यमुनानगर में प्लॉटों का अप्रूव्ड-अनअप्रूव्ड विवाद: मंत्री कृष्ण बेदी ने दिए जांच के आदेश, बोले- 'लापरवाही पर बख्शा नहीं जाएगा'
कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी की अध्यक्षता में यमुनानगर में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई. जिसमें मंत्री ने मौके पर शिकायतों का निपटारा किया.
Published : March 28, 2026 at 1:32 PM IST
यमुनानगर: कॉलोनियों के प्लॉटों को लेकर चल रहा अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड का विवाद गहराता जा रहा है. इसी मुद्दे को जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में जोर-शोर से उठाया गया. जिस पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को साफ चेतावनी दी कि किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
यमुनानगर में कष्ट निवारण समिति की बैठक: बैठक के दौरान शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके और उनके भाइयों के नाम पर एक ही लोकेशन में प्लॉट थे. उनके भाई ने अपना प्लॉट बेच दिया, लेकिन उनके हिस्से वाले प्लॉट को अधिकारियों द्वारा अनअप्रूव्ड बताया जा रहा है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एक ही स्थान और एक ही नंबर के प्लॉटों को अलग-अलग श्रेणियों में दिखाकर अधिकारी लोगों को परेशान कर रहे हैं. वो करीब 70 वर्ष के हैं और पिछले एक साल से इस समस्या को लेकर दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला.
अधिकारियों को निष्पक्ष जांच के आदेश: कृष्ण बेदी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि कोई अधिकारी अप्रूव्ड प्लॉट को अनअप्रूव्ड दिखाकर लोगों को परेशान करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. बैठक के दौरान मंत्री ने अन्य मुद्दों पर भी अपनी बात रखी.
पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई पर सरकार सख्त: उन्होंने कहा कि "अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बने युद्ध जैसे हालातों के चलते देश में गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है. प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के स्तर पर लगातार समन्वय किया जा रहा है, ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े." उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कहीं भी कालाबाजारी की शिकायत मिलती है तो तुरंत कार्रवाई की जाए.
'सरकार का मकसद जनता की शिकायतों को सुनना और समाधान करना': मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि "सरकार का मुख्य उद्देश्य जनता की शिकायतों को सुनना, उन पर कार्रवाई करना और लोगों को न्याय दिलाना है." उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि वे पूरी ईमानदारी से काम करें और किसी भी तरह की लापरवाही या गलत कार्य करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें.
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