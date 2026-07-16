भरतपुर क्रिकेट संघ को सस्पेंड करने के विरोध में खिलाड़ियों का प्रदर्शन, बोले-सचिव के खिलाफ शिकायतें हैं झूठी
खिलाड़ियों ने कहा कि यदि भरतपुर जिला क्रिकेट संघ को सस्पेंड किया जाएगा, तो खिलाड़ियों के भविष्य का क्या होगा?
Published : July 16, 2026 at 4:46 PM IST
जयपुर: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एकेडमी में गुरुवार को बड़ी संख्या में युवा क्रिकेटर्स और उनके माता-पिता पहुंचे. इन खिलाड़ियों में महिला खिलाड़ी भी शामिल थी. दरअसल पिछले दिनों भरतपुर जिला क्रिकेट संघ को सस्पेंड करने के निर्णय के विरोध में ये सभी RCA पहुंचे. युवा खिलाड़ी और उनके माता–पिता का कहना है कि भरतपुर जिला क्रिकेट संघ को लेकर और सचिव के व्यवहार को लेकर कभी भी कोई शिकायत नहीं रही, लेकिन जो आरोप सचिव पर लगाए गए हैं, उससे भरतपुर क्रिकेट की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है.
युवा खिलाड़ियों ने बताया कि मैदान पर या मैच के दौरान कभी भी उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ जिसके चलते उन्हें परेशानी हो, बल्कि ऐसा माहौल बनने से भरतपुर क्रिकेट की खेल गतिविधियों पर असर पड़ रहा है. भरतपुर जिला क्रिकेट संघ के दर्जनों खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों ने राजस्थान क्रिकेट संघ (RCA) के प्रशासक के नाम ज्ञापन देकर जिला क्रिकेट संघ भरतपुर के सचिव शत्रुघ्न तिवारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को झूठा, दुर्भावनापूर्ण और सुनियोजित षड्यंत्र बताया है.
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टीम कैसे तैयार होगी: खिलाड़ियों ने कहा कि यदि भरतपुर जिला क्रिकेट संघ को सस्पेंड किया जाएगा, तो खिलाड़ियों का क्या होगा? हम लोग कहा जाएंगे? खिलाड़ियों ने कहा कि सचिव को पद से हटाने या जिला क्रिकेट संघ के खिलाफ की गई कार्रवाई को निरस्त किया जाए, ताकि जिले में क्रिकेट गतिविधियां जारी रह सकें. अभिभावकों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग जिला क्रिकेट संघ पर नियंत्रण स्थापित करने और आगामी RCA चुनावों में भरतपुर के प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने की मंशा से सचिव के खिलाफ झूठी शिकायतें और एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं.