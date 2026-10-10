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Khelo Jharkhand: वॉलीबॉल में गिरिडीह-गोड्डा का दबदबा, फुटबॉल में गुमला-पाकुड़ ने जीता खिताब

प्रतियोगिता में विजयी टीम (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः राज्य स्तरीय खेलो झारखंड 2026-27 की वॉलीबॉल और फुटबॉल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया.

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से आयोजित इन प्रतियोगिताओं का आयोजन रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश राय टाना भगत इंडोर स्टेडियम और प्रैक्टिस मैदान में किया गया. दो दिवसीय प्रतियोगिता में राज्य के कई जिलों की टीमों ने हिस्सा लिया. इसमें गिरिडीह, गोड्डा, गुमला और पाकुड़ की टीमों ने किताब पर कब्जा जमाया.