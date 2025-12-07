ETV Bharat / state

बस्तर के बाद झारखंड बिहार सीमा में मजबूत था माओवादियों का पीएलजीए, अब बचे हैं सिर्फ तीन कमांडर!

पलामूः प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों का हथियारबंद संगठन पीएलजीए झारखंड बिहार सीमा पर खत्म होने के कगार पर है. जबकि झारखंड के सारंडा के इलाके में नक्सली अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रही है.

दरअसल, माओवादी प्रत्येक वर्ष 2 से 8 दिसंबर तक पीएलजीए की स्थापना सप्ताह मनाते हैं. 2004 में एमसीसी, पीडब्लूजी और पार्टी यूनिटी जैसे नक्सली संगठनों का विलय होकर भाकपा माओवादी बना था. एमसीसी ने 200 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) का गठन किया था.

इस विलय के बाद दौरान कई विचारधारा भी एक साथ हुए थे. एमसीसी जैसे नक्सल संगठन के पास पहले से हथियार बंद विंग मौजूद था और उसी के पहल पर माओवादियों ने गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) का गठन किया था. 2004 में झारखंड के पलामू के बिश्रामपुर के इलाके में पीएलजीए की सबसे बड़ी बैठक हुई थी.

बस्तर के बाद झारखंड बिहार सीमावर्ती इलाकों में मजबूत था पीएलजीए

छत्तीसगढ़ के बस्तर, दंतेवाड़ा के बाद सबसे अधिक माओवादियों का पीएलजीए झारखंड बिहार सीमा पर मजबूत था. बिहार झारखंड और सीमावर्ती इलाके में पीएलजीए के 3500 से अधिक हथियार बंद कैडर मौजूद थे. लेकिन मौजूदा समय में झारखंड सीमावर्ती इलाके में माओवादियों के पास तीन, लातेहार में आधा दर्जन के करीब जबकि झारखंड के सारंडा 50 से 60 कैडर बचे हुए है.

झारखंड बिहार में बूढापहाड़ पीएलजीए का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर रहा है जबकि बिहार छकरबंधा यूनिफाइड कमांड रहा है. माओवादियों के सभी सेंटर और कमान पर सुरक्षाबलों का कब्जा हो गया है. माओवादियों का पीएलजीए बिहार सीमा पर लगभग खत्म हो गया है.