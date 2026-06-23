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पलारी विकासखंड के सरपंचों की व्यथा, पंचायत में राशि नहीं होने से विकास रुका, DMF राशि आबंटन में भेदभाव का आरोप

बलौदाबाजार : बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में पलारी विकासखंड के 102 ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सरपंच बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी व्यथा बताई. सरपंच संघ का आरोप है कि वर्षों से पलारी ब्लॉक की अधिकांश पंचायतों को जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) मद से पर्याप्त कार्य नहीं दिए गए हैं. इसका सीधा असर गांवों के विकास पर पड़ा है.कई पंचायतों में सड़क, पानी, स्कूल, पंचायत भवन और अन्य मूलभूत सुविधाएं आज भी बदहाल स्थिति में हैं.





DMF फंड को लेकर उठे सवाल



सरपंच संघ के अध्यक्ष कुलदीप खन्ना के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि पलारी ब्लॉक की लगभग 80 प्रतिशत पंचायतों को डीएमएफ मद से कोई बड़ा विकास कार्य नहीं मिला. सरपंचों का कहना है कि जिन पंचायतों में पहले कार्य स्वीकृत हुए थे, उनमें से कई कार्य पूर्ण भी हो चुके हैं लेकिन भुगतान अब तक लंबित है. इससे ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो रही है और नए विकास कार्य शुरू करने में दिक्कतें आ रही हैं.

DMF राशि आबंटन में भेदभाव का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

सड़कें टूट रही लेकिन नहीं हो सकी मरम्मत

सरपंचों ने कहा कि गांव के लोग उनसे लगातार विकास कार्यों की मांग करते हैं लेकिन उनके पास कोई संसाधन नहीं है.जब पंचायतों को काम ही नहीं मिलेगा तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कैसे होगा. सड़कें टूट रही हैं, भवन जर्जर हो रहे हैं और मूलभूत सुविधाओं की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है.





सलोनी सरपंच बंशी बंजारे की भावुक अपील



पूरे प्रदर्शन के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान ग्राम पंचायत सलोनी के सरपंच बंशी बंजारे ने खींचा.बंशी बंजारे पेशे से डॉक्टर रहे हैं. उन्होंने गांव के विकास का सपना लेकर राजनीति में कदम रखा और सरपंच बने. लेकिन कलेक्ट्रेट परिसर में उनकी पीड़ा साफ झलक रही थी. उन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए चुनाव लड़ा था, लेकिन आज भी गांव की बुनियादी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं. भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि "हम गांव का विकास करना चाहते हैं, लेकिन जब योजनाएं और बजट ही नहीं मिलेगा तो जनता को क्या जवाब दें?"



स्कूल भवन बना खतरा



गांव की शिक्षा व्यवस्था भी गंभीर संकट से गुजर रही है. सरपंच बंशी बंजारे ने बताया कि प्राथमिक शाला सड़कपारा का भवन पिछले 3 से 4 वर्षों से जर्जर अवस्था में है.भवन की हालत इतनी खराब है कि वहां बच्चों को बैठाना जोखिम भरा हो गया है.कई बार मरम्मत और नए भवन की मांग की गई लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

