न्यूजीलैंड से विजेता बनकर लौटी लॉन बॉल्स टीम ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात, खेल विकास के लिए सौंपा 10 सूत्रीय ज्ञापन
भारतीय लॉन बॉल्स टीम के खिलाड़ियों ने रांची में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 25, 2026 at 9:53 PM IST
रांचीः न्यूजीलैंड में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में विजेता बनकर लौटी भारतीय लॉन बॉल्स टीम के खिलाड़ियों ने बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की.
झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डॉ. मधुकांत पाठक के नेतृत्व में हुई इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी और भविष्य में देश व राज्य का नाम रोशन करने की शुभकामनाएं दीं. इस दौरान डॉ. मधुकांत पाठक ने झारखंड में खेलों के विकास के लिए मुख्यमंत्री को 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा.
ज्ञापन में खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति शुरू करने, लॉन बॉल्स, वुशु और एथलेटिक्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने तथा राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के लिए अलग नीति बनाने का प्रस्ताव दिया गया है. साथ ही खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों की नकद पुरस्कार राशि में संशोधन, चिकित्सा बीमा योजना और राज्य खेल पुरस्कार शुरू करने की मांग की गई है.
डॉ. मधुकांत पाठक ने प्रत्येक दो वर्ष में राज्य स्तरीय खेलों के आयोजन के लिए नीति बनाने और झारखंड स्थापना दिवस पर हर साल 15 नवंबर को मैराथन आयोजित करने का सुझाव भी दिया. ज्ञापन में खिलाड़ियों के लिए प्रस्तावित चिकित्सा बीमा योजना का नाम 'गुरुजी खिलाड़ी चिकित्सा बीमा योजना' रखने का प्रस्ताव है. इसके तहत खिलाड़ियों को कैशलेस इलाज, खेल संबंधी चोटों के उपचार, सर्जरी और पुनर्वास की सुविधा देने की बात कही गई है.
इसके अलावा खेल विभाग को तकनीकी सुझाव देने के लिए खेल सलाहकार समिति गठित करने तथा मान्यता प्राप्त खेल संघों के प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है. ग्रेडिंग के आधार पर खेल संघों को सरकारी सहायता, खेल उपकरण, आधारभूत संरचना और कोचिंग सुविधाओं में प्राथमिकता देने की बात कही गई है.
डॉ. मधुकांत पाठक ने कहा कि झारखंड में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है. जरूरत खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, रोजगार, चिकित्सा सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने की है. वर्ष 2030 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों को ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारी शुरू करने की आवश्यकता है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खिलाड़ियों की उपलब्धि की सराहना करते हुए खेल विकास से जुड़े प्रस्तावों पर सकारात्मक विचार करने और हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया. इस अवसर पर झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के प्रतिनिधि और भारतीय लॉन बॉल्स टीम के खिलाड़ी मौजूद रहे.
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