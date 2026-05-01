ETV Bharat / state

खूंटी में रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला, आगजनी और फायरिंग कर फैलाई दहशत

रांचीः राज्य की राजधानी रांची से सटे खूंटी के कर्रा इलाके में पीएलएफआई उग्रवादियों ने एक बार फिर से रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट को अपना निशाना बनाया है. साइट पर फायरिंग कर वाहनों को आग लगाने का भी प्रयास किया गया. उग्रवादी संगठन पीएलएफआई ने पर्चा फेंक कर घटना की जिम्मेदारी भी ली है.

आते ही शुरू की फायरिंग

संगठन पीएलएफआई द्वारा खूंटी के कर्रा थाना क्षेत्र के कुलहुट्टू में रेलवे का काम कर रही कंपनी के साइट पर हमला किया गया. मौके पर मौजूद मजदूरों ने बताया कि गुरुवार की देर शाम 5 से 6 की संख्या में हथियारबंद उग्रवादी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे और आते ही फायरिंग शुरू कर दी. उग्रवादियों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के कुछ वाहनों को आग लगाने की भी कोशिश की लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो पाए. घटनास्थल से कई खोखे और उग्रवादी द्वारा फेंका गया पर्चा बरामद किया गया. कंस्ट्रक्शन साइट पर हुए हमले के बाद वहां काम कर रहे मजदूरों और कर्मचारियों में दहशत का माहौल है.

धमकी दी गई, संगठन से बात करने के बाद करो काम

फायरिंग के बाद उग्रवादियों के द्वारा मौके पर पीएलएफआई का पर्चा भी छोड़ा गया है. पर्चा में पीएलएफआई सुप्रीमो अमृत होरो के नाम पर धमकी लिखी गई है. पर्चा में लिखा गया है कि अनूप जी आप संगठन से बगैर वार्ता किए काम कर रहे हैं, इसलिए यह घटना घटी है, जब तक वार्ता नहीं होगी तब तक काम बंद रहेगा.

जांच में जुटी पुलिस