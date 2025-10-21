रांची में जोरों पर सैफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारी, रांची एयरपोर्ट पर पारंपरिक तरीके से खिलाड़ियों का स्वागत
रांची में सैफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारियां अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है. यहां पहुंच रहे खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया जा रहा है.
Published : October 21, 2025 at 1:04 PM IST
रांची: राजधानी रांची में होने वाली चौथी साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन (SAAF) सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई है. यह भव्य आयोजन 24 से 26 अक्टूबर 2025 तक बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, मोरहाबादी में आयोजित किया जाएगा. इस प्रतियोगिता में छह दक्षिण एशियाई देशों भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के एथलीट हिस्सा लेंगे. कुल मिलाकर करीब 300 अंतरराष्ट्रीय एथलीट, कोच और तकनीकी पदाधिकारी इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे. मंगलवार से खिलाड़ियों का आना शुरू हो गया है. पहले बैच में भारतीय टीम के चार खिलाड़ी रांची पहुंचे है.
खेल के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम
चैंपियनशिप के लिए राजधानी रांची में माहौल पूरी तरह से एथलेटिक रंग में रंग चुका है. आयोजन समिति की ओर से स्टेडियम परिसर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. ट्रैक की मरम्मत, टाइमिंग सिस्टम की जांच और खिलाड़ियों के लिए विशेष वार्म-अप एरिया तैयार किया गया है. इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था और आवास की सुविधाओं की भी विशेष तैयारी की गई है ताकि विदेशी खिलाड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.
पहुंचने वाली टीमों का जोरदार स्वागत
टूर्नामेंट से पहले 22 और 23 अक्टूबर को खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस सेशन रखा गया है. इसको लेकर खिलाड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है. भारतीय टीम का पहला बैच आज सुबह रांची पहुंचा, जिसमें चार खिलाड़ी शामिल हैं. वहीं, दूसरा बैच दोपहर रांची पहुंचेगा. इसके अलावा बांग्लादेश की टीम दोपहर 3 बजे, जबकि श्रीलंका और नेपाल की टीमें भी आज ही राजधानी पहुंच रही हैं. नेपाल के टीम बाय ट्रेन पहुंचेगी, आयोजन स्थल और होटल से एयरपोर्ट तक टीमों के स्वागत और परिवहन की विशेष व्यवस्था की गई है.
भारतीय टीम में देश के विभिन्न राज्यों से खिलाड़ी शामिल हैं, जिसके कारण वे अलग-अलग बैच में रांची पहुंच रहे हैं. दिनभर विदेशी टीमों का आगमन जारी रहेगा और सभी टीमें प्रैक्टिस सेशन से पहले रांची पहुंच जाएंगी: मधुकांत पाठक, कोऑर्डिनेटर, आयोजन समिति
एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की संयुक्त मेजबानी में आयोजन
मधुकांत पाठक ने आगे बताया कि इस बार चैंपियनशिप का स्तर बेहद ऊंचा होने वाला है. आयोजन को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया गया है. स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए फिजियो, मेडिकल, रिकवरी जोन, और हाई-टेक टाइमिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. झारखंड सरकार, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFI) की संयुक्त मेजबानी में यह आयोजन किया जा रहा है.
खिलाड़ियों की मेहमाननवाजी के लिए तैयार झारखंड
राज्य सरकार ने खेल के इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन को लेकर पूरे शहर में स्वागत बैनर और होर्डिंग्स लगवाए हैं. एयरपोर्ट से लेकर मोरहाबादी तक शहर को सजा दिया गया है ताकि आने वाले खिलाड़ियों को झारखंड की मेहमाननवाजी का एहसास हो सके.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी झारखंड की छवि
वहीं इस आयोजन से झारखंड के खिलाड़ियों में भी जबरदस्त उत्साह है. स्थानीय दर्शक बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को खेलते देखने के लिए उत्सुक हैं. आयोजन समिति को उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट से न केवल खेल को बढ़ावा मिलेगा बल्कि झारखंड की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होगी. खेल प्रेमियों को अब 24 अक्टूबर का इंतजार है, जब रांची के मोरहाबादी स्टेडियम में सैफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का औपचारिक उद्घाटन होगा और दक्षिण एशिया के श्रेष्ठ एथलीट ट्रैक पर अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाएंगे.
