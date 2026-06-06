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यूपी में विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधरोपण, प्लास्टिक से मुक्त करने का संकल्प, धरती को हराभरा बनाने का किया वादा

रायबरेली, प्रयागराज, कानपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज और बरेली में हुए कई आयोजन.

विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण
विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 12:09 PM IST

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रायबरेली/प्रयागराज/कानपुर/फर्रुखाबाद/कन्नौज/बरेली: विश्व पर्यावरण दिवस पर शुक्रवार को प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन हुआ. इस मौके पर कई जगह पौधे भी रोपे गए. चलिए जानते हैं इन कार्यक्रमों के बारे में.

रायबरेली में रोपे गए पौधे: रायबरेली में शुक्रवार को कार्यकारी निदेशक डॉ. अमिता जैन ने सेंटर फॉर रूरल हेल्थ (सीआरएच), एम्स रायबरेली, सलोन का भ्रमण किया. संस्थान के सामुदायिक चिकित्सा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन कार्यकारी निदेशक द्वारा वृक्षारोपण के साथ किया गया.

उन्होंने सभी उपस्थित लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया. उन्होंने सेंटर की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं, उपलब्ध सेवाओं, आधारभूत संरचना तथा संचालन व्यवस्था का ऑन-साइट इंस्पेक्शन भी किया.

आयोजित कार्यक्रम के दौरान सेंटर के कर्मचारियों, स्वास्थ्यकर्मियों एवं उपस्थित स्थानीय नागरिकों ने पर्यावरण संरक्षण तथा एकल-उपयोग प्लास्टिक (Single-Use Plastic) के उपयोग को त्यागने की शपथ भी ली. सभी प्रतिभागियों ने स्वच्छ एवं हरित पर्यावरण के निर्माण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए सक्रिय योगदान देने का संकल्प व्यक्त किया. कार्यक्रम के दौरान सीएचसी प्रभारी डॉ. अमित, एचईओ शिवकरण और अन्य स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे.

संस्थान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान रायबरेली परिसर को सिंगल-यूज प्लास्टिक फ्री जोन बनाने का संकल्प लिया गया. अपने संबोधन में कार्यकारी निदेशक महोदया ने सभी आगंतुकों से पर्यावरण संरक्षण हेतु छोटे-छोटे प्रयासों जैसे कमरे से निकलते वक्त बल्ब-पंखे बंद करना, अनावश्यक बिजली उपकरणों को ऑफ कर देना आदि को नजरअंदाज नहीं करने पर जोर दिया. इसके अतिरिक्त पर्यावरण के लिए जोखिम वाले जैव-अपशिष्ट पदार्थों के वर्गीकरण, रिसाईकल एवं निपटान पर दक्षतापूर्वक कार्य करने पर जोर दिया.

सायं 5 बजे कार्यकारी निदेशक, डीन (अकादमिक), उप-निदेशक (प्रशासन), वित्तीय सलाहकार, अपर चिकित्सा अधीक्षक सहित आला अधिकारियों द्वारा संस्थान के मेन गेट के पास निर्मित गुलाब उद्यान (रोज गार्डेन) में वृक्षारोपण संपन्न किया गया. परिसर को सिंगल-यूज प्लास्टिक फ्री जोन बनाने के लिए सफाई एवं आउटसोर्स कर्मचारियों, निवासियों, मरीजों एवं उनके तीमारदारों को जूट बैग वितरित किए गए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सामुदायिक चिकित्सा विभाग द्वारा एक पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें एमबीबीएस विद्यार्थियों ने भाग लिया.

प्रयागराज में पर्यावरण दिवस पर उत्तर मध्य रेलवे की अनूठी पहल: प्रयागराज में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर मध्य रेलवे (उमरे) द्वारा पर्यावरण संरक्षण और जन-जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष हस्ताक्षर अभियान चलाया गया. प्रकृति रक्षति रक्षितः के संदेश के साथ यह अभियान उमरे के जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रयागराज जंक्शन के कॉन्कोर्स क्षेत्र में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रेल यात्रियों, रेल कर्मचारियों और अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. अभियान की शुरुआत उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) शशिकांत त्रिपाठी ने की. इस अवसर पर उन्होंने बताया कि रेलवे द्वारा बीते 15 मई से ही पर्यावरण दिवस अभियान-2026 के तहत कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं.

कानपुर में पर्यावरण दिवस पर महा-अभियान: कानपुर में मातृभूमि के पर्यावरण संरक्षण और भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए एक ऐतिहासिक शुरुआत की गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम विजन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हरित उत्तर प्रदेश-स्वच्छ उत्तर प्रदेश के संकल्प को साकार करते हुए विश्व पर्यावरण दिवस पर जनपद कानपुर नगर में अभूतपूर्व पौधरोपण महा-अभियान चलाया गया. जिला प्रशासन, वन विभाग और नगर निगम के आपसी समन्वय से आज एक ही दिन में पूरे जनपद में रिकॉर्ड 5,75,000 पौधे रोपित किए गए.

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बोले- योगी सरकार में अभी तक 242 लाख 13 करोड़ वृक्षारोपण: उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना फर्रुखाबाद शहर की पास कॉलोनी आवास विकास स्थित डॉक्टर के आवास पर शुक्रवार शाम के समय अचानक पहुंच गए. जहां पर उन्होंने परिवार के साथ कुछ पल बिताए. उसके बाद शहर के लोहई रोड पर स्थित वरिष्ठ भाजपा नेत्री डॉ. रजनी शरीन के यहां उनका कुशल से जानने के लिए चले गए. फर्रुखाबाद के गंगा पार क्षेत्र में आने वाली बाढ़ को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त विभाग जितना बजट मांगता है, उसी के अनूप रूप बजट का अलॉटमेंट करते हैं. जहां जैसी आवश्यकता होती है. कहा कि सुरक्षित स्थान पर वृक्षारोपण किया जाए. अभी तक 242 करोड़ 13 लाख वृक्षारोपण योगी जी की सरकार में किया जा चुका है. और आज भी लगभग 5 करोड़ पौधों का वृक्षारोपण हो रहा है.

योगी के मंत्री बोले पिछली सरकार में कन्नौज को मिलती थी बिजली कानपुर को नहीं: कन्नौज में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कन्नौज के लाख बहोसी पक्षी विहार में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने एक वृक्ष मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया. इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की अपील की. मीडिया से बातचीत में राकेश सचान ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में हर वर्ष करोड़ों की संख्या में वृक्ष लगाए जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिल रही है.

केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य कर रही हैं. प्रदेश में बिजली व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है और अब सभी क्षेत्रों को समान रूप से बिजली उपलब्ध कराई जा रही है. पहले की सरकार मे विजली कन्नौज मे आती थी कानपुर मे नहीं. आज बिजली पूरे प्रदेश को मिल रही है.

बरेली में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत: बरेली में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए. इस दौरान सरकारी विभागों, स्कूलों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने केन्द्रीय विद्यालय, रेलवे ग्राउंड इज्जतनगर में पीपल का पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की. उन्होंने लोगों से अपील की कि हर व्यक्ति कम से कम एक पौधा जरूर लगाए और उसकी देखभाल भी करे.

पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं और पर्यावरण को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं. इस अवसर पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भी पौधारोपण किया. मुख्य विकास अधिकारी देवयानी ने गुलमोहर का पौधा लगाया, जबकि अन्य अधिकारियों और अतिथियों ने भी विभिन्न पौधे रोपे.

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