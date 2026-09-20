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Nehru Cup Hockey: ग्रामीण खिलाड़ियों को स्कूली हॉकी से मिल रहा बड़ा मंच, दूसरे दिन भी मैदान पर दिखा उत्साह

रांची में नेहरू हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे दिन स्कूली टीमों के खिलाड़ियों ने मुकाबलों में भाग लिया. चदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

Nehru Hockey Tournament
नेहरू हॉकी प्रतियोगिता का दूसरे दिन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 20, 2026 at 3:23 PM IST

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रांची: राज्य स्तरीय जवाहरलाल नेहरू हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे दिन रविवार को भी रांची के मैदानों पर खिलाड़ियों का उत्साह देखने को मिला. अलग-अलग जिलों से पहुंची स्कूली टीमों के खिलाड़ियों ने पूरे जोश के साथ मुकाबलों में भाग लिया. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से आए विद्यार्थियों के लिए यह प्रतियोगिता अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच बनी है.

इन जगहों पर खेले जा रहे हैं प्रतियोगिता के मुकाबले

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों की टीमें तीन अलग-अलग आयु वर्गों में हिस्सा ले रही हैं. प्रतियोगिता के मुकाबले मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, मोरहाबादी और सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, बरियातू में खेले जा रहे हैं.

नेहरू हॉकी प्रतियोगिता का दूसरा दिन (Etv Bharat)

स्कूली स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता से आगे बढ़ने का मौका

दूसरे दिन मैदान में पहुंचे कई ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों ने बताया कि सीधे खेल विभाग से जुड़कर प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं तक पहुंच बना पाना उनके लिए आसान नहीं होता. ऐसे में स्कूली स्तर पर आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रही हैं.

खेल में स्कूली शिक्षा और खेल तंत्र का समन्वय महत्वपूर्ण

खिलाड़ियों का कहना है कि इस तरह के मंच से, वे अपनी प्रतिभा को पहचान देने के साथ आगे राज्य, राष्ट्रीय और भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं तक पहुंचने का सपना देख सकते हैं. प्रतियोगिता में मौजूद कोच, रेफरी और आयोजन से जुड़े प्रबंधकों ने भी स्कूली शिक्षा और खेल से जुड़े तंत्र के बीच समन्वय को महत्वपूर्ण बताया.

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रणनीति बनाते हुए हॉकी खिलाड़ी (Etv Bharat)

प्रतियोगिताओं के जरिए खिलाड़ियों की पहचान

उनका कहना है कि ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, लेकिन उन्हें उचित मंच नहीं मिल पाता. स्कूल स्तर से ही प्रतियोगिताओं के जरिए ऐसे खिलाड़ियों की पहचान होने पर उन्हें आगे बेहतर प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के अवसर दिए जा सकते हैं.

खिलाड़ियों में अनुशासन, टीम भावना और प्रतिस्पर्धा का अनुभव

कोचों के अनुसार, इस तरह के आयोजन केवल मुकाबले तक सीमित नहीं हैं, बल्कि खिलाड़ियों में अनुशासन, टीम भावना और प्रतिस्पर्धा का अनुभव भी विकसित करते हैं. ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय मंच मिलने से भविष्य में बेहतर प्रतिभाओं को सामने लाने में मदद मिल सकती है.

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प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों में जोश (Etv Bharat)

प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों की टीमें ले रही भाग

तीन दिवसीय प्रतियोगिता में अंडर-15 बालक, अंडर-17 बालिका और अंडर-17 बालक वर्ग के मुकाबले हो रहे हैं. प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं और 21 सितंबर तक मुकाबले जारी रहेंगे. इस प्रतियोगिता के विजेता टीम राष्ट्रीय स्तर के नेहरू कप प्रतियोगिता में दिल्ली में हिस्सा लेंगे.

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