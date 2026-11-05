राहुल गांधी के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका खारिज, NRHM मामले में HC ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की याचिका पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 8:04 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमेरिका में सिखों को लेकर दिए गए बयान मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है.
यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने दिया है. याचिका के अनुसार, 2024 में राहुल गांधी पर अमेरिका में सिखों की पगड़ी को लेकर विवादित बयान देने का आरोप है. साथ ही, भारत में सिखों के पगड़ी और कड़ा पहनने और गुरुद्वारे जाने की आजादी को लेकर सवाल उठाने का आरोप है.
याची ने राहुल गांधी के इस बयान को विदेश में भारत की बदनामी करने वाला बताया और इस आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने व जांच की मांग की थी. हाईकोर्ट ने याची की दलीलों को आधारहीन मानते हुए याचिका खारिज कर दी.
हाईकोर्ट ने सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनआरएचएम घोटाले के आरोपी सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. याचिका में ईडी मामले में दाखिल चार्जशीट और अभियोजन स्वीकृति को चुनौती दी गई है.
गौरतलब है कि 2019 में ईडी ने बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ गाजियाबाद की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी. बाद में 2025 में मुकदमे में अभियोजन स्वीकृति के लिए फाइल राज्यपाल के समक्ष प्रेषित कर दी गई थी.
कुछ महीने पहले राज्यपाल ने मामले में अभियोजन स्वीकृति दे दी. बाबू सिंह कुशवाहा ने इसी अभियोजन स्वीकृति और ईडी की चार्जशीट को याचिका में चुनौती दी है. कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए दो दिसंबर की तारीख लगाई है.
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