जयपुर में 'युग प्रवर्तक डॉ. हेडगेवार' का मंचन, राज्यपाल बोले- संघ के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान पर सवाल उठाने वाले पढ़ें इतिहास

जयपुर में 'युग प्रवर्तक डॉ. हेडगेवार' का मंचन, राज्यपाल बोले- संघ के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान पर सवाल उठाने वाले पढ़ें इतिहास
बागडे बोले-डॉ. हेडगेवार ने कांग्रेस में भी कार्य किया. स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते समय सत्याग्रह किया एवं जेल भी गए.
Published : May 16, 2026 at 9:12 PM IST
जयपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार कांग्रेस में भी रहे. स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए सत्याग्रह भी किया और जेल भी गए. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में 'युग प्रवर्तक डॉ. हेडगेवार, संघ सृजन का नाट्य आविष्कार' कार्यक्रम में ये बात कही. उन्होंने कहा, जो लोग संघ के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान पर सवाल उठाते हैं, उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में राजधानी जयपुर में पहली बार में शनिवार को 'युग प्रवर्तक डॉ. हेडगेवार, संघ सृजन का नाट्य आविष्कार' शीर्षक से नाटक का मंचन किया गया. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे मुख्य अतिथि थे. उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी समेत कई गणमान्य अतिथि, स्वयंसेवक और संस्कृति जगत से जुड़े लोग शामिल हुए. इस दौरान राज्यपाल ने डॉ. हेडगेवार का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण बताते हुए कहा, डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार के जीवन पर आधारित ये नाटक नई पीढ़ी को उनके व्यक्तित्व और विचारों से परिचित कराएगा. डॉ. हेडगेवार ने कांग्रेस में भी कार्य किया और स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में राष्ट्र को संगठित करने की आवश्यकता पर बल दिया. सत्याग्रह करते हुए जेल भी गए. जो लोग पूछते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में संघ ने क्या किया, उन्हें पढ़ना चाहिए.
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संघ शिक्षा वर्ग और संगठन शक्ति का उल्लेख :राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 1940 में संघ शिक्षा वर्ग के दौरान डॉ. हेडगेवार ने स्वयंसेवकों को देखकर कहा था कि वो भारत का छोटा रूप देख रहे हैं. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लेख का उल्लेख किया और कहा, वाजपेयी ने अपने लेख में संघ प्रचारकों के योगदान को स्वीकार किया था. उन्होंने कहा कि डॉ. हेडगेवार ने ही नानाजी देशमुख को पिलानी में प्रचारक के रूप में भेजा था. साथ ही उन्होंने विवेकानंद स्मारक निर्माण के लिए स्वयंसेवकों की ओर से एक-एक रुपया जुटाने के प्रयासों का भी जिक्र किया.
संघर्ष के दिन याद कर भावुक: राज्यपाल बागडे संघ के पुराने प्रचारकों को याद करते हुए भावुक हो गए. उन्होंने मोरोपंत पिंगले और सुंदर सिंह भंडारी का उल्लेख किया. बोले-उस दौर में स्वयंसेवकों ने बेहद कठिन परिस्थितियों में काम किया. भंडारी साइकिल पर गांव-गांव घूमते थे और कई बार कई दिन पुरानी बाजरे की रोटियां पानी के साथ खाकर संगठन कार्य करते थे. उस समय न संसाधन थे और न सुविधाएं, लेकिन राष्ट्र सेवा का भाव सबसे बड़ा था.
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आज संघ कार्य करना आसान :राज्यपाल ने मजाकिया अंदाज में कहा, आज संघ का कार्य पहले की तुलना में आसान हो गया. पहले कम गुरु दक्षिणा के चलते सीमित संसाधनों में कार्य चलता था, जबकि अब स्वयंसेवकों के पास बेहतर व्यवस्थाएं और वाहन हैं. जब वे प्रचारक थे, तब उनके पास अपनी साइकिल तक नहीं थी. दूसरों की साइकिल लेकर प्रवास करना पड़ता था.
दीया कुमारी बोलीं-यह नाटक नहीं, राष्ट्रीय चेतना का उत्सव : उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि प्रज्ञा प्रवाह और राजस्थान कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से ये कार्यक्रम राजस्थान के लिए सौभाग्य की बात है. ऐसे आयोजन प्रत्येक जिले में होने चाहिए. ये नाट्य प्रस्तुति केवल प्रेरणादायी व्यक्तित्व का मंचन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण, संगठन शक्ति और भारतीय संस्कारों के पुनर्जागरण का उत्सव है. डॉ. हेडगेवार ने राष्ट्रीय चेतना और व्यक्ति निर्माण को राष्ट्र के विकास का आधार माना था.
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संघ कार्य को बताया पुण्य प्रवाह : कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे क्षेत्रीय संचालक डॉ. रमेशचंद अग्रवाल ने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य नदी के पुण्य प्रवाह की तरह निरंतर आगे बढ़ रहा है. संघ का विशाल स्वरूप इसी समर्पण और भक्ति भाव का प्रतीक है. महामंडलेश्वर गणेशदास महाराज ने कहा कि डॉ. हेडगेवार दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी थे. आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत हैं. राष्ट्र और संस्कृति के प्रति समर्पण का संदेश समाज को एकजुट करता है.
नागपुर टीम की प्रस्तुति : युग प्रवर्तक डॉ. हेडगेवार नाटक का लेखन डॉ. अजय प्रधान ने किया, जबकि निर्देशन सुबोध सुरजिकर ने किया. निर्माता पद्माकर धनोरकर रहे और संगीत शैलेश दानी ने दिया. नागपुर की नाद ब्रह्म टीम की ओर से प्रस्तुत इस नाटक में संगठन के 45 स्वयंसेवकों ने भाग लिया.
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