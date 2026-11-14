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Jharkhand Foundation Day Special: 26 साल में बदली झारखंड की खेल पहचान, मैदान से अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम तक पहुंचा सफर, अब ओलंपिक होस्ट सिटी बनने का सपना

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांचीः 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य बनने के बाद झारखंड ने 26 वर्षों में खेल के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाई है. कभी सीमित मैदानों और संसाधनों के बीच अभ्यास करने वाले यहां के खिलाड़ियों ने क्रिकेट, हॉकी, तीरंदाजी समेत कई खेलों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल की. महेंद्र सिंह धोनी, दीपिका कुमारी, सलीमा टेटे और निक्की प्रधान जैसे खिलाड़ियों ने राज्य का नाम दुनिया तक पहुंचाया. इस दौरान रांची की पहचान भी बदली. मोरहाबादी और मेकॉन के मैदानों से आगे बढ़कर शहर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, होटवार का मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और आधुनिक एस्ट्रोटर्फ मैदान तैयार हुए. राष्ट्रीय खेलों से लेकर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक की मेजबानी ने झारखंड की क्षमता दिखाई. हालांकि, बड़े स्टेडियम और पदक विजेता खिलाड़ियों के बीच गांवों में कोच, खेल सामग्री, नियमित प्रशिक्षण और खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने जैसे सवाल अब भी बने हुए हैं.

क्रिकेट ने दुनिया में दिलाई पहचान