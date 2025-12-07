ETV Bharat / state

पीएलएफआई का कुख्यात नक्सली लातेहार में गिरफ्तार, लेवी के लिए देता था ठेकेदारों को धमकी

लातेहारः पीएलएफआई के कुख्यात नक्सली लोकेंद्र यादव को लातेहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. लोकेंद्र यादव लातेहार जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र समेत आसपास के इलाकों में आतंक मचा कर रखा था. लातेहार एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर पुलिस टीम ने हेरहंज-पांकी मुख्य मार्ग पर छापेमारी कर लोकेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार नक्सली लोकेंद्र यादव पलामू जिले के पांकी का रहने वाला है.

दरअसल, लोकेंद्र यादव इन दिनों लातेहार जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र में सक्रिय था और पीएलएफआई उग्रवादी संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहा था. लोकेंद्र यादव इस इलाके में काम कर रहे संवेदकों से लगातार रंगदारी की भी मांग करता था. वर्तमान में यह राकेश जी और विकास जी के नाम से क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए धमकी देता था और उनसे रंगदारी की मांग करता था.

जानकारी देते हेरहंज थाना प्रभारी कृष्ण पाल सिंह पवैया. (वीडियो-ईटीवी भारत)

हेरहंज-पांकी मुख्य मार्ग के पास जंगल से हुई गिरफ्तारी

इसकी सूचना मिलने के बाद लातेहार एसपी कुमार गौरव ने थाना प्रभारी कृष्ण पाल सिंह पवैया के नेतृत्व में एक टीम गठित की. पुलिस की टीम लोकेंद्र यादव की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी. इसी बीच एसपी को गुप्त सूचना मिली कि लोकेंद्र यादव हेरहंज-पांकी मुख्य मार्ग से सटे जंगल में रुका हुआ है. सूचना मिलने के बाद एसपी के निर्देश पर थाना प्रभारी पुलिस की टीम के साथ छापेमारी की और नक्सली को गिरफ्तार कर लिया.

टीएसपीसी के बाद जुड़ा था पीएलएफआई से

इस संबंध में थाना प्रभारी कृष्ण पाल सिंह पवैया ने बताया कि एसपी के निर्देश पर पुलिस की टीम ने छापामारी कर लोकेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि लोकेंद्र यादव का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है. लोकेंद्र पूर्व में टीएसपीसी नक्सली संगठन के साथ जुड़कर हिंसक घटनाओं को अंजाम देता था, लेकिन टीएसपीसी नक्सली संगठन के लगभग समाप्त हो जाने के बाद यह पीएलएफआई से जुड़ गया था और क्षेत्र में काम कर रहे संवेदकों से रंगदारी की मांग कर रहा था. कुछ दिन पूर्व ही इसने सड़क निर्माण कार्य के संवेदक से रंगदारी की मांग की थी और धमकी दी थी कि पैसे नहीं देने पर काम बंद करना होगा.