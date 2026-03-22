ETV Bharat / state

आदिवासी खिलाड़ियों का छत्तीसगढ़ में महाकुंभ , खेलो इंडिया से बदलेगी तस्वीर

छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ( ETV BHARAT )

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में भाग लेने के लिए विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों का छत्तीसगढ़ पहुंचना शुरू हो गया है. 22 मार्च को अरुणाचल प्रदेश के वेटलिफ्टरों का 14 सदस्यीय दल रायपुर पहुंचा, जिसमें 13 खिलाड़ी और एक सपोर्टिंग स्टाफ शामिल है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित हो रहे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स को लेकर माहौल उत्साह से भर गया है. देशभर से जनजातीय खिलाड़ी राज्य में पहुंचने लगे हैं. यह आयोजन न सिर्फ खेल प्रतिभाओं को मंच देगा, बल्कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास और पहचान को भी नई दिशा देगा.

पारंपरिक अंदाज में भव्य स्वागत

रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर खिलाड़ियों का छत्तीसगढ़ी संस्कृति के अनुरूप भव्य स्वागत किया गया. राऊत नाचा दल की रंगारंग प्रस्तुति के बीच खेल एवं युवा कल्याण विभाग और साई (SAI) के अधिकारियों ने गुलाब भेंट कर खिलाड़ियों का अभिनंदन किया.

रायपुर में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स (ETV BHARAT)

तीन शहरों में होगा ऐतिहासिक आयोजन

देश में पहली बार खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ के तीन प्रमुख शहरों में हो रहा है. इसमें रायपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर शामिल है जहां पर यह खेल होंगे. यह आयोजन राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है.

अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी (ETV BHARAT)

3000 से अधिक खिलाड़ी दिखाएंगे दम

इस प्रतियोगिता में देशभर से करीब तीन हजार जनजातीय खिलाड़ी भाग लेंगे. यह मंच उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा.

7 खेलों में दिखेगा रोमांच

25 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित होने वाले इन खेलों में पुरुष और महिला वर्गों में हॉकी, फुटबॉल, कुश्ती, एथलेटिक्स, तैराकी, तीरंदाजी और वेटलिफ्टिंग जैसे सात खेलों में मुकाबले होंगे.

आदिवासी विकास और पहचान को बढ़ावा

यह आयोजन सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए आदिवासी समाज की संस्कृति, प्रतिभा और पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिलेगी. साथ ही यह राज्य में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन को भी बढ़ावा देगा.