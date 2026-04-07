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खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में दिखा खिलाड़ियों का दम, राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक मेजबानी की तैयारियों को मिली मजबूती

रायपुर : छत्तीसगढ़ में आयोजित पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 ने देशभर के जनजातीय समुदायों के खिलाड़ियों को एक साझा मंच पर इकट्ठा किया. इन खेलों में अलग-अलग स्तर के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया. कुछ खिलाड़ियों के लिए ये प्रतियोगिता पहला अनुभव रहा, तो कुछ के लिए यह उनके उभरते हुए करियर का अगला महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ.

पहले संस्करण में 3800 खिलाड़ियों में हिस्सा लिया

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के उद्घाटन संस्करण में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया. इसमें लगभग 3800 खिलाड़ियों ने नौ खेल विधाओं में प्रतिस्पर्धा की. तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, तैराकी, वेटलिफ्टिंग और कुश्ती में कुल 106 स्वर्ण पदक दांव पर थे, जबकि पारंपरिक खेलों जैसे मल्लखंभ और कबड्डी को प्रदर्शन खेलों के रूप में शामिल किया गया.

ओलंपिक की तैयारियों के लिए बड़ा कदम

इंडिया जहां 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की तैयारी कर रहा है.वहीं 2036 ओलंपिक की संभावित मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर रहा है. ऐसे में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ने विविध जनजातीय पृष्ठभूमि के खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने और खेलों में भारत की बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करने का अवसर दिया. ये खेल छत्तीसगढ़ के तीन शहरों रायपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में आयोजित किए गए. आईए आपको बताते हैं कुछ ऐसे खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने अपने खेल से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव छोड़ा.

मणिकांता एल (तैराक)

खेलों के सबसे सफल खिलाड़ी के रूप में उभरे मणिकांता एल ने तैराकी प्रतियोगिता में आठ स्वर्ण और एक रजत पदक जीतकर कर्नाटक को समग्र चैंपियन बनने की मजबूत नींव दी. 21 वर्षीय मणिकांता पहले भी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक जीत चुके हैं. आगामी एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने की तैयारी कर रहे हैं. 200 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक विशेषज्ञ मणिकांता ने अधिकांश रेस में अपना दबदबा कायम रखा . उनका मानना है कि यहां का प्रदर्शन उन्हें एशियाई खेलों के क्वालिफिकेशन के लिए और अधिक फोकस के साथ तैयारी करने का आत्मविश्वास देगा.

अंजलि मुंडा (तैराक)

ओडिशा के जाजपुर जिले की 15 वर्षीय अंजलि मुंडा तैराकी प्रतियोगिता की सबसे चमकदार उभरती सितारों में से एक रहीं. उन्होंने 200 मीटर फ्री स्टाइल, 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले, 100 मीटर बैकस्ट्रोक, 50 मीटर बैकस्ट्रोक और 4x100 मेडले में कुल पांच स्वर्ण पदक जीतकर न सिर्फ अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, बल्कि अपने से कहीं अधिक उम्र के खिलाड़ियों को पछाड़ने की क्षमता भी दिखाई. कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की छात्रा अंजलि अपने पहले खेलो इंडिया गेम्स में हिस्सा ले रही थीं, लेकिन प्रतियोगिता के बड़े मंच के बावजूद वह बिल्कुल भी दबाव में नहीं दिखीं. उनमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकने की पूरी क्षमता नजर आती है.

कोमालिका बारी (तीरंदाज)

दीपिका कुमारी के बाद विश्व कैडेट और विश्व यूथ चैंपियन बनने वाली दूसरी भारतीय कोमालिका बारी 2026 एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने की प्रबल दावेदारों में से एक हैं. वह पुणे में चयन ट्रायल की तैयारी कर रही थीं और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में प्रतिस्पर्धा के स्तर को देखते हुए उन्हें लगा कि यहां भाग लेना उनके लिए मूल्यवान मैच प्रैक्टिस साबित होगा.उनका यह निर्णय सही साबित हुआ. हालांकि वह व्यक्तिगत और मिक्स्ड टीम रिकर्व में स्वर्ण पदक जीतकर लौटीं, लेकिन झारखंड की इस तीरंदाज को हर मुकाबले में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा. महिला टीम स्पर्धा में उन्हें फाइनल में नागालैंड से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा.

किरण पिस्दा (फुटबॉल)