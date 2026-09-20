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Nehru Cup Hockey: ग्रामीण खिलाड़ियों को स्कूली हॉकी से मिल रहा बड़ा मंच, दूसरे दिन भी मैदान पर दिखा उत्साह

नेहरू हॉकी प्रतियोगिता का दूसरे दिन ( Etv Bharat )