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जर्मनी में दिखा लखनऊ के दिव्यांश का जलवा; अस्थमा को मात देकर विदेशी लीग खेलने वाले यूपी के पहले खिलाड़ी बने

दिव्यांश श्रीवास्तव ने अब तक सिंगल और डबल मिलाकर छह मैच जीते हैं. दुनिया के सबसे तेज खेल आइस हॉकी के बाद टेबल टेनिस है.

टेबल टेनिस प्लेयर दिव्यांश श्रीवास्तव
टेबल टेनिस प्लेयर दिव्यांश श्रीवास्तव. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 10:38 AM IST

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Updated : March 14, 2026 at 10:44 AM IST

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रिपोर्ट: ऋषि मिश्र

लखनऊ : कहते हैं हौसला और जज्बा हो तो कोई भी मुकाम हासिल करना नामुमकिन नहीं. कुछ ऐसा ही कर दिखाया है लखनऊ के युवा टेबल टेनिस प्लेयर दिव्यांश श्रीवास्तव ने. बचपन से अस्थमा से जूझते हुए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है. साथ ही यूपी से जर्मनी में विदेशी लीग खेलने वाले पहले खिलाड़ी भी बने हैं. अब दिव्यांश का लक्ष्य भारतीय टीम का हिस्सा बनना है. पढ़ें ईटीवी भारत से विशेष बातचीत के कुछ अंश...

जर्मनी में दिखेगा लखनऊ के दिव्यांश का जलवा. देखें खबर (Video Credit : ETV Bharat)





लखनऊ के रहने वाले टेबल टेनिस प्लेयर दिव्यांश श्रीवास्तव यूपी के पहले टेबल टेनिस खिलाड़ी बने हैं जो जर्मनी में विदेशी लीग का हिस्सा बने हैं. भारतीय टेबल टेनिस टीम में शामिल दिव्यांश लखनऊ विकासनगर में ट्रेनिंग करते हुए आगे बढ़े हैं. कोच पराग की ट्रेनिंग में दिव्यांश ने अब तक युवा स्तर पर कई इंटरनेशनल प्रतियोगिता में विजेता बनने का गौरव भी प्राप्त किया है. आने वाले समय में दिव्यांश निश्चित ही यूपी में बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए बड़ी प्रेरणा साबित होंगे.

ईटीवी भारत से बातचीत में दिव्यांश श्रीवास्तव ने बताया कि मुझे बचपन में अस्थमा था. मेरी मम्मी को यह जानकारी थी कि अगर वह खेल में जाएगा तो उसकी बीमारी पर नियंत्रण हो सकता है. मुझे अब अस्थमा की परेशानियां नहीं हैं. हाल ही जर्मनी में लीग खेली. यह Tischtennis-Bundesliga लीग है. जिसमें दिव्यांश ने अब तक सिंगल और डबल मिलाकर छह मैच जीते हैं.

टेबल टेनिस प्लेयर दिव्यांश श्रीवास्तव.
टेबल टेनिस प्लेयर दिव्यांश श्रीवास्तव. (Video Credit : ETV Bharat)

दिव्यांश ने बताया कि वह भविष्य में भारत के लिए एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में पदक जीतना चाहता है. इंदौर में राष्ट्रीय टेबल टेनिस में वह भाग लेने जा रहा है. जहां विजय हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे. टेबल टेनिस के अलावा क्रिकेट दिव्यांश का पसंदीदा खेल है. जिसमें विराट कोहली पसंद हैं. दिव्यांश के कोच पराग ने बताया कि निश्चित तौर पर अस्थमा जैसी बीमारियां किसी भी खेल में बाधा नहीं है. मेरे सबसे प्रतिभावान शिष्यों में से दिव्यांश निश्चित तौर पर भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जरूर जीतेगा.

टेबल टेनिस प्लेयर दिव्यांश श्रीवास्तव.
टेबल टेनिस प्लेयर दिव्यांश श्रीवास्तव. (Video Credit : ETV Bharat)
दिव्यांश श्रीवास्तव की प्रमुख टेबल टेनिस में उपलब्धियां 1-WTT Youth Contender Sulaymaniyah, Iraq (17-20 अगस्त 2024): गोल्ड मेडल (U19 Boys Singles में विजेता)2-WTT Youth Contender Puerto Princesa, Philippines (29 अप्रैल - 5 मई 2024): सिल्वर मेडल।3-WTT Youth Contender Pangrushite, Bulgaria (7-10 मार्च 2024): सिल्वर मेडल।4-WTT Youth Contender Amman, Jordan (22-25 अगस्त 2023): गोल्ड मेडल।5-WTT Youth Contender Rio de Janeiro, Brazil (28 जून - 1 जुलाई 2023): ब्रॉन्ज मेडल6-Asian Table Tennis Championship 2023, Doha (Qatar): ब्रॉन्ज मेडल7-South Asian Table Tennis Youth Games 2023, Itanagar (Arunachal Pradesh, India) गोल्ड मेडल (Under-19 Boys Doubles)8-WTT Youth Contender Varazdin, Croatia (27 अगस्त - 2 सितंबर 2024) ब्रॉन्ज मेडल9-Youth Star Contender Skopje, Macedonia (4-8 सितंबर 2024): ब्रॉन्ज मेडल10-World Youth Championship, Helsingborg, Sweden (22-29 नवंबर 2024): प्रतिभागी11-Senior National Championship, Surat, Gujarat (19-26 जनवरी 2024-25): ब्रॉन्ज मेडल (Men's Singles)12-All India Public Sector, Kozhikode 2024: गोल्ड मेडल (Men's Teams), गोल्ड मेडल (Men's Doubles), ब्रॉन्ज मेडल (Men's Singles), ब्रॉन्ज मेडल (Mixed Doubles)13-All India Public Sector, Goa 2022: गोल्ड मेडल (Men's Singles), ब्रॉन्ज मेडल (Men's Team Event) ये उपलब्धियां दिव्यांश की अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन को दिखाती हैं. वे भारत के युवा टेबल टेनिस खिलाड़ियों में शीर्ष रैंक भारतीय रैंक नंबर 5 पर हैं.

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Last Updated : March 14, 2026 at 10:44 AM IST

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