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मुरादाबाद में घूस लेते प्लाटून कमांडर गिरफ्तार, होमगार्ड ने की थी शिकायत

मुरादाबाद में घूस लेते प्लाटून कमांडर गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुरादाबाद : एंटी करप्शन की टीम ने मझोला क्षेत्र में सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने मंडी समिति गेट पर होमगार्ड प्लाटून कमांडर भोगराज सिंह को कथित तौर पर चार हज़ार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ़्तार कर लिया. प्लाटून कमांडर की शिकायत एक होमगार्ड ने की थी, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है. शिकायतकर्ता होमगार्ड. (Video Credit; ETV Bharat) एंटी करप्शन की टीम के मुताबिक, होमगार्ड दिवाकर ने आरोप लगाया था कि उनकी ड्यूटी कलेक्ट्रेट में लगाने और शिफ्ट परिवर्तन के नाम पर प्लाटून कमांडर की ओर अवैध रूप से धन की मांग की जा रही थी. इसके लिए 3000 रुपये महीना तथा 1000 रुपये मनपसंद शिफ्ट परिवर्तन के एवज में आरोपी प्लाटून कमांडर ने मांगे. शिकायतकर्ता ने इसकी जानकारी एंटी करप्शन संगठन को दीय