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खूंटी के रनिया में जमीन कारोबारी से पीएलएफआई नक्सली ने मांगी लेवी, जांच में जुटी पुलिस

खूंटी में पीएलएफआई नक्सली संगठन के नाम पर एक कारोबारी से लेवी की डिमांड की गई है.

PLFI Naxalite in Khunti
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 15, 2026 at 3:32 PM IST

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रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह.

खूंटीः झारखंड के खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र में पीएलएफआई नक्सली संगठन द्वारा एक जमीन कारोबारी से लेवी मांगने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि पीएलएफआई के राजेश यादव नामक नक्सली द्वारा कारोबारी से लेवी की मांग की गई है. इस घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र के व्यवसायियों में दहशत का माहौल है.

राजेश यादव के नाम से मांगी गई लेवी

सूत्रों के अनुसार रनिया थाना क्षेत्र के एक जमीन कारोबारी से पीएलएफआई संगठन के राजेश यादव नामक नक्सली द्वारा लेवी की मांग की गई है. कारोबारी को धमकी देकर पैसे देने के लिए कहा गया है. मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

जानकारी देते एसपी मनीष टोप्पो. (वीडियो-ईटीवी भारत)

खूंटी में फिर सक्रिय होता दिख रहा PLFI

इधर, जिले में हाल के दिनों में पीएलएफआई नक्सली संगठन की गतिविधियां फिर से बढ़ती नजर आ रही हैं. बताया जा रहा है कि संगठन के सदस्य पहले से व्यवसायियों की सूची बनाकर रखते हैं और उसी आधार पर अलग-अलग क्षेत्रों में लेवी की मांग करते हैं.

खूंटी में पहले भी आ चुके हैं लेवी मांगने के मामले

बताया जा रहा है कि इससे पहले खूंटी शहर में भी एक शराब व्यवसायी से लेवी मांगे जाने का मामला सामने आया था. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लेवी मांगने और कई घटनाओं में शामिल छह पीएलएफआई नक्सलियों को गिरफ्तार किया था.

एसपी मनीष टोप्पो ने दी जानकारी

रनिया थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी से राजेश यादव नामक पीएलएफआई नक्सली द्वारा लेवी मांगे जाने की सूचना मिली है. पुलिस इस मामले में अनुसंधान कर रही है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी स्थिति में उन्हें बढ़ने नहीं दिया जाएगा. पुलिस प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है और नक्सली गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है.

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