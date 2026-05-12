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पेट्रोल डीजल कम खपत करने की शपथ, नूतन स्कूल के बच्चों समेत अभिभावकों से अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोल डीजल कम खपत की अपील के बाद नूतन स्कूल के बच्चों को शपथ दिलाई गई.

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पेट्रोल डीजल कम खपत करने की शपथ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 12, 2026 at 2:38 PM IST

4 Min Read
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रायपुर : मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध और तनाव की वजह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करने और संयम से इस्तेमाल करने की अपील की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अपील का पालन करते हुए राजधानी के टिकरापारा के नूतन स्कूल में बच्चों और पालकों को पेट्रोल और डीजल का कम से कम उपयोग करने के लिए शपथ दिलाई गई. इस राष्ट्रीय आपदा में लोगों से कहा कि इस राष्ट्रीय संकट से बचने के लिए आम जनता का सहयोग भी जरूरी है. तभी इस संकट का सामना भारत देश कर सकता है. 90% एलपीजी गैस और 85% पेट्रोल और डीजल का आयात खाड़ी देशों से भारत में होता है.



वैश्विक संकट से जूझ रहा है भारत

नूतन स्कूल विकास परिषद के फाउंडर मेंबर बीआर किन्हेकर ने बताया कि "देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आम जनता से आह्वान किया था कि आज देश वैश्विक संकट से जूझ रहा है. मध्य राष्ट्र और अमेरिका के बीच में इजरायल रूस यूक्रेन जैसी जगहों पर जो युद्ध हो रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि विश्व युद्ध की स्थिति निर्मित हो रही है. ऐसे में युद्ध का सबसे ज्यादा असर भारत देश में देखने को मिल रहा है. भारत में सीधा असर पेट्रोल और डीजल पर पड़ रहा है. तो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि हमको इस युद्ध की स्थिति में नागरिकों की क्या भागीदारी हो सकती है.

पेट्रोल डीजल कम खपत करने की शपथ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रधानमंत्री का कहना है कि देशवासी कम से कम पेट्रोल और डीजल का उपयोग करते हैं तो ऐसा करने से ईंधन की कमी का भार भी कम होगा. सन 1962 में जब चाइना का युद्ध हुआ था. उस समय भी इस तरह की स्थिति निर्मित हुई थी उस दौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ इसी तरह का आह्वान किया था. माताओं ने अपने मंगलसूत्र उतार कर सरकार को दान में दे दिया था. हमारे यहां प्रथा रही है कि हम समाज के लिए राष्ट्र के लिए त्याग करते हैं. भारत देश के लोग कम से कम व्यवस्था में जीने के आदी हैं- बीआर किन्हेकर, फाउंडर मेंबर, नूतन स्कूल विकास परिषद

Pledge to consume less petrol diesel
नूतन स्कूल के बच्चों समेत अभिभावकों से अपील (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

'देश पर पड़ा युद्ध का असर'

नूतन स्कूल के संचालक केएम अग्रवाल ने बताया कि अभी अमेरिका ईरान और इजरायल के बीच जो युद्ध चल रहा है. उस युद्ध में हमारा देश बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. हमारे देश का घरेलू आवश्यकता एलपीजी गैस है जो 90% है. इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल भी खाड़ी देशों से आता है और यह 85% भारत में आयात होता है. सबसे बड़ा योगदान कतर ईरान सऊदी अरब जैसे देश हैं. युद्ध के कारण भारत में तेल नहीं पहुंच पा रहा है.

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पेट्रोल डीजल कम खपत करने की शपथ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पड़ोसी देश पाकिस्तान में 500 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के दाम है. श्रीलंका जैसे देश में पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है. इस तरह की स्थिति भारत में पैदा ना हो इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने देशवासियों को सचेत किया है. इसलिए हम प्रत्येक बच्चे को पेट्रोल और डीजल की कम से कम उपयोग की जानकारी देने के साथ ही उन्हें इसकी शपथ दिलाई गई है-केएम अग्रवाल, संचालक नूतन स्कूल

केएम अग्रवाल ने कहा कि बच्चे छोटे-छोटे कामों के लिए स्कूटी और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में आसपास जाने के लिए पैदल या फिर साइकिल का इस्तेमाल करें. बच्चों को हम सीखा रहे हैं कि राष्ट्र के निर्माण में आप सभी अपना योगदान दें. हर बच्चा अगर संकल्प लेता है कि मैं अधिक से अधिक पैदल और अपनी साइकिल का इस्तेमाल करूंगा. अगर वहां ऐसा करता है और महीने में 5 लीटर पेट्रोल की बचत करता है तो यह राष्ट्र के योगदान में सहायक होगा.

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