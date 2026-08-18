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राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर हजारीबाग में खिलाड़ियों का महाकुंभ, 7 जिलों से 1288 खिलाड़ी करेंगे पार्टिसिपेट

हजारीबाग में खेल महाकुंभ के तहत आयोजित खेल प्रतियोगिता में 7 जिलों से कुल 1288 खिलाड़ी भाग लेंगे.

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खेल महोत्सव का पोस्टर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 18, 2026 at 1:44 PM IST

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हजारीबाग: खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर हजारीबाग में 29, 30 और 31 अगस्त को खेलों का महाकुंभ लगने जा रहा है, जिसमें लगभग 1288 खिलाड़ी भाग लेंगे, इसे लेकर तैयारी जोरों से चल रही है. उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के लिए नॉक आउट टूर्नामेंट का आयोजन हजारीबाग में किया जाएगा.

हजारीबाग में हो रहा है इस तरह का पहला आयोजन

जिला प्रशासन ने खिलाड़ियों के ठहरने और उनके खाने-पीने की व्यवस्था भी की है. हजारीबाग में इस तरह का पहला आयोजन हो रहा है, जिसकी शुरुआत 6 खेलों आर्चरी, खोखो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल और एथलेटिक्स से होगी. वहीं प्रतियोगिता का आकर्षण 8 लाख 50 हजार रुपये का नगद पुरस्कार है. इसके अलावा मेडल, शील्ड देकर भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की तैयारी है.

हजारीबाग में खिलाड़ियों का महाकुंभ (Etv Bharat)

ओलंपिक मशाल में शामिल होंगे आयोजन से जुड़े लोग

आयोजन हजारीबाग ओलंपिक संघ की देखरेख में किया जाएगा. हजारीबाग ओलंपिक संघ के जिलाध्यक्ष हर्ष अजमेरा ने घोषणा की है कि 25 अगस्त को ओलंपिक मशाल और बैंड के साथ सभी खेल संघ और इस आयोजन से जुड़े लोग शहर में निकलेंगे. 29 को भव्य उद्घाटन में कस्तूरबा स्कूल की बच्चियों की प्रतिभा नजर आएगी. वहीं मेयर ने बताया कि स्टेडियम में 12 स्टैंड हैं, जिसे महापुरुषों के नाम से तैयार किया जा रहा है.

11 सदस्यीय आयोजन समिति का गठन

संघ के अध्यक्ष इसके लिए जिले के सभी खेल संघों से समन्वय बनाकर आयोजन को सफल बनाने में जुटे हैं और इसके लिए 11 सदस्यीय आयोजन समिति का गठन किया गया है, जिसमें हर्ष अजमेरा के अलावा मेयर अरविंद कुमार राणा, राकेश रंजन, करण जायसवाल, आलोक कुमार, भैया मुरारी, नीलेंदु जयपुरियार, प्रो. राखो हरि, चंद्रशेखर सिंह, परिमल, मंसूर आलम को शामिल किया गया है.

इसके साथ ही जिला खेल पदाधिकारी के नेतृत्व में तकनीकी कमेटी, खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था, सीके दास को आयोजन के लिए समन्वय बनाने की जवाबदेही दी गई है.

जिला खेल पदाधिकारी के पास करना होगा आवेदन

खिलाड़ी, आयोजन में भाग लेने के लिए अपने जिले के जिला खेल पदाधिकारी को आवेदन करेंगे. जिले से खिलाड़ियों की सूची हजारीबाग जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएगी. जिसके बाद खिलाड़ी जल्द से जल्द जिला खेल पदाधिकारी से संपर्क स्थापित करेंगे.

7 जिलों से 1288 खिलाड़ी करेंगे पार्टिसिपेट

बता दें कि हजारीबाग में खिलाड़ियों का महाकुंभ लगने जा रहा है, जिसमें 7 जिलों से 1288 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने पहुंचेंगे. राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडलीय नॉक आउट टूर्नामेंट का आयोजन जिला मुख्यालय में होने जा रहा है. 29, 30 और 31 अगस्त तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे.

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