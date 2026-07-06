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सुविधाओं का अभाव...लेकिन जज्बा बुलंद, देश-विदेश में प्रतिभा का लोहा मनवा रहे यहां के खिलाड़ी

उन्होंने बताया कि अलवर में पिछले कुछ सालों में 8 से ज्यादा खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में खेले हैं. हाल ही अलवर का खिलाड़ी शकील चीन में आयोजित प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुका है और इसी माह जुलाई में चीन में आयोजित अंडर 23 एथलीट प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा. पूर्व कोच सिंह ने बताया कि अलवर से राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न एथलीट प्रतियोगिताओं में नाम कमाने वाले खिलाड़ियों में अलवर के गांवों से निकलने वाले युवा ज्यादा रहे हैं.

अलवर में तैयार किए कई अंतरराष्ट्रीय एथलीट : पूर्व एथलीट कोच सबल प्रताप सिंह ने बताया कि अलवर के खिलाड़ियों में शुरू से ही एथलेटिक्स के प्रति लगाव रहा है. अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जब मिट्टी का ट्रैक था तो ये खिलाड़ी इसी मिट्टी के ट्रैक पर दौड़ लगाकर खुद को प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करते थे. उनकी यही प्रैटिक्स परिणाम में बदलने लगी और अलवर से एक के बाद एक खिलाड़ी निपुण एथलीट बनकर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल जीत अलवर का गौरव बढ़ाने लगे.

उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रैटिक्स करने वाले अनुज शर्मा का आर्चरी की भारतीय टीम में चयन हुआ है. वहीं, शूटिंग की मूक बधिर प्रतियोगिता में नेशनल स्तर पर प्रतीक ने कांस्य पदक जीता है. इसके अलावा बॉक्सिंग में भी अलवर के खिलाड़ियों ने मेडल हासिल किए हैं. अलवर एथलेटिक्स में शुरू से ही अग्रणी रहा है. इसमें कई खिलाड़ी अलवर के स्टेडियम में तैयारी कर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान कायम कर चुके हैं. खिलाड़ियों को अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रैटिक्स के लिए सभी तरह की सुविधाएं एवं खेल के प्रति बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं.

जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा ने बताया कि अलवर शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में खिलाड़ी प्रशिक्षित होकर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं. स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, शूटिंग, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, कुश्ती समेत अन्य खेलों की प्रैटिक्स की सुविधा उपलब्ध है. इन्हीं खेलों में प्रशिक्षण लेकर अलवर के खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं.

अलवर : खेल की दुनिया में अलवर का नाम नया नहीं है, यहां के कई सपूत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक हासिल कर अलवर का गौरव बढ़ा चुके हैं. खास बात यह कि इनमें से कई खिलाड़ियों ने मिट्टी के ट्रैक पर दौड़ लगा राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक्टस में अपनी पहचान बनाई. जब यहां खेल सुविधाएं बढ़ी तो अलवर के खिलाड़ी हॉकी, कुश्ती, क्रिकेट, शूटिंग, आर्चरी, एथलेटिक्स समेत कई अन्य खेलों में देश-विदेश में अपनी खेल प्रतिभा की अमिट छाप छोड़ रहे हैं. अलवर के युवाओं में खेल प्रति लगन को देख खेल अधिकारी, कोच स्तर पर प्रयास कर एस्टोटर्फ, सिंथेटिक ट्रैक, कुश्ती हॉल समेत कई अन्य आधुनिक खेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे आगामी समय में अलवर के खिलाड़ियों की ख्याति राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने की उम्मीद जगी है.

मैदान में दौड़ लगाते खिलाड़ी (पूर्व खिलाड़ी धारा यादव)

सुविधा बढ़ी तो अब हर खेल में निकल रहे खिलाड़ी : पूर्व कोच सबल प्रताप सिंह ने बताया कि अलवर में खिलाड़ियों के लिए विभिन्न खेलों में सुविधाएं बढ़ी हैं. इनमें खिलाड़ियों को नए कोच मिले हैं और खेलों की नई तकनीक का विस्तार हुआ है, जिससे खिलाड़ी प्रैटिक्स के दौरान नई तकनीक का उपयोग कर खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर पा रहे हैं. नई तकनीक को बढ़ावा व प्रशिक्षित कोच मिलने का ही नतीजा है कि अब अलवर के खिलाड़ी के केवल एथलीट ही नहीं, अन्य खेलों में भी आगे बढ़कर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कामयाबी हासिल कर रहे हैं.

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खिलाड़ियों को मिलेंगे ज्यादा अवसर : सबल प्रताप सिंह ने बताया कि अब अलवर के इंडिरा गांधी स्टेडियम में एथलेटिक्स की प्रैटिक्स के लिए सिंथेटिक ट्रैक तैयार किया जा रहा है. सिंथेटिक ट्रैक तैयार होने के बाद यहां एथलीटों को बेहतर तरीके से प्रैटिक्स के अवसर मिल सकेंगे, जिससे अलवर के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर की एथलीट प्रतियोगिताओं में कामयाबी की संभावना बढ़ेगी.

सिंथेटिक ट्रैक पर प्रैक्टिस करते खिलाड़ी (पूर्व खिलाड़ी धारा यादव)

इन खिलाड़ियों ने बढ़ाया मान : अलवर जिले के कई खिलाड़ियों ने मिट्टी के ट्रैक पर दौड़कर अपनी मेहनत के दम पर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पर देश का ही नहीं बल्कि जिले का मान भी बढ़ाया है. इन खिलाड़ियों में एथलीट धारा यादव, रतिराम सैनी, संदीप यादव, रमजान खान, साहिल, खुशबू यादव, विशन कालरा, दिनेश भाटिया, रेनू मिश्रा, लतिका, कर्मवीर यादव, नरेश गुर्जर रिजवान व लोकेश सहित कई अन्य खिलाड़ी ने अपनी प्रतिभा के दम पर जिले का नाम रोशन किया है.

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संघर्ष से सफलता का तय किया सफर : पूर्व खिलाड़ी व जिला एथलेटिक संघ के सचिव धारा यादव ने बताया कि वह गांव से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक का सफर तय कर चुके हैं. उनका गांव अलवर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है. वह अपने घर से शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम की दूरी को दौड़कर अभ्यास के रूप में तय करते और यहां पर आकर मिट्टी के मैदान पर प्रैक्टिस करते हैं. उनकी प्रैक्टिस के चलते ही उन्होंने पहले ही साल में मेडल लेना शुरू किया और यह सिलसिला कई सालों तक चला. इस दौरान वो बेस्ट एथलीट भी रहे.

उन्होंने बताया कि 2012 में उन्होंने श्रीलंका में आयोजित जूनियर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन में भारत का प्रतिनिधित्व किया. रतीराम सनी एशियाई चैंपियनशिप व वर्ल्ड रेलवे प्रतियोगिता में भाग लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर चुके हैं. वहीं, उनके एक साथी खिलाड़ी रमजान खान भी बेहतर खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बन चुके हैं, जो कि वर्तमान में कई खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं. उन्होंने रमजान खान को देखकर ही एथलेटिक्स में आने का मन बनाया और आज यह सभी खिलाड़ी एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए हौसला अफजाई करते हैं. एथलीट संदीप यादव व साहिल भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.

पूर्व खिलाड़ी धारा यादव और शकील खान (पूर्व खिलाड़ी धारा यादव)

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शकील कर रहा ट्रेनिंग : यादव ने बताया कि अलवर के एक गांव के ही शकील खान का चयन इसी माह आयोजित होने वाली अंडर 23 एथलेटिक्स टीम में हुआ है. पूर्व में शकील अंडर 18 एशियाई चैंपियनशिप की प्रतियोगिता में भारत के लिए कांस्य पदक हासिल कर चुके हैं. शकील भी अपने ही क्षेत्र के एक एथलीट को तैयारी करते हुए देख एथलेटिक्स में आगे आए. शकील ने भी इंदिरा गांधी स्टेडियम में पूर्व कोच सबल प्रताप सिंह की देखरेख में तैयारी की है.

ट्रेनिंग के दौरान खिलाड़ी (पूर्व खिलाड़ी धारा यादव)

परिवार का संघर्ष व खिलाड़ी की लगन से मिला मुकाम : उन्होंने बताया कि अलवर से निकले खिलाड़ियों के परिवार ने संघर्ष कर अपने बच्चों को आगे बढ़ाया. इसी का नतीजा है कि खिलाड़ी अपनी पूरी मेहनत व लगन से तैयारी करते ओर प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा कर मेडल हासिल करते. कई खिलाड़ी आज ऐसे हैं, जिन्होंने परिवार के संघर्ष व खुद की लगन के चलते खेलों में बेहतर प्रदर्शन किया और सरकारी नौकरी भी हासिल की. आज वह खिलाड़ी अपने परिवार को बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध करवा रहे हैं.