Jharkhand Foundation Day Special: 26 साल में बदली झारखंड की खेल पहचान, मैदान से अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम तक पहुंचा सफर, अब ओलंपिक होस्ट सिटी बनने का सपना
धोनी, दीपिका कुमारी, सलीमा टेटे और निक्की प्रधान जैसे खिलाड़ियों ने दुनिया में झारखंड की अलग पहचान बनाई है. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य
Published : November 14, 2026 at 6:00 PM IST
रांचीः 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य बनने के बाद झारखंड ने 26 वर्षों में खेल के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाई है. कभी सीमित मैदानों और संसाधनों के बीच अभ्यास करने वाले यहां के खिलाड़ियों ने क्रिकेट, हॉकी, तीरंदाजी समेत कई खेलों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल की. महेंद्र सिंह धोनी, दीपिका कुमारी, सलीमा टेटे और निक्की प्रधान जैसे खिलाड़ियों ने राज्य का नाम दुनिया तक पहुंचाया. इस दौरान रांची की पहचान भी बदली. मोरहाबादी और मेकॉन के मैदानों से आगे बढ़कर शहर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, होटवार का मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और आधुनिक एस्ट्रोटर्फ मैदान तैयार हुए. राष्ट्रीय खेलों से लेकर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक की मेजबानी ने झारखंड की क्षमता दिखाई. हालांकि, बड़े स्टेडियम और पदक विजेता खिलाड़ियों के बीच गांवों में कोच, खेल सामग्री, नियमित प्रशिक्षण और खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने जैसे सवाल अब भी बने हुए हैं.
क्रिकेट ने दुनिया में दिलाई पहचान
झारखंड की खेल पहचान में महेंद्र सिंह धोनी का योगदान सबसे बड़ा रहा है. रांची से निकलकर भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी तक पहुंचे धोनी के नेतृत्व में भारत ने 2007 का टी-20 विश्व कप, 2011 का एकदिवसीय विश्व कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती. उनके बाद ईशान किशन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहचान बनाई और एकदिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया. वरुण एरॉन, सौरभ तिवारी, शाहबाज नदीम, अनुकूल रॉय, कुमार कुशाग्र, विराट सिंह और रॉबिन मिंज जैसे खिलाड़ियों ने भी राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व किया. इन उपलब्धियों ने साबित किया कि झारखंड में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत उसे पहचानने और लगातार अवसर देने की है.
हॉकी में गांवों से निकलीं अंतरराष्ट्रीय प्रतिभाएं
हॉकी झारखंड की पारंपरिक खेल पहचान रही है. सिमडेगा, खूंटी, गुमला और आसपास के ग्रामीण इलाकों से निकले खिलाड़ियों ने भारतीय हॉकी को मजबूती दी. महिला हॉकी में सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, असुंता लकड़ा, सुमराय टेटे, संगीता कुमारी, ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेंग ने राज्य को पहचान दिलाई. सलीमा टेटे भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तानी कर चुकी हैं, जबकि निक्की प्रधान ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं. पुरुष हॉकी में बिरेंद्र लकड़ा और विमल लकड़ा ने भी अपनी प्रतिभा दिखाई. हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में मैदान होने के बावजूद नियमित प्रशिक्षकों, हॉकी स्टिक, गेंद और अन्य जरूरी सामग्री की उपलब्धता अब भी एक समान नहीं है.
तीरंदाजी में भी मजबूत मौजूदगी
तीरंदाजी में दीपिका कुमारी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की पहचान मजबूत की. वह चार ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान तक पहुंचीं. कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उन्होंने पदक जीते. कोमलिका बारी ने कैडेट और जूनियर विश्व चैंपियनशिप में खिताब हासिल किया. पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली अंकिता भकत और एशियाई खेलों में पदक जीत चुकीं मधुमिता कुमारी ने भी राज्य का नाम रोशन किया. जमशेदपुर की टाटा आर्चरी अकादमी ने कई प्रतिभाओं को तैयार किया है. कोच पूर्णिमा महतो और संजीव कुमार सिंह का योगदान भी उल्लेखनीय रहा है.
दूसरे खेलों में भी बढ़ी भागीदारी
क्रिकेट, हॉकी और तीरंदाजी के अलावा, झारखंड के खिलाड़ी बॉक्सिंग, कुश्ती, एथलेटिक्स, साइकिलिंग, लॉन बॉल्स और जिमनास्टिक्स में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में राज्य की भागीदारी बढ़ी है.लॉन बॉल्स में खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. वर्ष 2026 में रांची के सिद्धू-कान्हू वेलोड्रोम में 78वीं सीनियर, 55वीं जूनियर और 41वीं सब-जूनियर राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन भी हुआ. हालांकि, इन खेलों में लगातार खिलाड़ी तैयार करने के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र, आधुनिक उपकरण और विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की जरूरत है.
राष्ट्रीय खेलों से बदली रांची की तस्वीर
झारखंड की खेल यात्रा में वर्ष 2011 का 34वां राष्ट्रीय खेल महत्वपूर्ण पड़ाव रहा. इसके आयोजन के लिए रांची के होटवार में मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित किया गया. यहां एथलेटिक्स, तीरंदाजी, कुश्ती, मुक्केबाजी, तैराकी और बैडमिंटन सहित कई खेलों के लिए सुविधाएं तैयार हुईं. गणपत राय इंडोर स्टेडियम समेत विभिन्न खेल परिसरों ने राज्य को नया खेल ढांचा दिया. इसके अलावा जेएससीए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ने रांची को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के प्रमुख केंद्रों में शामिल कराया. यहां भारत और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट, एकदिवसीय और टी-20 मुकाबले खेले गए. आईपीएल मैचों ने भी शहर की पहचान मजबूत की.
अंतरराष्ट्रीय आयोजनों का केंद्र बना झारखंड
पिछले 26 वर्षों में झारखंड ने खिलाड़ियों को तैयार करने के साथ बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी भी की. वर्ष 2011 के राष्ट्रीय खेलों के बाद रांची में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबलों का सिलसिला बढ़ा. वर्ष 2023 में महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय टीम ने खिताब जीता. इसके बाद वर्ष 2024 में भी अंतरराष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी से राज्य की पहचान मजबूत हुई. राष्ट्रीय हॉकी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, साइकिलिंग, कुश्ती, वुशु और स्कूल गेम्स जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती रही हैं. जमशेदपुर में टाटा स्टील की खेल सुविधाओं ने तीरंदाजी, फुटबॉल और अन्य खेलों को मंच दिया. इन आयोजनों से स्थानीय खिलाड़ियों को बड़े मुकाबले देखने और उनसे सीखने का अवसर मिला. हालांकि, बड़े आयोजन अब भी मुख्य रूप से रांची और जमशेदपुर तक सीमित हैं. इन्हें सिमडेगा, खूंटी, गुमला और धनबाद जैसे जिलों तक पहुंचाना जरूरी है.
स्टेडियम बने हैं, लेकिन रखरखाव का सवाल
राष्ट्रीय खेलों के बाद होटवार परिसर के उपयोग और रखरखाव को लेकर सवाल उठे. शुरुआती वर्षों में कई सुविधाओं का नियमित उपयोग नहीं हो सका और उपकरणों के रखरखाव में कमी की शिकायतें सामने आईं. बाद में झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएसपीएस) के गठन और आवासीय प्रशिक्षण व्यवस्था शुरू होने से परिसर का उपयोग बढ़ा. यहां खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के साथ राष्ट्रीय एथलेटिक्स, ट्रैक साइकिलिंग, कुश्ती, वुशु और स्कूल गेम्स जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित होती रही हैं. सितंबर 2025 में हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद परिसर के विकास और रखरखाव से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने की बात सामने आई. अब जरूरत है कि इन सुविधाओं का पूरे साल प्रभावी इस्तेमाल हो.
अकादमियां हैं, लेकिन गांवों तक नहीं पहुंची व्यवस्था
राज्य में खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए होटवार स्थित जेएसएसपीएस, जमशेदपुर की टाटा आर्चरी अकादमी, टाटा फुटबॉल अकादमी और नवल टाटा हॉकी अकादमी जैसे प्रमुख केंद्र हैं. जेएसएसपीएस राज्य सरकार और सीसीएल का संयुक्त उपक्रम है. यहां तीरंदाजी, एथलेटिक्स, कुश्ती, मुक्केबाजी, ताइक्वांडो और भारोत्तोलन सहित कई खेलों में आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है. इसके अलावा खेल विभाग के आवासीय और डे-बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्र रांची, सिमडेगा, खूंटी, लातेहार और गुमला समेत विभिन्न जिलों में संचालित हैं. जोहार खिलाड़ी पोर्टल पर इन केंद्रों की जानकारी उपलब्ध है. इसके बावजूद राज्य के सभी 264 प्रखंडों तक नियमित और पेशेवर प्रशिक्षण व्यवस्था नहीं पहुंच सकी है.
पंचायत में मैदान, लेकिन कोच और सामग्री की कमी
ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत पंचायत स्तर पर खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं. इसका उद्देश्य गांवों में बच्चों और युवाओं को खेल से जोड़ना है. लेकिन मैदान बन जाने भर से खिलाड़ी तैयार नहीं होते. इसके लिए योग्य प्रशिक्षक, खेल सामग्री, नियमित अभ्यास और प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर भी जरूरी है. कई ग्रामीण क्षेत्रों में यही सुविधाएं कमजोर हैं. बेहतर प्रशिक्षण के लिए प्रतिभाशाली बच्चों को जिला मुख्यालय या बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए आसान नहीं है.
सरकारी नौकरी और आर्थिक सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल करने के बावजूद खिलाड़ियों के सामने रोजगार और आर्थिक सुरक्षा का सवाल बना हुआ है. राज्य में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के लिए खेल कोटे का प्रावधान है. वर्ष 2021 में 39 खिलाड़ियों की नियुक्ति की गई थी. वर्ष 2026 में सीधी नियुक्ति से संबंधित नई नियमावली को लेकर भी प्रक्रिया आगे बढ़ी है. हालांकि, खिलाड़ियों की मांग है कि खेल कोटे के पदों की संख्या, खाली पदों और नियुक्ति की स्थिति सार्वजनिक हो. पदक जीतने के बाद भी कई खिलाड़ियों को नौकरी और पुरस्कार राशि के लिए इंतजार करना पड़ता है. नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता, प्रमाण पत्रों का समयबद्ध सत्यापन और स्पष्ट समयसीमा जरूरी है.
बजट और प्रशिक्षकों की कमी चुनौती
वित्तीय वर्ष 2026-27 में शिक्षा, खेल और संस्कृति से जुड़े विभागीय बजट का संयुक्त आंकड़ा 19,320 करोड़ रुपये बताया गया है. हालांकि, यह पूरी राशि खेल विभाग का बजट नहीं है. खेलों पर वास्तविक खर्च, प्रशिक्षण केंद्रों को आवंटन और स्टेडियमों के रखरखाव का अलग-अलग ब्योरा सामने आना जरूरी है. कई प्रशिक्षण केंद्र संविदा पर नियुक्त कोचों के सहारे चल रहे हैं. स्थायी और प्रमाणित प्रशिक्षकों के साथ फिजियोथेरेपिस्ट, पोषण विशेषज्ञ और खेल विज्ञान से जुड़े विशेषज्ञों की उपलब्धता भी जरूरी है. अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के लिए शुरुआती प्रशिक्षण से लेकर उच्चस्तरीय प्रतियोगिताओं तक निरंतर व्यवस्था चाहिए.
ओलंपिक होस्ट सिटी बनने का सपना
रांची को भविष्य में अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों का बड़ा केंद्र बनाने और ओलंपिक जैसे आयोजन की मेजबानी के योग्य शहर के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षा भी सामने आई है. वर्ष 2036 के ओलंपिक की भारत में मेजबानी की संभावनाओं के बीच रांची को लेकर उम्मीदें जताई जा रही हैं. हालांकि, मेजबानी की चर्चा और आधिकारिक चयन अलग-अलग बातें हैं. इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम, अभ्यास केंद्र, खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए आवास, बेहतर परिवहन, स्वास्थ्य सुविधाएं और मजबूत शहरी ढांचा तैयार करना होगा. होटवार में खेल विश्वविद्यालय, खेल विज्ञान, बायोमैकेनिक्स, पोषण और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से जुड़ी योजनाएं भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं. ओलंपिक में झारखंड से 10 से 15 खिलाड़ियों को भारतीय दल में शामिल कराने का लक्ष्य तभी सार्थक होगा, जब उन्हें गांव से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक लगातार प्रशिक्षण और प्रतियोगिता का अवसर मिले.
उपलब्धियों के साथ व्यवस्था सुधारने की जरूरत
26 वर्षों में झारखंड ने खेल के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है. धोनी, दीपिका कुमारी और सलीमा टेटे जैसे खिलाड़ियों ने दुनिया में राज्य का नाम पहुंचाया. अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अकादमियों ने खेल विकास का आधार तैयार किया है. लेकिन अब असली चुनौती इन सुविधाओं का लाभ राज्य के हर जिले और प्रखंड तक पहुंचाने की है. गांव के प्रतिभाशाली बच्चे को समय पर कोच, खेल सामग्री, पोषण और प्रशिक्षण मिले. खिलाड़ियों को पदक जीतने के बाद नौकरी और सम्मान के लिए इंतजार न करना पड़े. झारखंड की खेल यात्रा का अगला पड़ाव बड़े स्टेडियम या अंतरराष्ट्रीय आयोजन से नहीं, बल्कि मजबूत खेल व्यवस्था और लगातार तैयार होने वाली नई प्रतिभाओं से तय होगा.
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