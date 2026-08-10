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लातेहार में पीएलएफआई का उग्रवादी हथियार के साथ गिरफ्तार, नक्सली कमांडर फरार

लातेहार में पुलिस ने एक पीएलएफआई नक्सली को गिरफ्तार किया है.

PLFI Naxalite arrested with weapons in Latehar
लातेहार पुलिस के शिकंजे में नक्सली (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 10, 2026 at 5:06 PM IST

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लातेहारः जिला पुलिस ने पीएलएफआई नक्सलियों की हिंसक योजना को नाकाम करते हुए एक नक्सली को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार नक्सली लालदेश्वर यादव बालूमाथ का रहने वाला है. इसके पास से एक पिस्टल और गोलियां भी बरामद हुई है. हालांकि इस दौरान एक नक्सली कमांडर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया.

दरअसल, लातेहार जिला के बरियातू थाना क्षेत्र में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का भवन निर्माणाधीन है. पीएलएफआई के नक्सलियों ने विद्यालय निर्माण कार्य के संवेदक को धमकी देते हुए लेवी की मांग की थी पर संवेदक ने नक्सलियों को लेवी की राशि नहीं दी.

इससे नाराज होकर नक्सलियों ने निर्माण स्थल पर हिंसक घटना को अंजाम देने की योजना बनाई. रविवार की रात नक्सली कमांडर बादल यादव अपने एक अन्य सहयोगी नक्सली लालदेश्वर यादव के साथ हिंसा घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचा था. इसी बीच लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली कि नक्सली किसी हिंसा घटना को अंजाम देने के लिए निर्माणाधीन स्कूल के पास पहुंच रहे हैं. सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी प्रभात कुमार दास के नेतृत्व में पुलिस की टीम गठित की गई और नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी आरंभ की गई.

पुलिस को देखकर फरार हो रहे थे नक्सली

थाना प्रभारी प्रभात कुमार दास ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जब पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची तो नक्सली पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल से भागने लगे. जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो मोटरसाइकिल एक पुलिया के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई. अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों नक्सली जंगल की ओर भागने लगे. इनमें एक नक्सली को पुलिस ने पकड़ लिया. जबकि दूसरा नक्सली अंधेरा और जंगल का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा.

उन्होंने कहा कि फरार नक्सली की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापामारी कर रही है. उन्होंने क्षेत्र में काम कर रहे संवेदक से भी अपील की है कि यदि कोई नक्सली या अपराधी उनसे लेवी की मांग करे तो डरे नहीं और इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें. पुलिस सूचना देने वाले संवेदक का नाम पूरी तरह गोपनीय रखते हुए संबंधित संवेदक को पूरी सुरक्षा देगी और लेवी मांगने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करेगी.

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नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई
LATEHAR SP KUMAR GAURAV
PLFI NAXALITE ARRESTED
NAXAL COMMANDER ESCAPED
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