )

चित्तौड़गढ़: जिले में सोमवार रात को मालगाड़ी को रेलवे ट्रैक से उतारने की साजिश विफल हो गई. अज्ञात व्यक्तियों ने चित्तौड़गढ़-कोटा रेललाइन पर आने वाली ओराई नदी की पुलिया के यहां रेलवे ट्रैक के ऊपर लोहे की पुरानी पटरी का हिस्सा डाल दिया था. गनीमत रही की मालगाड़ी से टकरा कर लोहे का टुकड़ा दूर जा गिरा और कोई हादसा नहीं हुआ. इस सूचना के बाद कोटा एवं चित्तौड़गढ़ से रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे. वहीं रेलवे, आरपीएफ तथा चित्तौड़गढ़ पुलिस के दो थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची. फिलहाल रेलवे पुलिस की ओर से प्रकरण दर्ज नहीं करवाया गया. बस्सी पुलिस का कहना है की रिपोर्ट मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. बस्सी थानाधिकारी चंपाराम ने बताया कि सोमवार रात करीब 3.30 बजे यह मामला हुआ था. पुलिस थाने पर सूचना मिली थी कि रेलवे ट्रैक पर कोई हादसा हुआ है. इस पर टीम के साथ मौके पर जाकर देखा था. इसमें सामने आया कि चित्तौड़गढ़ से कोटा रेलवे ट्रैक पर अज्ञात व्यक्ति ने ट्रेन को डिरेल करने का प्रयास किया था. यहां तोरनिया व सुवावा गांव के मध्य ओराई नदी की पुलिया के यहां अज्ञात ने रेलवे ट्रैक पर लोहे की पुरानी पटरी का हिस्सा रख दिया था. करीब 3.30 बजे चित्तौड़गढ़ से एक मालगाड़ी कोटा की ओर जा रही थी. पढ़ें: धौलपुर-मनियां के बीच मालगाड़ी डिरेल, डाउन लाइन ब्लॉक, कोई जनहानि नहीं