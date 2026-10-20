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16 बीघा जमीन के मालिक भाई-बहन की जिंदगी 4 फीट के कमरे में कैद! न आधार कार्ड.. न तो पेंशन का लाभ

बक्सर में जमींदार भाई बहन की बेबसी ( ETV Bharat )

बक्सर: बिहार के बक्सर में एक भाई-बहन की कहानी समाज और सरकार को झकझोर देने वाली है. जहां 16 बीघा जमीन के मालिक होने के बावजूद दोनों को मुफलिसी में जिंदगी गुजारनी पड़ रही है. गांव के दबंगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है. जिस वजह से दोनों 4 फीट के आधे-अधूरे कमरे में जीवन गुजर-बसर करने को मजबूर हैं. न आधार कार्ड, न राशन बना है और न ही वृद्धा पेंशन का लाभ मिल पा रहा है. अधिकारी 'बेशर्मी' से कहते हैं, ' सरकार हाथ पकड़कर योजनाओं का लाभ नहीं देगी.'

एक कमरे में कट रही जिंदगी

ये कहानी काल्पनिक नहीं, बल्कि बक्सर जिले के ओझा बरांव गांव में रहने वाले 60 वर्षीय ललन ओझा और उनकी 70 वर्षीय बड़ी बहन दैतरा देवी की हकीकत है. कभी जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने वाले इस भाई-बहन के पास करीब 16 बीघा जमीन थी लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि सिर छिपाने के लिए ढंग का कमरा भी नहीं. सरकारी योजनाओं का सहारा नहीं और भविष्य के नाम पर सिर्फ अनिश्चितता है.

भाई-बहन की जिंदगी 4 फीट के कमरे में कैद! (ETV Bharat) ढाई फीट की चारपाई, दो बूढ़ी होती उम्मीदें

बक्सर जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर डुमरांव अनुमंडल की मसहरिया पंचायत के ओझा बरांव गांव में इस परिवार की जिंदगी सिमटकर रह गई है. एक बेहद छोटे कमरे में ढाई फीट की चारपाई लगी है. इसी पर भाई-बहन रात गुजारते हैं. कमरे में बची थोड़ी-सी जगह में जलावन रखी जाती है. न पर्याप्त जगह, न बेहतर आवास और न ही बुढ़ापे को सुकून देने वाली सुविधाएं. जिस उम्र में लोग अपने बच्चों और परिवार के बीच सुकून तलाशते हैं, उस उम्र में ललन ओझा और दैतरा देवी की दुनिया उम्मीद और मायूसी के बीच झूल रही है. उनके पास अतीत की यादें हैं, वर्तमान की मजबूरियां हैं और भविष्य को लेकर अनगिनत सवाल. "हमलोगों के पास 16 बीघा खेत था लेकिन सब लोग कब्जा कर लिया. बहुत दुख दे रहा है लोग. छुरा से शरीर काटते हैं. जिंदगी भर का कष्ट है. जब तक बाबूजी थे, तब थक सब ठीक था लेकिन उसके बाद सब लोग कष्ट देने लगा."- दैतरा देवी, पीड़िता दरवाजे तक नहीं पहुंची सरकारी राहत

सरकार गरीबों के लिए आवास से लेकर राशन, पेंशन, पेयजल और शौचालय तक की योजनाएं चलाती है. इन योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक जीवन देना है लेकिन ललन ओझा और दैतरा देवी की स्थिति इन दावों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करती है. ललन ओझा और दैतरा देवी (ETV Bharat) ललन ओझा बताते हैं कि उनके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड तक नहीं है. वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिलता. नल-जल योजना का लाभ नहीं पहुंचा और न ही उन्हें सरकारी आवास और शौचालय योजना का लाभ मिलने की जानकारी है. ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकारी योजनाओं का उद्देश्य सबसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना है, तो यह परिवार व्यवस्था की नजर से ओझल कैसे रह गया? "बरियारी (जबरदस्ती) से लोग जमीन ले लिए. कितना भी कहते हैं कि हमारा खेत दे दो, हम अपना जिंदगी गुजर-बसर कर लेंगे लेकिन मारपीट और खत्म करने की धमकी देते हैं. प्रशासन से अपील है कि हमारा खेत और जमीन हमको वापस दिला दें. न आधार कार्ड है और न ही कोई सरकारी लाभ मिलता है."- ललन ओझा, पीड़ित बिना आधार कार्ड के सरकारी प्रक्रियाओं में परेशानी, राशन कार्ड के अभाव में खाद्यान्न की चिंता और पेंशन के बिना बुढ़ापे का गुजारा. इन तमाम मुश्किलों के बीच दोनों भाई-बहन आखिर किस सहारे जिंदगी गुजार रहे हैं? विडंबना देखिए, योजनाओं की घोषणा होती है, लाभार्थियों की सूची तैयार होती है और सरकारी उपलब्धियों के आंकड़े भी सामने आते हैं लेकिन इस परिवार के दरवाजे पर बुनियादी सुविधाओं की दस्तक तक नहीं सुनाई देती. अधिकारी पहुंचे लेकिन वादे पूरे नहीं हुए

इस परिवार की बदहाली सामने आने के बाद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का ध्यान भी इस ओर गया. स्थानीय लोगों ने बताया कि डुमरांव के तत्कालीन एसडीएम राजीव कुमार भी दोनों भाई-बहन से मिलने उनके दरवाजे तक पहुंचे थे. जब उन्हें पता चला कि उनके पास आधार कार्ड नहीं है तो उन्होंने दोनों को सरकारी वाहन से पटना ले जाकर आधार कार्ड बनवाने की दिशा में पहल करने की सार्वजनिक घोषणा की थी लेकिन घोषणा के बाद भी मदद नहीं मिली.