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गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर बनी डॉक्यूमेंट्री की रिलीज की मांग वाली याचिका निस्तारित

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर बने डॉक्यूमेंट्री ‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका का निस्तारण कर दिया है. जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच ने याचिका का निस्तारण किया.

कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि केंद्र सरकार ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर बनी डॉक्यूमेंट्री को रिलीज नहीं करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार का आदेश निरस्त नहीं हो जाता तब तक इस डॉक्यूमेंट्री के निर्माता इसे रिलीज नहीं कर सकते. ऐसे में याचिका का निस्तारण किया जाता है.

24 अप्रैल को एक ओटीटी प्लेटफार्म ने दिल्ली हाईकोर्ट को ये सूचना दी थी. याचिका लॉरेंस बिश्नोई की ओर से दायर की गई थी. सुनवाई के दौरान वकील राजीव नय्यर ने हाईकोर्ट से कहा था कि केंद्र सरकार ने डॉक्यूमेंट्री की रिलीज पर रोक लगाने का आदेश दिया है. राजीव नय्यर ने कहा था कि हम केंद्र सरकार के इस निर्देश को चुनौती देंगे.