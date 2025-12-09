ETV Bharat / state

खिलाड़ियों ने हथियारों के साथ वीडियो बनाया तो बैन लगेगा, हरियाणा ओलंपिक संघ की चेतावनी

Haryana Olympic Association: हरियाणा ओलिंपिक संघ ने खिलाड़ियों को वार्निंग दी है कि सोशल मीडिया पर हथियारों संग वीडियो बनाया तो बैन लगेगा.

Haryana Olympic Association
Haryana Olympic Association (Haryana Olympic Association)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 9, 2025 at 7:52 AM IST

2 Min Read
रोहतक: हरियाणा ओलिंपिक एसोसिएशन ने खिलाड़ियों और कोचों को लेकर सख्त एडवाइजरी जारी है. इसमें एसोसिएशन ने कहा है कि अगर हरियाणा के किसी भी खिलाड़ी या कोच ने सोशल मीडिया पर हथियार, हिंसा या गलत तरीके से वीडियो डाले, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि हाल ही में रोहतक के किक बॉक्सर साहिल और कैथल की बॉक्सर मनीषा मौण का हथियारों के साथ वीडियो सामने आया था.

हरियाणा ओलिंपिक एसोसिएशन की खिलाड़ियों को चेतावनी: रोहतक के मायना गांव निवासी अधिवक्ता एवं खेल प्रेरक राज नारायण पंघाल ने इसकी शिकायत दी थी. एडवोकेट राजनारायण पंघाल की शिकायत पर हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने संज्ञान लिया और साफ चेतावनी दी कि हथियारों के साथ वीडियो डालने वाले खिलाड़ियों पर प्रतिबंध, निलंबन और अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है.

Haryana Olympic Association
हरियाणा ओलंपिक संघ की चेतावनी (Haryana Olympic Association)

'हथियारों के साथ वीडियो बनाया तो लगेगा बैन': एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि ऐसे पोस्ट करने वाले खिलाड़ियों पर प्रतिबंध, निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. ऐसे कंटेंट को खेलों की गरिमा के खिलाफ बताया गया है.

'भड़काऊ कंटेंट स्वीकार नहीं': एसोसिएशन के अध्यक्ष कैप्टन जसविंदर मीनू बेनीवाल ने सभी जिला ओलंपिक संघों व खेल संगठनों को ये निर्देश दिए कि हथियारों का प्रदर्शन, हिंसक या भड़काऊ कंटेंट किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं होगा और इसकी जानकारी तुरंत खिलाड़ियों और कोचों को दी जाए. उन्होंने कहा कि "सभी जिलों में साल में कम से कम एक बार जागरूकता सत्र जरूर आयोजित किया जाए, जिसमें खिलाड़ियों को खेल अनुशासन, सोशल मीडिया का जिम्मेदार उपयोग, कानूनी दायित्व और खिलाड़ी की छवि जैसे विषय शामिल रहेंगे."

वकील राज नारायण पंघाल ने जताया आभार: वहीं अधिवक्ता राज नारायण पंघाल ने खिलाड़ियों और कोचों द्वारा हथियारों का प्रदर्शन, अनुशासनहीन वीडियो निर्माण एवं सोशल मीडिया के दुरुपयोग संबंधी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई करने के लिए हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कैप्टन जसविंदर मीनू बेनीवाल तथा पूरी टीम का हार्दिक आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि "एसोसिएशन का ये कदम हरियाणा के खेल वातावरण को सुरक्षित, अनुशासित और सकारात्मक दिशा प्रदान करने वाला कदम है."

TAGGED:

HARYANA OLYMPIC ASSOCIATION
ADVISORY FOR PLAYERS
हरियाणा ओलिंपिक एसोसिएशन
खिलाड़ियों के लिए एडवाइजरी
HARYANA OLYMPIC ASSOCIATION

