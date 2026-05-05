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दिल्ली-NCR में लाखों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़!, बिना रजिस्ट्रेशन हजारों लिफ्ट संचालित

गाजियाबाद में बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रही हजारों लिफ्ट ( FILE Photo )