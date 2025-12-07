ETV Bharat / state

बस्तर के बाद झारखंड बिहार सीमा में मजबूत था माओवादियों का पीएलजीए, अब बचे हैं सिर्फ तीन कमांडर!

झारखंड बिहार सीमा से माओवादियों का हथियारबंद संगठन पीएलजीए का खौफ खत्म होता नजर आ रहा है.

PLGA armed organization of Maoists being dismantled along Jharkhand and Bihar border areas
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 7, 2025 at 4:22 PM IST

3 Min Read
पलामूः प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों का हथियारबंद संगठन पीएलजीए झारखंड बिहार सीमा पर खत्म होने के कगार पर है. जबकि झारखंड के सारंडा के इलाके में नक्सली अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रही है.

दरअसल, माओवादी प्रत्येक वर्ष 2 से 8 दिसंबर तक पीएलजीए की स्थापना सप्ताह मनाते हैं. 2004 में एमसीसी, पीडब्लूजी और पार्टी यूनिटी जैसे नक्सली संगठनों का विलय होकर भाकपा माओवादी बना था. एमसीसी ने 200 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) का गठन किया था.

इस विलय के बाद दौरान कई विचारधारा भी एक साथ हुए थे. एमसीसी जैसे नक्सल संगठन के पास पहले से हथियार बंद विंग मौजूद था और उसी के पहल पर माओवादियों ने गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) का गठन किया था. 2004 में झारखंड के पलामू के बिश्रामपुर के इलाके में पीएलजीए की सबसे बड़ी बैठक हुई थी.

बस्तर के बाद झारखंड बिहार सीमावर्ती इलाकों में मजबूत था पीएलजीए

छत्तीसगढ़ के बस्तर, दंतेवाड़ा के बाद सबसे अधिक माओवादियों का पीएलजीए झारखंड बिहार सीमा पर मजबूत था. बिहार झारखंड और सीमावर्ती इलाके में पीएलजीए के 3500 से अधिक हथियार बंद कैडर मौजूद थे. लेकिन मौजूदा समय में झारखंड सीमावर्ती इलाके में माओवादियों के पास तीन, लातेहार में आधा दर्जन के करीब जबकि झारखंड के सारंडा 50 से 60 कैडर बचे हुए है.

झारखंड बिहार में बूढापहाड़ पीएलजीए का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर रहा है जबकि बिहार छकरबंधा यूनिफाइड कमांड रहा है. माओवादियों के सभी सेंटर और कमान पर सुरक्षाबलों का कब्जा हो गया है. माओवादियों का पीएलजीए बिहार सीमा पर लगभग खत्म हो गया है.

पीपुल्स वार, एमसीसी और पार्टी यूनिटी की अलग-अलग विचारधारा थी. उस दौरान भी भारी बहस हुई थी, जन संगठन का कोई भी पक्षधर नहीं था. संगठन कड़ा कर लिया हथियार भी जमा हो गए लेकिन जन संगठन नहीं बन पाया. -कमेश्वर बैठा, पूर्व माओवादी सह पूर्व सांसद.

स्थापना सप्ताह के दौरान माओवादियों का पीएलजीए हिंसक घटनाओं को देता था अंजाम

पीएलजीए स्थापना सप्ताह के दौरान माओवादी हिंसा घटनाओं को अंजाम देते थे. 2018-19 तक माओवादी पीएलजीए स्थापना सप्ताह के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते थे और कई तरह का पोस्टर भी लगते थे. पिछले कुछ वर्षों में माओवादियों के प्रभाव वाले इलाकों में सुरक्षाबलों का कब्जा हुआ है और बड़ी संख्या में माओवादी पकड़े गए हैं आत्मसमर्पण हुआ है और मारे भी गए है.

माओवादियों का पीएलजीए ही सबसे ताकतवर था, सभी तरह के फैसले यही लेता था. किसी भी तरह का हिंसा को अंजाम देना हो या हमले को अंजाम देना हो पीएलजीए ही करता था. आज या बेहद ही कमजोर हो गया है और इसके पास सदस्य नहीं है ना ही हथियार है. पीएलजीए ने आम लोग एवं ग्रामीणों को काफी नुकसान किया है यही वजह है कि यह खत्म सा हो गया है. -सुरेंद्र यादव, पूर्व माओवादी.

संपादक की पसंद

