ETV Bharat / state

रांची में जोरों पर सैफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारी, रांची एयरपोर्ट पर पारंपरिक तरीके से खिलाड़ियों का स्वागत

रांची: राजधानी रांची में होने वाली चौथी साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन (SAAF) सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई है. यह भव्य आयोजन 24 से 26 अक्टूबर 2025 तक बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, मोरहाबादी में आयोजित किया जाएगा. इस प्रतियोगिता में छह दक्षिण एशियाई देशों भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के एथलीट हिस्सा लेंगे. कुल मिलाकर करीब 300 अंतरराष्ट्रीय एथलीट, कोच और तकनीकी पदाधिकारी इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे. मंगलवार से खिलाड़ियों का आना शुरू हो गया है. पहले बैच में भारतीय टीम के चार खिलाड़ी रांची पहुंचे है.

खेल के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम

चैंपियनशिप के लिए राजधानी रांची में माहौल पूरी तरह से एथलेटिक रंग में रंग चुका है. आयोजन समिति की ओर से स्टेडियम परिसर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. ट्रैक की मरम्मत, टाइमिंग सिस्टम की जांच और खिलाड़ियों के लिए विशेष वार्म-अप एरिया तैयार किया गया है. इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था और आवास की सुविधाओं की भी विशेष तैयारी की गई है ताकि विदेशी खिलाड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

रांची एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का स्वागत (Etv bharat)

पहुंचने वाली टीमों का जोरदार स्वागत

टूर्नामेंट से पहले 22 और 23 अक्टूबर को खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस सेशन रखा गया है. इसको लेकर खिलाड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है. भारतीय टीम का पहला बैच आज सुबह रांची पहुंचा, जिसमें चार खिलाड़ी शामिल हैं. वहीं, दूसरा बैच दोपहर रांची पहुंचेगा. इसके अलावा बांग्लादेश की टीम दोपहर 3 बजे, जबकि श्रीलंका और नेपाल की टीमें भी आज ही राजधानी पहुंच रही हैं. नेपाल के टीम बाय ट्रेन पहुंचेगी, आयोजन स्थल और होटल से एयरपोर्ट तक टीमों के स्वागत और परिवहन की विशेष व्यवस्था की गई है.

भारतीय टीम में देश के विभिन्न राज्यों से खिलाड़ी शामिल हैं, जिसके कारण वे अलग-अलग बैच में रांची पहुंच रहे हैं. दिनभर विदेशी टीमों का आगमन जारी रहेगा और सभी टीमें प्रैक्टिस सेशन से पहले रांची पहुंच जाएंगी: मधुकांत पाठक, कोऑर्डिनेटर, आयोजन समिति

एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की संयुक्त मेजबानी में आयोजन