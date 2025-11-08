ETV Bharat / state

जहां कभी थी बारुद की गंध, आज उड़ रही मैदान की मिट्टी की खुशबू, बदल रही जगरगुंडा की तस्वीर

जगरगुंडा में 20 साल बाद बड़ी खेल प्रतियोगिता बस्तर ओलंपिक का आयोजन हुआ.जिसने यहां की बदलती तस्वीर की कहानी बयां की.

Changing picture of Jagargunda
बदल रही जगरगुंडा की तस्वीर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 8, 2025 at 7:11 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

सुकमा : सुकमा जिले का जगरगुंडा इलाका.इस जगह का नाम यदि आप 20 साल पहले सुनते तो यकीनन आपके मन में सिहरन पैदा हो जाती.क्योंकि 20 साल पहले जगरगुंडा में नक्सलियों की हुकूमत चलती थी.गोलियों की तड़तड़ाहट, बारुद की गंध और खून से सनी धरती जगरगुंडा के लिए आम बात थी. गांव तक पहुंचने के लिए सड़कें नहीं थी.जो पुल-पुलिया बने थे वो भी नक्सल हिंसा की भेंट चढ़ गए. नक्सली ऑपरेशन और माओवादियों के बैकफुट पर आने के बाद अब यहां की तस्वीर बदल रही है. जहां कभी धुआं उठता था, वहां अब खेल के मैदानों की धूल उड़ रही है. जगरगुंडा में 20 साल बाद पहली बार ब्लॉक स्तरीय बस्तर ओलम्पिक का आयोजन हुआ है.

बदली जगरगुंडा की तस्वीर : जगरगुंडा का इलाका लंबे समय तक नक्सल हिंसा के अंधेरे में डूबा रहा. विकास, शिक्षा और जीवन यहां सब एक सपना बनकर रह गए थे. लेकिन आज का जगरगुंडा कुछ और कहता है. अब यहां गोलियों की नहीं, बच्चों की हंसी और ढोल की थाप की आवाज सुनाई दे रही है. बस्तर ओलंपिक के आयोजन में आसपास के गांवों, चिमलीपेंटा, कुंदेड़, सिलगेर और कोंडासवाली से सैकड़ों खिलाड़ी पहुंचे.

बदल रही जगरगुंडा की तस्वीर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

20 साल पहले यहां खेलकूद होते थे. लोग बहुत उत्साहित हैं. सभी गांव के लोगों का समर्थन है. सभी बहुत खुश हैं.जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ ही स्थानीय लोगों की इस आयोजन में बड़ी भूमिका है. जूनियर बालक-बालिका, सीनियर बालक बालिका, महिला वर्ग के साथ ही पुरुष वर्ग की प्रतियोगिताएं हो रही हैं. यहां पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा है. नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ऐसे आयोजन अहम हैं. बच्चे उत्साहित हैं. हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसी खेलकूद प्रतियोगिता होती रहे- श्रीनिवास राव, बीईओ

जगरगुंडा में 20 साल बाद बड़ी खेल प्रतियोगिता बस्तर ओलंपिक का आयोजन हो रहा है. यहां 16 पंचायतों के खिलाड़ी शामिल हुए हैं. यहां 10-11 नवंबर को ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता भी होगी -कोरसा सन्नू, जिला पंचायत सदस्य

बच्चों के हाथों में लहरा रहा था तिरंगा : वो रास्ते जो कभी सुरक्षा बलों के काफिलों के लिए भी खतरनाक माने जाते थे, आज उन्हीं पगडंडियों पर बच्चे तिरंगा झंडा थामे दौड़ते हुए पहुंचे. मैदान में लोकगीतों की गूंज, बांस से बनी ट्रॉफियां और बच्चों के जोश से भरा माहौल नजर आया.स्थानीय बुजुर्ग मोती केशो की आंखों में यह मंजर देखकर आंसू छलक पड़े.

''हमने उस दौर को देखा है जब कोई गांव का नाम भी नहीं लेना चाहता था. आज वही जगरगुंडा खेल रहा है, मुस्कुरा रहा है, ये किसी सपने से कम नहीं-मोती केशो,स्थानीय

रेड जोन से बना ग्रीन जोन : विकास की गाथा और बदलते वक्त ने जगरगुंडा के बाशिंदों के अंदर उम्मीद की किरण जगाई है. प्रशासन की विकास योजनाएं, सड़क और स्कूलों का निर्माण, स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत और सुरक्षा बलों की चौकसी, इन सबने मिलकर जगरगुंडा की तस्वीर बदल दी है. कभी यह क्षेत्र नक्शे पर सिर्फ 'रेड जोन' के रूप में जाना जाता था. आज यह 'उम्मीद के जोन' के रूप में पहचाना जा रहा है.

एक स्थानीय शिक्षक के मुताबिक पहले बच्चे बंदूक की आवाज से डरते थे, अब खेल की सीटी सुनकर मैदान की तरफ भागते हैं. खेल के मैदान में खिलाड़ियों ने शपथ ली, “हम खेलेंगे, बढ़ेंगे और अपने बस्तर को आगे ले जाएंगे''. यह शपथ सिर्फ खेल भावना नहीं बल्कि उस जख्मिल इतिहास की गवाही थी, जिसने अब भरोसे का रूप ले लिया है.

पहले जब कोई आयोजन होता था, मन में डर बैठा रहता था, कहीं हमला न हो जाए. अब हालात ऐसे हैं कि पूरा गांव साथ आता है, तालियां बजाता है - रवि,युवा खिलाड़ी

लाल आतंक के दंश के बाद आई मुस्कुराहट : जगरगुंडा का यह बस्तर ओलंपिक उस बदलाव का प्रतीक है, जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी. यहां अब बंदूक नहीं, बल्ला है. अब बारूद नहीं, खिलखिलाहट है. अब सन्नाटा नहीं, जयकार है.आज जगरगुंडा कह रहा है, “हमने दर्द झेला है, लेकिन अब हम डर के लिए नहीं, अपने जज्बे के लिए जाने जाएंगे.'' बीस साल के अंधेरे के बाद यह उजाला सिर्फ खेल का नहीं, बल्कि उस विश्वास का है, जिसने जगरगुंडा को फिर से जिंदा कर दिया है. यह नया बस्तर है, जो खेल रहा है, विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और मुस्कुरा रहा है.

क्या है बस्तर ओलंपिक : बस्तर संभाग के 7 जिलों से 3 लाख 91 हजार 289 खिलाड़ियों ने इसके लिए पंजीयन कराया है. इनमें 1 लाख 63 हजार 668 पुरुष और 2 लाख 27 हजार 621 महिला खिलाड़ी शामिल हैं. बस्तर ओलंपिक 2025 में पंजीयन के बाद विकासखंड स्तरीय मुकाबले 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक हुए. इसके बाद जिला फिर संभाग स्तरीय खेल होंगे. फिर अलग-अलग खेलों के फाइनल होंगे. बस्तर की खेल प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच पर लाने की पहल के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है.

क्या है इनाम: विजेताओं को जिला और संभाग स्तर पर नकद पुरस्कार, मेडल, ट्रॉफी और शील्ड प्रदान की जाएगी. नकद राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से खिलाड़ियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी. संभागीय स्तर के विजेता खिलाड़ियों को “बस्तर यूथ आइकॉन” के रूप में प्रचारित किया जाएगा. यह ‘स्पोर्ट्स फॉर पीस’ मॉडल बस्तर में नई सामाजिक चेतना का प्रतीक बनेगा.

क्या है आयोजन का उद्देश्य : इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बस्तर के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ना और उनकी प्रतिभा को बाहर लाना है. यह पहल केवल खेल आयोजन नहीं, बल्कि शासन और जनता के बीच विश्वास और संवाद का सेतु बनेगी.

जवानों के लिए रेड ट्रैप था जगरगुंडा : 2006 के बाद सलवा जुडूम अभियान के चलते यहां का सामाजिक जीवन लगभग ठहर सा गया था. न तो सड़कें थीं, न बिजली, न स्वास्थ्य सेवाएं. चारों ओर सुरक्षा घेरे और कंटीले तारों से घिरा यह इलाका एक समय “प्रवेश वर्जित क्षेत्र” माना जाता था.इस इलाके तक सड़क पहुंचाने के लिए फोर्स को काफी मशक्कत करनी पड़ी.दोरनापाल से जगरगुंडा को जोड़ने के लिए 100 से ज्यादा जवानों ने शहादत दी.ये नक्सलियों के लिए जगरगुंडा सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता था.क्योंकि इस जगह से बस्तर के तीन जिला मुख्यालय बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा की दूरी 80 किलोमीटर के अंतराल पर थी.2007 में जगरगुंडा में सलवा जुडूम कैंप खुलने के बाद नक्सलियों ने चिंतलनार के आगे 12 किमी मार्ग पर सभी पुल उड़ा दिए थे. इसी रास्ते पर 2010 में अब तक की सबसे बड़ी नक्सल वारदात हुई थी, जिसमें सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे. 2008 जगरगुंडा से एक पार्टी थानेदार हेमंत मंडावी के नेतृत्व में गढ्डा पाटने निकली और नक्सलियों के एंबुश में फंस गई. इसमें 12 जवानों ने शहादत दी.2017 में भेज्जी में नक्सल एंबुश में फंसकर 12 जवानों ने शहादत दी.

TAGGED:

BASTAR OLYMPICS
JAGARGUNDA STRONGHOLD OF MAOISTS
जगरगुंडा
नक्सल हिंसा
CHANGING PICTURE OF JAGARGUNDA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

33 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.