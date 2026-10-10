Khelo Jharkhand: वॉलीबॉल में गिरिडीह-गोड्डा का दबदबा, फुटबॉल में गुमला-पाकुड़ ने जीता खिताब
रांची में चल रहे खेलो झारखंड 2026-27 की वॉलीबॉल और फुटबॉल प्रतियोगिता खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 10, 2026 at 11:36 PM IST
रांचीः राज्य स्तरीय खेलो झारखंड 2026-27 की वॉलीबॉल और फुटबॉल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया.
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से आयोजित इन प्रतियोगिताओं का आयोजन रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश राय टाना भगत इंडोर स्टेडियम और प्रैक्टिस मैदान में किया गया. दो दिवसीय प्रतियोगिता में राज्य के कई जिलों की टीमों ने हिस्सा लिया. इसमें गिरिडीह, गोड्डा, गुमला और पाकुड़ की टीमों ने किताब पर कब्जा जमाया.
वॉलीबॉल में गिरिडीह और गोड्डा चैंपियन
वॉलीबॉल के बालक वर्ग के फाइनल में गिरिडीह ने कोडरमा को सीधे सेटों में 2-0 से हराकर खिताब जीता. कोडरमा को उपविजेता से संतोष करना पड़ा. गिरिडीह के राहुल कुमार साहू को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया. कोडरमा के रौनक कुमार सिंह सर्वश्रेष्ठ अटैकर, गिरिडीह के आकाश कुमार तांती सर्वश्रेष्ठ सेटर और बोकारो के बिनीत कुमार सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर बने.
बालिका वर्ग में गोड्डा ने 2-0 से जीत दर्ज कर चैंपियनशिप अपने नाम की, जबकि रामगढ़ उपविजेता रहा. लातेहार ने देवघर को 2-1 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया. गोड्डा की आशा किस्कू को वुमन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया. रामगढ़ की रोशनी सर्वश्रेष्ठ अटैकर, लातेहार की रजनी कुमारी सर्वश्रेष्ठ सेटर और देवघर की पलवी कुमारी सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर बनीं.
फुटबॉल में गुमला और पाकुड़ ने मारी बाजी
फुटबॉल के बालिका वर्ग का फाइनल रोमांचक रहा. गुमला ने दुमका को टाई-ब्रेकर में 3-2 से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया. दुमका उपविजेता रहा, जबकि रामगढ़ ने चतरा को 4-1 से हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया. इस वर्ग में मेरी हांसदा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, उषा कुमारी को प्लेयर ऑफ द मैच और खुशबू कुमारी को बेस्ट गोलकीपर का पुरस्कार दिया गया.
फुटबॉल के बालक वर्ग में पाकुड़ ने साहिबगंज को 2-0 से हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया. साहिबगंज उपविजेता रहा. वहीं, गिरिडीह ने गोड्डा को 4-3 से हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया. पाकुड़ की खिताबी जीत में शानदार प्रदर्शन के लिए सुमित बासकी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मंगल हांसदा को प्लेयर ऑफ द मैच और सुरेश मुर्मू को बेस्ट गोलकीपर का पुरस्कार प्रदान किया गया.
इस प्रतियोगिता के समापन पर विजेता और उपविजेता टीमों के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया.
इस मौके पर राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने कहा कि खेलो झारखंड 2026-27 के तहत इस वर्ष छह खेलों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया गया है. फुटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं के समापन के साथ खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतर मंच मिला है. उन्होंने कहा कि उभरती खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना विभाग का लक्ष्य है.
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