प्रभु श्री राम का किरदार निभाना चुनौती, मस्तक पर जब तिलक लगाते हैं, तब कट जाता हूं पूरी दुनिया से: देवर्ष नागर
देवर्ष नागर क्राइम पेट्रोल सहित अनुपमा सीरियल में काम कर रहे हैं. देवर्ष कहते हैं, मैं अपने काम से संतुष्ट हूं. राजकुमार शाह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 18, 2026 at 12:21 PM IST
कोरबा: शहर के घंटाघर स्थित ओपन थिएटर में बनारस की मशहूर रामलीला मंडली के द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है. अलग-अलग वेशभूषा में किरदार रामायण का मंचन कर रहे हैं, इस दौरान टीवी कलाकार देवर्ष नागर ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. देवर्ष रामलीला में प्रभु श्री राम का किरदार निभा रहे हैं. जिन्होंने बताया कि मॉर्डनाइजेशन के दौर में रामलीला के मंचन में कितना परिवर्तन आया है, श्री राम का किरदार निभाना कितनी बड़ी चुनौती है.
रामायण में हुआ है तकनीक का प्रवेश
देवर्ष ने कहा, अब के रामायण में तकनीक का काफी प्रवेश हुआ है. यदि बात करें युवाओं की बच्चों की, तो जब से अयोध्या में श्री राम का मंदिर बना है, उसके बाद देश में अलग लहर है. राम भक्त तो पहले से ही थे, लेकिन अब लोग दिल खोलकर इस बात का स्वागत करते हैं कि मंदिर बन गया और रामलला विराजमान हो गए. रामलीला से भी बच्चे सीख रहे हैं. 5 दिनों की रामलीला हमलोग कर रहे हैं, पिछले वर्ष यह रामलीला 4 दिनों की हुई थी. दूसरी बार मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं छत्तीसगढ़ के कोरबा आया हूं. स्टेज के पास शाम को बच्चे मिलते हैं, तब राम, लक्ष्मण, हनुमान जी हों या रावण हों. उस चरित्र से मैं उनके मन की खुशी को देखता हूं. छोटे बच्चे यह समझते हैं कि यही लोग रामायण के असली किरदार हैं. ऐसे में कहानी, नाटक के थ्रू सभी को यह सीख मिलती है की संस्कार क्या हैं. कैसे माता-पिता के वचन के लिए राम ने वनवास ले लिया. सीता जी ने अपने पति का साथ देने के लिए सब कुछ त्याग कर दिया, लक्ष्मण जी के त्याग की कहानी तो ऐसी है जो रुला देती है.''
आधुनिक रामायण में साउंड एंड लाइट का इस्तेमाल
देवर्ष ने कहा, ''आज की यह रामायण जो आधुनिक रामायण है, जिसमें साउंड एंड लाइट का इस्तेमाल होता है. सब कुछ पहले से रिकॉर्डेड है, हमें लिप्सिंग करना पड़ता है. तो थोड़ा अलग है, वैसे मैं टीवी एक्टर हूं, तो मेरे लिए सिनेमा ही ज्यादा महत्व रखता है. 2 घंटे तक हमारी रामलीला लगभग चलती है. तो जैसे ही मेरे मस्तक पर तिलक लगता है और मुकुट पहनाया जाता है, बाद में जब मेरी एंट्री की बेल बजती है, उसके बाद मुझे कोई याद नहीं रहता. बस यह याद रहता है कि मेरे सीन कौन से हैं. राम जी की मर्यादा कैसी है, राम जी के मूवमेंट्स बहुत कम रहते हैं, क्योंकि वह स्वयं भगवान हैं, तो हम किसी तरह की एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं कर सकते, मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह व्यवहार करना होता है. बहुत सारे चैलेंज होते हैं, इसलिए वह 2 घंटे मुझे कुछ याद नहीं रहता. सिर्फ राम जी की आशीर्वाद की छाया में मैं रहता हूँ.''
बैक स्टेज कर करता हूं मोबाइल का इस्तेमाल
कलाकार देवर्ष ने कहा, ''श्री राम की वेशभूषा में मोबाइल चलाना थोड़ा अटपटा तो लगता है, लेकिन बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि रामलीला कब शुरू होगी, तो मैंने उनको बताया कि आप कोरबा लाइव रामलीला 2026 टाइप कीजिए इससे लाइव लिंक उन्हें मिल जाएगी. अपने चाहने वालों को मैं जानकारी दे रहा था कि लिंक में यह रामलीला लाइव देखने को मिलेगी.
'पूरी टीम मिलकर करती है काम'
रावण से व्यक्तिगत संबंधों के प्रश्न पर देवर्ष ने कहा की पूरी टीम मिलकर काम करती है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े इस टीम में शामिल हैं. सभी समझदार एक्टर हैं, यह अपने आप में एक अच्छी बात है, जो ये दर्शाता है कि हमारी यूनिटी कितनी अच्छी है. हम सब मिलकर एक दूसरो को तैयार कर रहे हैं. मैं जब बैक स्टेज पर रहूंगा और मेरा सीन नहीं होगा तब मैं दूसरे किरदारों को जो भी मदद होगी वो करूंगा.
'मोबाइल युग में राम के किरदार को लोगों तक पहुंचाना चुनौती'
कलाकार देवर्ष कहते हैं, ''राम के किरदार को लोगों तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती है, अब हम मोबाइल के आदि हो गए हैं. मोबाइल पर हम तय नहीं कर सकते कि क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे. आजकल कुछ भी मोबाइल में आता है. बच्चे उस गंदगी को ही अच्छा समझ लेते हैं, तो ऐसे जमाने में ऐसे दौर में राम भगवान का चरित्र हो या फिर और भी, हमारे जो देवता हैं, जो बड़े महान संत साधु हैं, उनकी कथाओं को उन तक पहुंचाना ही चाहिए. ताकि उनको यह एहसास हो कि ज्ञान बड़ा था, यह छलावा बड़ा नहीं है, ज्ञान पहले भी बड़ा था. ज्ञान आज भी बड़ा है और ज्ञान सदैव ही बड़ा रहेगा.''
कई बार बन जाती है अनकंफरटेबल सिचुएशन
देवर्ष ने यह भी बताया कि स्टेज के ऊपर कई बार अनकंफरटेबल सिचुएशन बन जाती है. एक बार आरती शुरू हो गई तो राम जी अपनी मुद्रा में होते हैं. उस वक्त बहुत लाइटें होती हैं. ऐसे में मच्छर, कीट-पतंग का आना भी स्वाभाविक है. एक बार मेरी आंख से एक मच्छर टकरा गया. अब इस सीन में राम जी की आरती चल रही थी और मैं उस वक्त आंसुओं को पोछ भी नहीं पाया, कैमरे में यह दिखा होगा, लेकिन फिर भी हाव-भाव को संभालना पड़ता है. मैं श्रीराम से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे कम से कम मच्छरों से बचा लीजिए. कई बार स्थिति को कंट्रोल करना पड़ता है लेकिन सब भगवान की कृपा से संभव हो जाता है.
देवर्ष ने क्राइम पेट्रोल और अनुपमा सीरियल में काम किया
देवर्ष ने बताया, ''मैं टीवी एक्टर हूं और मुंबई से हूं. इसी महीने क्राइम पेट्रोल में एक बहुत अच्छी कहानी आई थी. क्राइम पेट्रोल में उसका नाम है पार्सल बम. उसमें मेरा मुख्य किरदार है, इसके अलावा अनुपमा में मैंने पेंटल जी के बेटे का मुख्य किरदार किया है. कुछ टीवी सीरियल में मैंने काम किया है. ये रिश्ता क्या कहलाता है, सीरियल में भी मैंने काम किया है. चरित्र बदलते रहते हैं और मैं सभी चरित्र में काम करता रहता हूं. रामायण मैंने 2 साल चित्रकूट में किया, 1 साल में पहले कोरबा में किया. इसके अलावा भोपाल, छिंदवाड़ा और कई जगह मैंने काम किया है. 3 साल से मैं राम का किरदार कर रहा हूं.''