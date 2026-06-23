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पलारी विकासखंड के सरपंचों की व्यथा, पंचायत में राशि नहीं होने से विकास रुका, DMF राशि आबंटन में भेदभाव का आरोप

बलौदाबाजार के पलारी विकासखंड के 102 गांवों के सरपंच कलेक्टोरेट पहुंचे.जहां उन्होंने गांवों में विकास के लिए पैसा ना मिलने की शिकायत की.

Plight of sarpanches of Palari development
पलारी विकासखंड के सरपंचों की व्यथा (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 23, 2026 at 8:20 PM IST

5 Min Read
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बलौदाबाजार : बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में पलारी विकासखंड के 102 ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सरपंच बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी व्यथा बताई. सरपंच संघ का आरोप है कि वर्षों से पलारी ब्लॉक की अधिकांश पंचायतों को जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) मद से पर्याप्त कार्य नहीं दिए गए हैं. इसका सीधा असर गांवों के विकास पर पड़ा है.कई पंचायतों में सड़क, पानी, स्कूल, पंचायत भवन और अन्य मूलभूत सुविधाएं आज भी बदहाल स्थिति में हैं.


DMF फंड को लेकर उठे सवाल

सरपंच संघ के अध्यक्ष कुलदीप खन्ना के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि पलारी ब्लॉक की लगभग 80 प्रतिशत पंचायतों को डीएमएफ मद से कोई बड़ा विकास कार्य नहीं मिला. सरपंचों का कहना है कि जिन पंचायतों में पहले कार्य स्वीकृत हुए थे, उनमें से कई कार्य पूर्ण भी हो चुके हैं लेकिन भुगतान अब तक लंबित है. इससे ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो रही है और नए विकास कार्य शुरू करने में दिक्कतें आ रही हैं.

DMF राशि आबंटन में भेदभाव का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

सड़कें टूट रही लेकिन नहीं हो सकी मरम्मत

सरपंचों ने कहा कि गांव के लोग उनसे लगातार विकास कार्यों की मांग करते हैं लेकिन उनके पास कोई संसाधन नहीं है.जब पंचायतों को काम ही नहीं मिलेगा तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कैसे होगा. सड़कें टूट रही हैं, भवन जर्जर हो रहे हैं और मूलभूत सुविधाओं की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है.

सलोनी सरपंच बंशी बंजारे की भावुक अपील

पूरे प्रदर्शन के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान ग्राम पंचायत सलोनी के सरपंच बंशी बंजारे ने खींचा.बंशी बंजारे पेशे से डॉक्टर रहे हैं. उन्होंने गांव के विकास का सपना लेकर राजनीति में कदम रखा और सरपंच बने. लेकिन कलेक्ट्रेट परिसर में उनकी पीड़ा साफ झलक रही थी. उन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए चुनाव लड़ा था, लेकिन आज भी गांव की बुनियादी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं. भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि "हम गांव का विकास करना चाहते हैं, लेकिन जब योजनाएं और बजट ही नहीं मिलेगा तो जनता को क्या जवाब दें?"

स्कूल भवन बना खतरा

गांव की शिक्षा व्यवस्था भी गंभीर संकट से गुजर रही है. सरपंच बंशी बंजारे ने बताया कि प्राथमिक शाला सड़कपारा का भवन पिछले 3 से 4 वर्षों से जर्जर अवस्था में है.भवन की हालत इतनी खराब है कि वहां बच्चों को बैठाना जोखिम भरा हो गया है.कई बार मरम्मत और नए भवन की मांग की गई लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

बच्चों की पढ़ाई दूसरे स्कूल भवन में संचालित करनी पड़ रही है. यदि समय रहते नया भवन नहीं बना तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.गांव में नल-जल योजना का काम पिछले चार वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है. आधे गांव में आज तक पाइप लाइन तक नहीं बिछाई गई है.कई बार शिकायत करने के बाद ठेकेदार या जिम्मेदार एजेंसियां एक-दो दिन काम करती हैं और फिर महीनों तक काम बंद हो जाता है- बंशी बंजारे,सरपंच


4500 लोग, सिर्फ 9 हैंडपंप

सलोनी गांव की सबसे बड़ी समस्या पेयजल संकट है. सरपंच के मुताबिक लगभग 4500 की आबादी वाले गांव में केवल 9 हैंडपंप हैं, जिनके भरोसे पूरा गांव चल रहा है.गर्मी के दिनों में स्थिति और भी खराब हो जाती है. लोगों को कई घंटों तक लाइन में खड़े रहकर पानी भरना पड़ता है.कई मोहल्लों में सुबह से ही पानी के लिए कतार लग जाती है.सरपंचों का कहना है कि यदि नल-जल योजना समय पर पूरी हो जाती तो आज यह स्थिति नहीं होती.



विधायक पर मदद ना करने का आरोप

सरपंच संघ के अध्यक्ष कुलदीप खन्ना ने कहा कि पंचायतों को जिला प्रशासन से कुछ सहयोग जरूर मिला है. लेकिन जनप्रतिनिधियों के स्तर पर अपेक्षित मदद नहीं मिली. उन्होंने कहा कि कई बार मांग रखने के बावजूद पंचायतों को पर्याप्त कार्य नहीं मिले.हालांकि यह सरपंच संघ का आरोप है और इस पर संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है.



कलेक्टर ने दिया आश्वासन

सरपंच संघ की मांगों को सुनने के बाद जिला प्रशासन ने सकारात्मक रुख दिखाया है. अध्यक्ष कुलदीप खन्ना के अनुसार कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि जिन पंचायतों में लंबे समय से डीएमएफ मद से कोई कार्य नहीं पहुंचा है, उनकी सूची तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर आगामी छह महीनों के भीतर कार्य आवंटित करने का प्रयास किया जाएगा.इस आश्वासन के बाद सरपंचों में कुछ उम्मीद जरूर जगी है.


आंदोलन की चेतावनी
सरपंच संघ ने साफ कर दिया है कि यदि आने वाले महीनों में जमीनी स्तर पर बदलाव नहीं दिखाई दिया और पंचायतों को विकास कार्य नहीं मिले तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे. सरपंचों का कहना है कि उनका संघर्ष किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि गांवों के विकास के लिए है.

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