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दिल्ली में महा-स्वच्छता का संकल्प: आज 28 घाटों पर एक साथ गूंजेगा 'मां यमुना तट स्वच्छता अभियान'

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'स्वच्छ भारत' विजन से प्रेरित यह अभियान प्रकृति संरक्षण और जनभागीदारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनने जा रहा है.

दिल्ली में महा-स्वच्छता का संकल्प
दिल्ली में महा-स्वच्छता का संकल्प (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 14, 2026 at 6:46 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की जीवनदायिनी यमुना को उसका खोया गौरव लौटाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में रविवार 14 जून यानि आज एक विशाल जन-आंदोलन का आगाज होने जा रहा है. ‘एक संकल्प - स्वच्छ यमुना’ के संदेश के साथ शहर के 28 प्रमुख घाटों, तटों और रिवरफ्रंट स्थलों पर एक साथ स्वच्छता एवं जन-जागरूकता महाअभियान चलाया जाएगा. इसमें हजारों दिल्लीवासी, सामाजिक व स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर श्रमदान करेंगे.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुबह 6 बजे गीता कॉलोनी स्थित ठोकर नंबर-14 घाट पर उपस्थित रहकर इस महाअभियान की कमान संभालेंगी. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यमुना केवल एक नदी नहीं, बल्कि दिल्ली की सांस्कृतिक और पर्यावरणीय धरोहर है. उन्होंने कहा,

"यमुना की स्वच्छता सरकार की जिम्मेदारी के साथ-साथ प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है. हमारा लक्ष्य इसे एक दिन का कार्यक्रम न बनाकर एक सतत जन-आंदोलन बनाना है."

इन घाटों पर मोर्चा संभालेंगे मंत्री और सांसद
महाअभियान को व्यापक स्वरूप देने के लिए दिल्ली सरकार के मंत्रियों और वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

  • यमुना बैंक: केंद्रीय राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा.
  • ओल्ड रेलवे ब्रिज डाउनस्ट्रीम (पूर्वी तट): दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता.
  • डेढ़ पुश्ता (सोनिया विहार): विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट.
  • हाथी घाट (आईटीओ): जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह.
  • ठोकर नंबर-13: पर्यावरण मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा.
  • सिग्नेचर ब्रिज (पश्चिमी तट): समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह.
  • जीरो पुश्ता श्रीराधा कृष्ण घाट: विकास व पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा.
  • ओल्ड रेलवे ब्रिज (पूर्वी तट): स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह

जानिए इस अभियान का मकसद
इस अभियान के माध्यम से नागरिकों को जागरूक किया जाएगा कि वे नदी में पूजा सामग्री, फूल-माला, मूर्तियां, पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रवाहित न करें. पिछले वर्ष के 'मेरी यमुना, मेरा कर्तव्य' अभियान से मिली सफलता और 12 टन से अधिक कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण से प्रेरित होकर, इस बार इसे और भी व्यापक स्तर पर आयोजित किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'स्वच्छ भारत' विजन से प्रेरित यह अभियान प्रकृति संरक्षण और जनभागीदारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनने जा रहा है. आयोजन में 500 से अधिक सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक संगठन अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे.

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