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बाघों को बचाने के लिए संकल्प, मूसलाधार बारिश में भी दौड़े वन्यजीव प्रेमी, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर आयोजन

अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघों को बचाने के लिए संकल्प लिया गया.

pledge to save tigers
बाघों को बचाने के लिए संकल्प (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 29, 2026 at 7:59 PM IST

2 Min Read
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बीजापुर : अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर इंद्रावती टाइगर रिजर्व में वन्यजीव एवं बाघ संरक्षण को लेकर जागरुकता कार्यक्रम किया गया.इस कार्यक्रम का आयोजन इंद्रावती टाइगर रिजर्व और नोवा नेचर वेलफेयर सोसायटी ने मिलकर किया था. इस कार्यक्रम में प्रशासन, पुलिस, जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, युवाओं और आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया. देश के चौथे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में पहली बार इतने व्यापक स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम ने वन्यजीव संरक्षण के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता को नई दिशा दी.

बारिश भी नहीं रोक पाई हौसला
कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण "रन फॉर इंद्रावती" मैराथन रही, जिसका आयोजन 5 और 10 किलोमीटर की दो श्रेणियों में किया गया.करीब 150 प्रतिभागियों ने मैराथन में हिस्सा लिया.बीजापुर के अलावा दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव सहित अलग-अलग जिलों से पहुंचे धावकों ने मूसलाधार बारिश के बावजूद पूरे उत्साह के साथ दौड़ पूरी कर यह संदेश दिया कि प्रकृति और बाघों का संरक्षण सभी की साझा जिम्मेदारी है.

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बाघों को बचाने के लिए संकल्प (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर ने मैराथन को दिखाई थी हरी झंडी
कलेक्टर विश्वदीप ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.उन्होंने कहा कि बाघ केवल वन्यजीव नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की पहचान हैं. उनके संरक्षण के लिए समाज की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है.उन्होंने युवाओं से पर्यावरण संरक्षण के अभियान से जुड़ने का आह्वान किया.इस अवसर पर जिले के नौ विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए चित्रकला, पेंटिंग, कविता एवं भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया. विद्यार्थियों ने बाघ संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरण सुरक्षा जैसे विषयों पर आकर्षक चित्र, प्रेरक कविताएं और प्रभावशाली भाषण की प्रस्तुति दी.



विजेताओं को दिया गया पुरस्कार
कार्यक्रम के समापन पर मैराथन और प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया. आयोजकों ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस केवल एक दिवस का आयोजन नहीं, बल्कि वन, वन्यजीव और जैव विविधता के संरक्षण के प्रति समाज को जोड़ने का एक सतत अभियान है.इंद्रावती टाइगर रिजर्व में आयोजित इस कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि बाघों और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा जनभागीदारी से ही संभव है.

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