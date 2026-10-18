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प्रभु श्री राम का किरदार निभाना चुनौती, मस्तक पर जब तिलक लगाते हैं, तब कट जाता हूं पूरी दुनिया से: देवर्ष नागर

तिलक लगाते ही कट जाता हूं दुनिया से: देवर्ष ( ETV Bharat )

कोरबा: शहर के घंटाघर स्थित ओपन थिएटर में बनारस की मशहूर रामलीला मंडली के द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है. अलग-अलग वेशभूषा में किरदार रामायण का मंचन कर रहे हैं, इस दौरान टीवी कलाकार देवर्ष नागर ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. देवर्ष रामलीला में प्रभु श्री राम का किरदार निभा रहे हैं. जिन्होंने बताया कि मॉर्डनाइजेशन के दौर में रामलीला के मंचन में कितना परिवर्तन आया है, श्री राम का किरदार निभाना कितनी बड़ी चुनौती है.





रामायण में हुआ है तकनीक का प्रवेश देवर्ष ने कहा, अब के रामायण में तकनीक का काफी प्रवेश हुआ है. यदि बात करें युवाओं की बच्चों की, तो जब से अयोध्या में श्री राम का मंदिर बना है, उसके बाद देश में अलग लहर है. राम भक्त तो पहले से ही थे, लेकिन अब लोग दिल खोलकर इस बात का स्वागत करते हैं कि मंदिर बन गया और रामलला विराजमान हो गए. रामलीला से भी बच्चे सीख रहे हैं. 5 दिनों की रामलीला हमलोग कर रहे हैं, पिछले वर्ष यह रामलीला 4 दिनों की हुई थी. दूसरी बार मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं छत्तीसगढ़ के कोरबा आया हूं. स्टेज के पास शाम को बच्चे मिलते हैं, तब राम, लक्ष्मण, हनुमान जी हों या रावण हों. उस चरित्र से मैं उनके मन की खुशी को देखता हूं. छोटे बच्चे यह समझते हैं कि यही लोग रामायण के असली किरदार हैं. ऐसे में कहानी, नाटक के थ्रू सभी को यह सीख मिलती है की संस्कार क्या हैं. कैसे माता-पिता के वचन के लिए राम ने वनवास ले लिया. सीता जी ने अपने पति का साथ देने के लिए सब कुछ त्याग कर दिया, लक्ष्मण जी के त्याग की कहानी तो ऐसी है जो रुला देती है.''