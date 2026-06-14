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लखनऊ में पंजाब मेल को पलटाने की साजिश, चालक की सतर्कता से टला बड़ा हादसा

भारी चौखट रखकर ट्रेन को पलटाने की साजिश रची गई, रेलवे ने शुरू की जांच.

plot to derail punjab mail in lucknow major accident averted due to driver alertness
लखनऊ में पंजाब मेल को पलटाने की साजिश. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 10:18 AM IST

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लखनऊ: राजधानी में एक बार फिर से ट्रेन को पलटाने की साजिश रचने का मामला सामने आया है. घटना शुक्रवार की है कैंट थाना क्षेत्र के दिलकुश ब्लॉक के पास रेलवे ट्रैक पर लोहे की भारी चौखट रखकर ट्रेन को पलटने की साजिश रची गई लेकिन लोको पायलट की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया. रेलवे अधिकारियों की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.


लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र में शुक्रवार को अमृतसर से हावड़ा जा रही पंजाब मेल 13006 को निशाना बनाने की कोशिश की गई. दिलकुशा ब्लॉक के पास रेलवे ट्रैक पर लोहे की भारी चौखट रखकर ट्रेन पलटने की साजिश रची गई. लोहे की चौखट का वजन लगभग 50 किलो बताया जा रहा है. लोको पायलट ने सतर्कता और सूझबूझ से ट्रेन को कंट्रोल किया. समय रहते ट्रेन की रफ्तार नियंत्रित कर सुरक्षित रोक लिया.

घटना के बाद ट्रैक से लोहे की चौखट कब्जे में लिया गया है. मामले में लखनऊ के कैंट थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया है. सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसी मौके पर पहुंच गई. पूरे मामले को लेकर खुफिया एजेंसी अभी अलर्ट मोड पर हैं.

इससे पूर्व भी कई बार लखनऊ में ट्रेन को पलटाने की साजिश रची जा चुकी है. उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ खुफिया एजेंसियां भी हर एंगल से जांच करने में जुटी हुई है. पुलिस और खुफिया एजेंसी आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य सूत्रों से पता लग रही है कि आखिर रेलवे ट्रैक पर इतनी भारी लोहे की चौखट कैसे पहुंची और कौन-कौन लोग इसमें शामिल हैं.


एसीपी कैंट अभय मल्ल ने बताया कि आर ए एफ के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.



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