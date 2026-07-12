​खूंटी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पीएलएफआई का सक्रिय सदस्य हथियार के साथ गिरफ्तार

खूंटी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पीएलएफआई का सक्रिय सदस्य हथियार के साथ गिरफ्तार
खूंटी में पीएलएफआई का एक सदस्य पकड़ा गया है. पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी.
Published : July 12, 2026 at 5:00 PM IST
रांची/खूंटीः प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के खिलाफ खूंटी पुलिस को लगातार बड़ी सफलताएं मिल रही हैं. संगठन के विस्तार में जुटे उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने पीएलएफआई के एक और सक्रिय सदस्य राजेंद्र साहू उर्फ राजेंद्र साव उर्फ मास्टर को गिरफ्तार किया है.
मुरहू के गम्हरिया गांव से हुई गिरफ्तारी
खूंटी एसपी ऋषभ गर्ग को गुप्त सूचना मिली थी कि राजेंद्र साव जो जिले के कई कांडों में वांछित है, मुरहू थाना क्षेत्र स्थित अपने गांव गम्हरिया में मौजूद है. इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसपी ऋषभ गर्ग ने तोरपा डीएसपी विजय कुमार के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया. इसमें तोरपा थाना प्रभारी मनीष कुमार और तोरपा सशस्त्र बल को शामिल किया गया. छापेमारी के दौरान पुलिस ने वांछित उग्रवादी राजेंद्र साव को एक देसी पिस्तौल और चार जिंदा गोलियों के साथ गिरफ्तार कर लिया.
गौरतलब है कि पुलिस पिछले कुछ समय से पीएलएफआई के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है. इसी क्रम में दो सप्ताह पूर्व पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संगठन के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया था. 21 जून को एरिया कमांडर बताने वाले श्रवण दास उर्फ फागुवा को एक मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया था. उसके दस्ते के अन्य सदस्यों सुदर्शन सोय उर्फ सुधीर उर्फ सोना सोय, सलीम बोदरा उर्फ रोडे, श्रवण दास उर्फ फगुआ दास, सामु डोडराय, विष्णु मांझी उर्फ एडी, हर्षित गुड़िया उर्फ बोयदा पाहन और उमर खान उर्फ नील खान को भी गिरफ्तार किया गया था.
गिरफ्तार आरोपी पर पूर्व से दर्ज हैं कई मामले
एसपी ऋषभ गर्ग ने कहा कि राजेंद्र साव पूर्व में गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों का सक्रिय सहयोगी रहा है और संगठन को पुनः खड़ा करने का प्रयास कर रहा था. उसकी गिरफ्तारी से पीएलएफआई की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में हमें बड़ी सफलता मिली है. उल्लेखनीय है कि राजेंद्र साव पर मुरहू, तोरपा, कर्रा और खूंटी थाना में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.
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