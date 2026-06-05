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'जन्मदिन पर जरूर लगाएं एक पौधा..' खगड़िया में विश्व पर्यावरण दिवस पर लिया हरियाली का संकल्प

जन्मदिन पर पौधारोपण का संकल्प ( ETV Bharat )

खगड़िया: बिहार के खगड़िया में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रेलवे सुरक्षा बल के जवानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों ने मिलकर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया. इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और सभी ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया. कार्यक्रम का उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा और हरियाली का वादा करना भी था. जन्मदिन पर पौधारोपण का संकल्प : कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने यह तय किया कि वे अपने जन्मदिन जैसे खास अवसरों पर एक-एक पौधा अवश्य लगाएंगे. साथ ही समाज के हर वर्ग से अपील की गई कि वे पौधारोपण को अपनी आदत बनाएं और लगाए गए पौधों का संरक्षण भी करें. वक्ताओं ने कहा कि यह संकल्प केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों तक हरियाली को बनाए रखने का प्रयास है. जन्मदिन पर पौधारोपण का संकल्प (ETV Bharat) इंस्पेक्टर सुशील कुमार का संदेश : आरपीएफ इंस्पेक्टर सुशील कुमार ने कहा कि ''यह अभियान एक सकारात्मक पहल है. रेलकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी मिलकर इस दिन को यादगार बनाने का प्रयास कर रहे हैं.उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने जीवन में एक-एक वृक्ष लगाएं और उसका संरक्षण करें.''