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8 साल पहले पिता के मर्डर का बदला लेने के लिए रची साजिश, दोस्तों को सुपारी दे करवाई हत्या, तीन गिरफ्तार

हत्या के मामले में सजा काट रहे गंगासहाय कुमावत को जेल में अच्छे आचरण के चलते सांगानेर स्थित ओपन जेल में रखा गया था.

Accused identified based on the scooter seen in CCTV footage
सीसीटीवी में दिखी स्कूटी के आधार पर आरोपियों की पहचान (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 13, 2026 at 4:54 PM IST

5 Min Read
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जयपुर: राजधानी जयपुर में बुधवार शाम को करणी विहार थाना इलाके के धावास में ओपन जेल के बंदी गंगासहाय कुमावत की गोलियां मारकर हत्या के मामले का पुलिस ने पटाक्षेप कर दिया है. वारदात को अंजाम देने वाले शूटर सहित तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जांच में सामने आया कि साल 2018 में जयपुर के मोती डूंगरी थाना इलाके में हिस्ट्रीशीटर महेंद्र गुर्जर की हत्या का बदला लेने के लिए उसके बेटे आयुष ने गंगासहाय की हत्या की साजिश रची. उसने अपने पुराने परिचित अमित और सोनू को हत्या का टास्क दिया और वारदात के 10-12 दिन पहले जयपुर से बाहर भाग गया. दोनों बदमाशों ने बुधवार शाम को बाइक पर जा रहे गंगासहाय की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी, जब वह ओपन जेल लौट रहा था.

कन्हैयालाल ने दिए हथियार, अमित-सोनू ने की हत्या: जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि गंगासहाय की हत्या के आरोप में तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है. इनमें वारदात को अंजाम देने वाले अमित और सोनू शामिल हैं. जबकि कन्हैयालाल ने बदमाशों को वारदात के लिए हथियार मुहैया करवाए. कन्हैयालाल आयुष की बुआ का लड़का है. उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. अब पुलिस आयुष की तलाश में जुटी है. कन्हैयालाल जयपुर के कोतवाली थाने का हिस्ट्रीशीटर है. उसके खिलाफ पहले भी कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं.

डीसीपी ने बताया कैसे हाथ आए आरोपी, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

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रैकी कर दिया वारदात को अंजाम: पड़ताल में सामने आया कि आयुष ने अमित और सोनू को हत्या का टास्क दिया और खुद जयपुर से फरार हो गया. उसके किसी अन्य राज्य में भागने की जानकारी है. अमित और आयुष कई दिनों से गंगासहाय की हत्या करने की फिराक में थे. उन्होंने उसकी बाइक के नंबर नोट कर रखे थे. जिस पर वे लगातार नजर रख रहे थे. उन्हें बुधवार को मौका मिला और उन्होंने फायरिंग कर गंगासहाय को मौत के घाट उतार दिया.

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2018 में जमीन विवाद में हुई थी हत्या: साल 2018 में गंगासहाय ने मोती डूंगरी थाने के हिस्ट्रीशीटर महेंद्र गुर्जर की हत्या की थी. उस समय किसी जमीन के मामले को लेकर दोनों में विवाद हुआ और गंगासहाय ने उसकी हत्या कर दी. उस मामले में दोषी पाए जाने के बाद गंगासहाय सजा काट रहा था. जेल में अच्छे आचरण के चलते उसे सांगानेर स्थित ओपन जेल में रखा गया था. जहां दिन में जेल परिसर से बाहर जाने की अनुमति होती है. लेकिन शाम को वापस जेल आना पड़ता है. दोनों बदमाशों ने गंगासहाय की घर से जेल लौटते समय हत्या कर दी.

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सीसीटीवी और मुखबिर से मिली सूचना पर एक्शन: उन्होंने बताया कि बदमाशों ने रैकी कर बुधवार शाम को वारदात को अंजाम दिया. धावास की जानकी विहार कॉलोनी में स्कूटी पर आए बदमाशों ने बाइक पर जा रहे गंगासहाय की गोली मारकर हत्या कर दी. बदमाशों ने पहले चलती बाइक पर उसे गोली मारी. जिससे वह नीचे गिर गया. इसके बाद उसके सिर में गोली मारकर हत्या की. पुलिस ने कड़ी नाकाबंदी की और सुसीटीवी फुटेज व मुखबिर तंत्र के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया. पूछताछ में आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है.

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भाई ने दर्ज करवाया हत्या का मामला: उन्होंने बताया कि गंगासहाय की हत्या को लेकर उसके भाई नेमीचंद ने करणी विहार थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है. अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि भाई गंगासहाय अमावस्या होने के कारण ओपन जेल से अपने घर आया था. वह बाइक से ओपन जेल जाने के लिए रवाना हुआ. जानकी विहार कॉलोनी में एक स्कूटी पर आए दो बदमाशों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी.

घर से फरार है साजिशकर्ता आयुष: उन्होंने बताया कि इस मामले में 19 वर्षीय सोनू रजक को गिरफ्तार किया है. वह झारखंड का रहने वाला है और जयपुर में मोती डूंगरी इलाके के गणेश नगर में किराए पर रहता है. जबकि 22 वर्षीय अमित राणा भी गणेश नगर (मोती डूंगरी) में किराए पर रहता है. दोनों बदमाशों को हथियार मुहैया करवाने वाला कन्हैयालाल गुर्जर चौगान स्टेडियम के पास गोविंद देव कॉलोनी में रहता है. वह कोतवाली थाने का हिस्ट्रीशीटर है. वारदात की साजिश रचने वाला आयुष ई–मित्र की दुकान चलाता है. वह अपने घर से 10-12 दिन से लापता है.

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