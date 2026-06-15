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मुरादाबाद में घूस लेते प्लाटून कमांडर गिरफ्तार, होमगार्ड ने की थी शिकायत

कलेक्ट्रेट में लगाने और शिफ्ट परिवर्तन के नाम पर रुपये मांगने का आरोप.

मुरादाबाद में घूस लेते प्लाटून कमांडर गिरफ्तार
मुरादाबाद में घूस लेते प्लाटून कमांडर गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 8:15 PM IST

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मुरादाबाद : एंटी करप्शन की टीम ने मझोला क्षेत्र में सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने मंडी समिति गेट पर होमगार्ड प्लाटून कमांडर भोगराज सिंह को कथित तौर पर चार हज़ार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ़्तार कर लिया. प्लाटून कमांडर की शिकायत एक होमगार्ड ने की थी, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है.

शिकायतकर्ता होमगार्ड. (Video Credit; ETV Bharat)

एंटी करप्शन की टीम के मुताबिक, होमगार्ड दिवाकर ने आरोप लगाया था कि उनकी ड्यूटी कलेक्ट्रेट में लगाने और शिफ्ट परिवर्तन के नाम पर प्लाटून कमांडर की ओर अवैध रूप से धन की मांग की जा रही थी. इसके लिए 3000 रुपये महीना तथा 1000 रुपये मनपसंद शिफ्ट परिवर्तन के एवज में आरोपी प्लाटून कमांडर ने मांगे. शिकायतकर्ता ने इसकी जानकारी एंटी करप्शन संगठन को दीय

इसके बाद टीम ने मामले का सत्यापन कर जाल बिछाया. बताया जा रहा है कि तय योजना के तहत एंटी करप्शन टीम ने मंडी समिति गेट पर निगरानी की और जैसे ही भोगराज सिंह ने शिकायतकर्ता से चार हजार रुपये लिए, टीम ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई.

एंटी करप्शन की इस कार्रवाई के बाद विभाग में खलबली मच गई है और अन्य कर्मचारियों में भी डर का माहौल देखा जा रहा है. एंटी करप्शन अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. इस मामले की जिले में चर्चा बनी हुई है.

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