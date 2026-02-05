ETV Bharat / state

'153 मेडलिस्ट को 9 फरवरी को कुरुक्षेत्र में सीएम करेंगे सम्मानित, सीएम कप का भी करेंगे उद्घाटन'- खेल मंत्री गौरव गौतम

सीएम कप का शुभारंभ 9 फरवरी कोः उन्होंने कहा कि "गुरुग्राम में यह आयोजन 9 तारीख को होगा. इसी दिन गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में विभाग के खेल कलेंडर का अंतिम कार्यक्रम सीएम कप का शुभारंभ सीएम नायब सैनी करेंगे. इस दौरान 48 गोल्ड , 47 सिल्वर, 58 कांस्य पदक विजेता, कुल 153 मेडलिस्ट और इसके साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं में शामिल होने वाले खिलाड़ी 679 खिलाड़ी और 200 के करीब कोच इस सम्मान समारोह में शामिल होंगे. "

खिलाड़ियों को 51000 से लेकर 6 करोड़ तक के अवार्डः हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि "हरियाणा भारत मे खेलों के क्षेत्र में सबसे प्रगति शील ओर अग्रणी राज्य है. हरियाणा सरकार खिलाड़ियों के लिए नीतियों से लेकर आर्थिक तौर पर मान्यता या बाकी सुविधाएं देती रहती है." गौरव गौतम ने कहा कि "राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओ से लेकर ओलंपिक तक हरियाणा 51000 से लेकर 6 करोड़ तक के अवार्ड देता है." उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हुए 38 वें राष्ट्रीय खेलमंडल प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों और कोचों को सम्मानित करने को लेकर गुरुग्राम में कार्यक्रम होगा."

चंडीगढ़ः हरियाणा खेलों के मैदान में देश का अग्रिणी राज्य रहा है और यहां से खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश और प्रदेश का का नाम रौशन करते रहते हैं. सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों और उनके कोच को सम्मानित करने की तैयारी कर ली है. खेल विभाग की ओर से खेल कलैंडर तैयार कर लिया गया है. खेल मंत्री गौरव गौतम ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस संबंध में जानकारी को साझा किया है.

सीएम कप में 3500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगेः स्वर्ण पदक के लिए "सात लाख, रजत पदक विजेता को पांच लाख और कांस्य पदक विजेता को तीन लाख और जो उन खेलों में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को 51000 रुपए देकर सम्मानित करेंगे." मंत्री ने कहा कि "सीएम कप में 3500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे."

2014 से अबतक 709 करोड़ की राशि वितरितः उन्होंने कहा कि "हमारी सरकार 2014 से लेकर 709 करोड़ की राशि खिलाड़ियों को दे चुके हैं. 2025-26 में 109 करोड़ की ईनामी राशि खिलाड़ियों को दी है." उन्होंने कहा कि "गुरुग्राम में होने वाले इस कार्यक्रम में हरियाणा से पद्मश्री पदक विजेता सविता पुनिया को भी सम्मानित किया जाएगा." उन्होंने कहा कि "सीएम कप के अलग-अलग खेलों के लिए अलग-अलग जगह होंगे. इसमें शामिल होने वाले खिलाड़ियों को भी बाद में सम्मानित किया जाएगा."

'खेल स्टेडियमों के सुधार के लिए उठाए जा रहे हैं कदम': वहीं रोहतक और झज्जर में बास्केटबॉल खिलाड़ियों के बाद अब खेल स्टेडियमों की हालत को लेकर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि "सभी डिप्टी डायरेक्टर की दो-दो जिलों में ड्यूटी लगाई गई है. खेल विभाग, शिक्षा विभाग और पंचायत विभाग से अंडरटेकिंग लिया जायेगा. ताकि उसका रखरखाव और जिम्मेदारी वह अच्छे से निभाएं. विभाग ने 42 खेल स्टेडियमों के सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं."

'हरियाणा कुश्ती फेडरेशन निष्पक्ष है': कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट की तरफ से हरियाणा कुश्ती फेडरेशन कप 2026 चयन शर्तो को नियमों के विरुद्ध बताने पर उन्होंने कहा कि "हरियाणा कुश्ती फेडरेशन निष्पक्ष है. वह स्वतंत्र रूप से काम करती है." वहीं आने वाले बजट को लेकर खेल विभाग ने कितना बजट मांगा है. इस पर उन्होंने कहा कि "हमने अभी तक चर्चा में इतना बजट देने के लिए कहा है जिससे हम सभी दिक्कतों का समाधान कर सकें. उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है पिछली बार से ज्यादा बजट मिलेगा."

'खेल और युद्ध के मैदान में हम से हारते हैं': वहीं पाकिस्तान के टी 20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ न खेलने के फैसले पर कहा कि "सही है. उन्होंने इनकार कर दिया वह हर जगह खेल के मैदान से युद्ध के मैदान तक हमसे हारते रहते हैं, जिसके चलते उनका सही फैसला है."