ETV Bharat / state

गुरुग्राम में प्लॉट बिक्री धोखाधड़ी मामला, पंजाब से DETC गिरफ्तार, महिला अधिकारी पर करोड़ों रुपये के घोटाले का आरोप

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया है. ये ठगी करने वाला कोई और नहीं, बल्कि सिस्टम के भीतर बैठे भरोसे की सबसे बड़ी सेंध है. जिस महिला पर कानून लागू कराने की जिम्मेदारी थी, वही महिला करोड़ों के प्लॉट फर्जीवाड़े की मास्टरमाइंड निकली. दरअसल, गुरुग्राम पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा-1(EOW-I) ने डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर के पद पर तैनात महिला अधिकारी को फर्जी अलॉटमेंट लेटर और कन्वीनियंस डील बनाकर प्लॉट बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

करोड़ों रुपये का फर्जीवाड़ा: पुलिस PRO संदीप ने बताया कि "यह हाई-प्रोफाइल घोटाला सेक्टर-54 गुरुग्राम स्थित एक कीमती प्लॉट से जुड़ा है. जिसे साल 2004 में शिकायतकर्ता के पिता ने सनसिटी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बुक किया था. भुगतान पूरा हुआ, अलॉटमेंट और पजेशन लेटर भी जारी हुआ, लेकिन 2013 में पिता की मौत के बाद परिवार ट्रांसफर प्रक्रिया में उलझा रह गया. यहीं से शुरू हुआ फर्जीवाड़े का असली खेल".

फर्जी अलॉटमेंट लेटर के जरिए ठगी: पीआरओ संदीप ने बताया कि "साल 2020 में फर्जी अलॉटमेंट लेटर तैयार किया गया. उसके आधार पर कन्वीनियंस डीड पंजीकृत कराई गई और फिर 21 जुलाई 2026 को वही प्लॉट 3 करोड़ 40 लाख रुपये में बेच दिया. जांच में चौकाने वाला खुलासा हुआ है कि इस साजिश में मुख्य कड़ी कोई आम महिला नहीं, बल्कि सरकार की वरिष्ठ अधिकारी सरोज देवी है. जो एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग में लंबे समय तक सेवा दे चुकी है. हाल ही में डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर के पद पर तैनात है. पद और सिस्टम की जानकारी का इस्तेमाल कर उसने रियल एस्टेट कंपनी के कर्मचारियों के साथ मिलकर फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है".