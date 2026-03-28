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यमुनानगर में प्लॉटों का अप्रूव्ड-अनअप्रूव्ड विवाद: मंत्री कृष्ण बेदी ने दिए जांच के आदेश, बोले- 'लापरवाही पर बख्शा नहीं जाएगा'

यमुनानगर: कॉलोनियों के प्लॉटों को लेकर चल रहा अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड का विवाद गहराता जा रहा है. इसी मुद्दे को जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में जोर-शोर से उठाया गया. जिस पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को साफ चेतावनी दी कि किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

यमुनानगर में कष्ट निवारण समिति की बैठक: बैठक के दौरान शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके और उनके भाइयों के नाम पर एक ही लोकेशन में प्लॉट थे. उनके भाई ने अपना प्लॉट बेच दिया, लेकिन उनके हिस्से वाले प्लॉट को अधिकारियों द्वारा अनअप्रूव्ड बताया जा रहा है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एक ही स्थान और एक ही नंबर के प्लॉटों को अलग-अलग श्रेणियों में दिखाकर अधिकारी लोगों को परेशान कर रहे हैं. वो करीब 70 वर्ष के हैं और पिछले एक साल से इस समस्या को लेकर दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला.

यमुनानगर में प्लॉटों का अप्रूव्ड-अनअप्रूव्ड विवाद: मंत्री कृष्ण बेदी ने दिए जांच के आदेश (Etv Bharat)

अधिकारियों को निष्पक्ष जांच के आदेश: कृष्ण बेदी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि कोई अधिकारी अप्रूव्ड प्लॉट को अनअप्रूव्ड दिखाकर लोगों को परेशान करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. बैठक के दौरान मंत्री ने अन्य मुद्दों पर भी अपनी बात रखी.