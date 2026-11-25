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न्यूजीलैंड से विजेता बनकर लौटी लॉन बॉल्स टीम ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात, खेल विकास के लिए सौंपा 10 सूत्रीय ज्ञापन

भारतीय लॉन बॉल्स टीम के खिलाड़ियों ने रांची में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की ( ETV Bharat )

रांचीः न्यूजीलैंड में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में विजेता बनकर लौटी भारतीय लॉन बॉल्स टीम के खिलाड़ियों ने बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की.

झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डॉ. मधुकांत पाठक के नेतृत्व में हुई इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी और भविष्य में देश व राज्य का नाम रोशन करने की शुभकामनाएं दीं. इस दौरान डॉ. मधुकांत पाठक ने झारखंड में खेलों के विकास के लिए मुख्यमंत्री को 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा.