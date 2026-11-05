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राहुल गांधी के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका खारिज, NRHM मामले में HC ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमेरिका में सिखों को लेकर दिए गए बयान मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है.

यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने दिया है. याचिका के अनुसार, 2024 में राहुल गांधी पर अमेरिका में सिखों की पगड़ी को लेकर विवादित बयान देने का आरोप है. साथ ही, भारत में सिखों के पगड़ी और कड़ा पहनने और गुरुद्वारे जाने की आजादी को लेकर सवाल उठाने का आरोप है.