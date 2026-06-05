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'जन्मदिन पर जरूर लगाएं एक पौधा..' खगड़िया में विश्व पर्यावरण दिवस पर लिया हरियाली का संकल्प

विश्व पर्यावरण दिवस पर आरपीएफ, सोशल वर्कर और बुद्धिजीवियों ने मिलकर पौधारोपण अभियान चलाकर भावी पीढ़ी को संदेश दिया. पढ़ें-

जन्मदिन पर पौधारोपण का संकल्प
जन्मदिन पर पौधारोपण का संकल्प (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 5, 2026 at 8:56 PM IST

2 Min Read
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खगड़िया: बिहार के खगड़िया में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रेलवे सुरक्षा बल के जवानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों ने मिलकर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया. इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और सभी ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया. कार्यक्रम का उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा और हरियाली का वादा करना भी था.

जन्मदिन पर पौधारोपण का संकल्प : कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने यह तय किया कि वे अपने जन्मदिन जैसे खास अवसरों पर एक-एक पौधा अवश्य लगाएंगे. साथ ही समाज के हर वर्ग से अपील की गई कि वे पौधारोपण को अपनी आदत बनाएं और लगाए गए पौधों का संरक्षण भी करें. वक्ताओं ने कहा कि यह संकल्प केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों तक हरियाली को बनाए रखने का प्रयास है.

जन्मदिन पर पौधारोपण का संकल्प (ETV Bharat)

इंस्पेक्टर सुशील कुमार का संदेश : आरपीएफ इंस्पेक्टर सुशील कुमार ने कहा कि ''यह अभियान एक सकारात्मक पहल है. रेलकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी मिलकर इस दिन को यादगार बनाने का प्रयास कर रहे हैं.उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने जीवन में एक-एक वृक्ष लगाएं और उसका संरक्षण करें.''

समाज की भागीदारी : इस कार्यक्रम में शामिल लोगों ने कहा कि जब रेलकर्मी और सामाजिक कार्यकर्ता मिलकर इस तरह की पहल कर सकते हैं तो आम नागरिक भी इसमें योगदान दे सकते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अभियान केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को इसमें शामिल होना चाहिए.

जन्मदिन पर पौधारोपण का संकल्प
जन्मदिन पर पौधारोपण का संकल्प (ETV Bharat)

''सबसे पहले हमें पर्यावरण को बचाना होगा, क्योंकि यह धीरे-धीरे लुप्त हो रहा है. हर व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए कि वह कम से कम एक पौधा लगाए. पौधारोपण केवल एक कार्य नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवनदायिनी हवा और हरियाली का उपहार है.''- डॉ. कनिका

पर्यावरण संरक्षण का संकल्प : कार्यक्रम के अंत में सभी ने मिलकर यह संकल्प लिया कि वे अपने जीवन में पौधारोपण को आदत बनाएंगे और लगाए गए पौधों की देखभाल करेंगे. यह संकल्प केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा और हरियाली का वादा है.

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