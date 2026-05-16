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जयपुर में 'युग प्रवर्तक डॉ. हेडगेवार' का मंचन, राज्यपाल बोले- संघ के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान पर सवाल उठाने वाले पढ़ें इतिहास

जयपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार कांग्रेस में भी रहे. स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए सत्याग्रह भी किया और जेल भी गए. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में 'युग प्रवर्तक डॉ. हेडगेवार, संघ सृजन का नाट्य आविष्कार' कार्यक्रम में ये बात कही. उन्होंने कहा, जो लोग संघ के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान पर सवाल उठाते हैं, उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में राजधानी जयपुर में पहली बार में शनिवार को 'युग प्रवर्तक डॉ. हेडगेवार, संघ सृजन का नाट्य आविष्कार' शीर्षक से नाटक का मंचन किया गया. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे मुख्य अतिथि थे. उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी समेत कई गणमान्य अतिथि, स्वयंसेवक और संस्कृति जगत से जुड़े लोग शामिल हुए. इस दौरान राज्यपाल ने डॉ. हेडगेवार का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण बताते हुए कहा, डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार के जीवन पर आधारित ये नाटक नई पीढ़ी को उनके व्यक्तित्व और विचारों से परिचित कराएगा. डॉ. हेडगेवार ने कांग्रेस में भी कार्य किया और स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में राष्ट्र को संगठित करने की आवश्यकता पर बल दिया. सत्याग्रह करते हुए जेल भी गए. जो लोग पूछते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में संघ ने क्या किया, उन्हें पढ़ना चाहिए.

कार्यक्रम में ये बोले राज्यपाल और डिप्टी सीएम... (ETV Bharat Jaipur)

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संघ शिक्षा वर्ग और संगठन शक्ति का उल्लेख :राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 1940 में संघ शिक्षा वर्ग के दौरान डॉ. हेडगेवार ने स्वयंसेवकों को देखकर कहा था कि वो भारत का छोटा रूप देख रहे हैं. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लेख का उल्लेख किया और कहा, वाजपेयी ने अपने लेख में संघ प्रचारकों के योगदान को स्वीकार किया था. उन्होंने कहा कि डॉ. हेडगेवार ने ही नानाजी देशमुख को पिलानी में प्रचारक के रूप में भेजा था. साथ ही उन्होंने विवेकानंद स्मारक निर्माण के लिए स्वयंसेवकों की ओर से एक-एक रुपया जुटाने के प्रयासों का भी जिक्र किया.

संघर्ष के दिन याद कर भावुक: राज्यपाल बागडे संघ के पुराने प्रचारकों को याद करते हुए भावुक हो गए. उन्होंने मोरोपंत पिंगले और सुंदर सिंह भंडारी का उल्लेख किया. बोले-उस दौर में स्वयंसेवकों ने बेहद कठिन परिस्थितियों में काम किया. भंडारी साइकिल पर गांव-गांव घूमते थे और कई बार कई दिन पुरानी बाजरे की रोटियां पानी के साथ खाकर संगठन कार्य करते थे. उस समय न संसाधन थे और न सुविधाएं, लेकिन राष्ट्र सेवा का भाव सबसे बड़ा था.