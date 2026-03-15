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खूंटी के रनिया में जमीन कारोबारी से पीएलएफआई नक्सली ने मांगी लेवी, जांच में जुटी पुलिस

रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह.

खूंटीः झारखंड के खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र में पीएलएफआई नक्सली संगठन द्वारा एक जमीन कारोबारी से लेवी मांगने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि पीएलएफआई के राजेश यादव नामक नक्सली द्वारा कारोबारी से लेवी की मांग की गई है. इस घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र के व्यवसायियों में दहशत का माहौल है.

राजेश यादव के नाम से मांगी गई लेवी

सूत्रों के अनुसार रनिया थाना क्षेत्र के एक जमीन कारोबारी से पीएलएफआई संगठन के राजेश यादव नामक नक्सली द्वारा लेवी की मांग की गई है. कारोबारी को धमकी देकर पैसे देने के लिए कहा गया है. मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

जानकारी देते एसपी मनीष टोप्पो. (वीडियो-ईटीवी भारत)

खूंटी में फिर सक्रिय होता दिख रहा PLFI

इधर, जिले में हाल के दिनों में पीएलएफआई नक्सली संगठन की गतिविधियां फिर से बढ़ती नजर आ रही हैं. बताया जा रहा है कि संगठन के सदस्य पहले से व्यवसायियों की सूची बनाकर रखते हैं और उसी आधार पर अलग-अलग क्षेत्रों में लेवी की मांग करते हैं.