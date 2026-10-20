16 बीघा जमीन के मालिक भाई-बहन की जिंदगी 4 फीट के कमरे में कैद! न आधार कार्ड.. न तो पेंशन का लाभ
बक्सर में भाई-बहन की दयनीय स्थिति है. न तो आधार कार्ड है और न ही कोई पेंशन का लाभ मिलता है. रिपोर्ट- उमेश पांडेय
Published : October 20, 2026 at 2:38 PM IST
बक्सर: बिहार के बक्सर में एक भाई-बहन की कहानी समाज और सरकार को झकझोर देने वाली है. जहां 16 बीघा जमीन के मालिक होने के बावजूद दोनों को मुफलिसी में जिंदगी गुजारनी पड़ रही है. गांव के दबंगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है. जिस वजह से दोनों 4 फीट के आधे-अधूरे कमरे में जीवन गुजर-बसर करने को मजबूर हैं. न आधार कार्ड, न राशन बना है और न ही वृद्धा पेंशन का लाभ मिल पा रहा है. अधिकारी 'बेशर्मी' से कहते हैं, ' सरकार हाथ पकड़कर योजनाओं का लाभ नहीं देगी.'
एक कमरे में कट रही जिंदगी
ये कहानी काल्पनिक नहीं, बल्कि बक्सर जिले के ओझा बरांव गांव में रहने वाले 60 वर्षीय ललन ओझा और उनकी 70 वर्षीय बड़ी बहन दैतरा देवी की हकीकत है. कभी जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने वाले इस भाई-बहन के पास करीब 16 बीघा जमीन थी लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि सिर छिपाने के लिए ढंग का कमरा भी नहीं. सरकारी योजनाओं का सहारा नहीं और भविष्य के नाम पर सिर्फ अनिश्चितता है.
ढाई फीट की चारपाई, दो बूढ़ी होती उम्मीदें
बक्सर जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर डुमरांव अनुमंडल की मसहरिया पंचायत के ओझा बरांव गांव में इस परिवार की जिंदगी सिमटकर रह गई है. एक बेहद छोटे कमरे में ढाई फीट की चारपाई लगी है. इसी पर भाई-बहन रात गुजारते हैं. कमरे में बची थोड़ी-सी जगह में जलावन रखी जाती है. न पर्याप्त जगह, न बेहतर आवास और न ही बुढ़ापे को सुकून देने वाली सुविधाएं.
जिस उम्र में लोग अपने बच्चों और परिवार के बीच सुकून तलाशते हैं, उस उम्र में ललन ओझा और दैतरा देवी की दुनिया उम्मीद और मायूसी के बीच झूल रही है. उनके पास अतीत की यादें हैं, वर्तमान की मजबूरियां हैं और भविष्य को लेकर अनगिनत सवाल.
"हमलोगों के पास 16 बीघा खेत था लेकिन सब लोग कब्जा कर लिया. बहुत दुख दे रहा है लोग. छुरा से शरीर काटते हैं. जिंदगी भर का कष्ट है. जब तक बाबूजी थे, तब थक सब ठीक था लेकिन उसके बाद सब लोग कष्ट देने लगा."- दैतरा देवी, पीड़िता
दरवाजे तक नहीं पहुंची सरकारी राहत
सरकार गरीबों के लिए आवास से लेकर राशन, पेंशन, पेयजल और शौचालय तक की योजनाएं चलाती है. इन योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक जीवन देना है लेकिन ललन ओझा और दैतरा देवी की स्थिति इन दावों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करती है.
ललन ओझा बताते हैं कि उनके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड तक नहीं है. वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिलता. नल-जल योजना का लाभ नहीं पहुंचा और न ही उन्हें सरकारी आवास और शौचालय योजना का लाभ मिलने की जानकारी है. ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकारी योजनाओं का उद्देश्य सबसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना है, तो यह परिवार व्यवस्था की नजर से ओझल कैसे रह गया?
"बरियारी (जबरदस्ती) से लोग जमीन ले लिए. कितना भी कहते हैं कि हमारा खेत दे दो, हम अपना जिंदगी गुजर-बसर कर लेंगे लेकिन मारपीट और खत्म करने की धमकी देते हैं. प्रशासन से अपील है कि हमारा खेत और जमीन हमको वापस दिला दें. न आधार कार्ड है और न ही कोई सरकारी लाभ मिलता है."- ललन ओझा, पीड़ित
बिना आधार कार्ड के सरकारी प्रक्रियाओं में परेशानी, राशन कार्ड के अभाव में खाद्यान्न की चिंता और पेंशन के बिना बुढ़ापे का गुजारा. इन तमाम मुश्किलों के बीच दोनों भाई-बहन आखिर किस सहारे जिंदगी गुजार रहे हैं? विडंबना देखिए, योजनाओं की घोषणा होती है, लाभार्थियों की सूची तैयार होती है और सरकारी उपलब्धियों के आंकड़े भी सामने आते हैं लेकिन इस परिवार के दरवाजे पर बुनियादी सुविधाओं की दस्तक तक नहीं सुनाई देती.
अधिकारी पहुंचे लेकिन वादे पूरे नहीं हुए
इस परिवार की बदहाली सामने आने के बाद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का ध्यान भी इस ओर गया. स्थानीय लोगों ने बताया कि डुमरांव के तत्कालीन एसडीएम राजीव कुमार भी दोनों भाई-बहन से मिलने उनके दरवाजे तक पहुंचे थे. जब उन्हें पता चला कि उनके पास आधार कार्ड नहीं है तो उन्होंने दोनों को सरकारी वाहन से पटना ले जाकर आधार कार्ड बनवाने की दिशा में पहल करने की सार्वजनिक घोषणा की थी लेकिन घोषणा के बाद भी मदद नहीं मिली.
ललन ओझा और दैतरा देवी के लिए किसी सरकारी गाड़ी का गुजरना भी उम्मीद की आहट बन जाता है. आवाज सुनते ही वे दरवाजे की ओर देखते हैं. शायद कोई आया हो. शायद अब उनकी मुश्किलें दूर हों और शायद अब सरकारी मदद उनके जीवन में नया सवेरा लेकर आए लेकिन हर बार उम्मीद और हकीकत के बीच की दूरी उन्हें फिर उसी अंधेरे में छोड़ देती है.
मुखिया को भी जानकारी नहीं
मसहरिया पंचायत के मुखिया मनोज कुमार ने बताया कि उन्होंने भी इस परिवार की आर्थिक मदद की है लेकिन जब उनसे पूछा गया कि पंचायत के एक जरूरतमंद परिवार तक नल-जल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं पहुंचीं तो उन्होंने कहा कि पास के दूसरे वार्ड में पानी की टंकी है लेकिन ललन ओझा के घर में नल-जल का कनेक्शन लगा है या नहीं, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है.
"आवास सर्वे के लिए आवास सहायक गए थे लेकिन आधार कार्ड नहीं होने के कारण नहीं हो पाया. पहले तो नल जल का कनेक्शन था लेकिन अब नहीं है."- मनोज कुमार, मुखिया, मसहरिया पंचायत
यह जवाब अपने आप में व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है. जिस पंचायत की जिम्मेदारी ग्रामीणों की समस्याओं को समझने और योजनाओं का लाभ दिलाने की है, वहां एक बेहद जरूरतमंद परिवार की बुनियादी सुविधाओं की स्थिति तक स्पष्ट नहीं है. सवाल किसी एक जनप्रतिनिधि तक सीमित नहीं है. सवाल उस व्यवस्था का है, जिसमें जरूरतमंदों की पहचान करने और उन्हें योजनाओं से जोड़ने की जिम्मेदारी होने के बावजूद एक परिवार वर्षों तक बदहाली में जीने को मजबूर रह सकता है.
एसडीएम का गैर जिम्मेदाराना जवाब
जब इस मामले को लेकर एसडीएम राजीव कुमार से फोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा, 'सरकार हाथ पकड़कर योजनाओं का लाभ नहीं देगी. इसके लिए जरूरी कागजात तैयार कराने होंगे और ऑनलाइन आवेदन समेत निर्धारित प्रक्रियाएं पूरी करनी होगी.' उन्होंने ये भी बताया कि आवास प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया है.
प्रक्रियाओं का पालन जरूरी है लेकिन सवाल ये भी है कि जिस परिवार के पास आधार कार्ड तक नहीं है, वह ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेजों की जटिल प्रक्रिया खुद कैसे पूरी करेगा? क्या ऐसे लोगों की मदद करना प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, जो जानकारी और संसाधनों के अभाव में सरकारी योजनाओं तक पहुंच ही नहीं पाते? योजनाएं जरूरतमंदों के लिए बनाई जाती हैं लेकिन अगर जरूरतमंद ही कागजों के अभाव में दरवाजे से लौट जाएं तो उन योजनाओं का वास्तविक लाभ किसे मिल रहा है?
मदद के लिए बढ़े कुछ हाथ
इस मुश्किल वक्त में कुछ लोगों ने इंसानियत की मिसाल भी पेश की. जेडीयू विधायक राहुल सिंह ने परिवार से मिलकर आर्थिक मदद की और राशन कार्ड बनने तक भोजन की व्यवस्था अपने घर से कराने की घोषणा की. सामाजिक कार्यकर्ता रामजी सिंह ने पंखा, बिजली का बोर्ड, कपड़े और राशन उपलब्ध कराया. एक अन्य व्यक्ति ने गुप्तदान कर अपने खर्च पर चापाकल भी लगवाया.
इन मददगार हाथों ने भाई-बहन की मुश्किलें कुछ हद तक कम करने की कोशिश की है लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी परिवार की पूरी जिंदगी दान और दूसरों की दया पर निर्भर रहनी चाहिए? क्या बुढ़ापे में सम्मान से जीने के लिए जरूरी सुविधाएं मिलना उनका अधिकार नहीं है?
'रिश्तेदारों और भूमाफियाओं ने जमीन कब्जा लिया'
ललन ओझा और दैतरा देवी का कहना है कि उनके परिवार के पास करीब 16 बीघा जमीन थी, जिस पर रिश्तेदारों और भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया. उनका दावा है कि यदि जमीन पर उनका हक वापस मिल जाए, तो बंदोबस्ती के जरिए भी जीवन कुछ आसान हो सकता है. हालांकि इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नही हो पाई है लेकिन सवाल अहम है कि यदि जमीन पर कब्जा है तो प्रशासन को जमीन वापस दिलाने के लिए कानून मदद दी जाए और अगर वह गरीब हैं तो उनको सरकारी योजनाओं की लाभ दिलाए.
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