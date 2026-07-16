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भरतपुर क्रिकेट संघ को सस्पेंड करने के विरोध में खिलाड़ियों का प्रदर्शन, बोले-सचिव के खिलाफ शिकायतें हैं झूठी

जयपुर: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एकेडमी में गुरुवार को बड़ी संख्या में युवा क्रिकेटर्स और उनके माता-पिता पहुंचे. इन खिलाड़ियों में महिला खिलाड़ी भी शामिल थी. दरअसल पिछले दिनों भरतपुर जिला क्रिकेट संघ को सस्पेंड करने के निर्णय के विरोध में ये सभी RCA पहुंचे. युवा खिलाड़ी और उनके माता–पिता का कहना है कि भरतपुर जिला क्रिकेट संघ को लेकर और सचिव के व्यवहार को लेकर कभी भी कोई शिकायत नहीं रही, लेकिन जो आरोप सचिव पर लगाए गए हैं, उससे भरतपुर क्रिकेट की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है.

युवा खिलाड़ियों ने बताया कि मैदान पर या मैच के दौरान कभी भी उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ जिसके चलते उन्हें परेशानी हो, बल्कि ऐसा माहौल बनने से भरतपुर क्रिकेट की खेल गतिविधियों पर असर पड़ रहा है. भरतपुर जिला क्रिकेट संघ के दर्जनों खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों ने राजस्थान क्रिकेट संघ (RCA) के प्रशासक के नाम ज्ञापन देकर जिला क्रिकेट संघ भरतपुर के सचिव शत्रुघ्न तिवारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को झूठा, दुर्भावनापूर्ण और सुनियोजित षड्यंत्र बताया है.