फिल्म जैसा सस्पेंस और थ्रीलर है सिरसा पेट्रोल पंप पर गबन की साजिश, पुलिस ने ऐसे किया खुलासा
पेट्रोल पंप पर काम करने वाले एक कर्मचारी ने फिल्मी स्टाइल में गबन की ऐसी साजिश रची पहली नजर में पुलिस भी चकरा गई.
Published : August 7, 2026 at 7:54 PM IST
सिरसाः जिला के डबवाली में एक पेट्रोल पंप से लाखों रुपये का गबन कर खुद की मौत की झूठी साजिश रचने वाले आरोपी कर्मचारी को सीआईए स्टाफ डबवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान दयाराम के रूप में हुई है जिसके कब्जे से चोरी की गई राशि में से 4 लाख 30 हजार रुपये नकद बरामद कर लिए गए हैं.
पेट्रोल पंप से 864917 रुपये का गबनः डीएसपी योगेश कटारिया ने बताया कि "आरोपी दयाराम गांव डबवाली स्थित एक पेट्रोल पंप पर कर्मचारी के रूप में काम करता था. उसने पेट्रोल पंप के 8 लाख 64 हजार 917 रुपये का गबन कर लिया था. जब उसे लगा कि उसका यह कृत्य जल्द उजागर हो जाएगा और वह पकड़ा जाएगा तो उसने कानून की गिरफ्त से बचने के लिए एक सुनियोजित साजिश रची.
डबवाली थाने में दर्ज हुआ था गुमशुदगी का मामलाः आरोपी 7 जुलाई 2026 को अपनी छोटी बच्ची को साथ लेकर गांव अबूबशहर क्षेत्र में राजकनाल नहर के किनारे पहुंचा. वहां उसने अपनी मोटरसाइकिल जूते अपनी बच्ची का स्कूल बैग और सैंडल किनारे छोड़ दिए ताकि पुलिस और उसके परिजनों को यह लगे कि उसने नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है. इसके बाद आरोपी वहां से रहस्यमयी तरीके से फरार हो गया. आरोपी के गायब होने के बाद उसके भाई ने 9 जुलाई 2026 को थाना शहर डबवाली में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई.
पेट्रोल पंप संचालक के आवेदन पर भी दर्ज हुआ था मामलाः शिकायत में आशंका जताई गई थी कि मानसिक परेशानी के कारण दयाराम ने खुदकुशी कर ली है या किसी ने उसे छुपा दिया है. इस पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की. इसी बीच पेट्रोल पंप के संचालक ने भी थाना शहर डबवाली में शिकायत दर्ज करवाई कि दयाराम ने पंप से 8 लाख 64 हजार 917 रुपये की नकद राशि चोरी की है और वह पैसे लेकर गायब हो गया है. इस शिकायत के आधार पर 13 जुलाई 2026 को आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.
गबन की 4 लाख 30 लाख बरामदः सीआईए स्टाफ डबवाली के प्रभारी उप निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जांच को आगे बढ़ाया. टीम ने घटनास्थल से जुटाए गए महत्वपूर्ण सुरागों सीसीटीवी फुटेज के गहन विश्लेषण और तकनीकी साक्ष्यों का सहारा लिया. सीआईए स्टाफ और थाना शहर डबवाली की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न संभावित ठिकानों पर दबिश दी और आरोपी दयाराम का सुराग लगाकर उसे काबू कर लिया. पुलिस ने आरोपी के पास से गबन की गई राशि में से 4 लाख 30 हजार रुपये नकद बरामद कर लिए हैं.