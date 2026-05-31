ETV Bharat / state

चारबाग रेलवे स्टेशन का दो और तीन नंबर प्लेटफार्म दिन में 6 घंटे के लिए ब्लॉक, 12 ट्रेनों का बदला रूट, अधिकारियों ने की जांच

लखनऊ : चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर पांच पर बीती शुक्रवार को करीब 115 टन वजनी यात्री शेड गिरने के बाद अब प्लेटफार्म दो और तीन पर भी खतरा बढ़ गया है. रेलवे ने हादसे की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्लेटफार्म दो और तीन पर दिन में छह घंटे ट्रेन ऑपरेशन बंद कर दिया है. शुक्रवार को हुए हादसे के बाद लगातार उत्तर रेलवे के अधिकारियों का लखनऊ स्टेशन पर निरीक्षण करना जारी है. ये सिलसिला रविवार को भी जारी रहा. वाणिज्य और संरक्षा से जुड़े दो बड़े अधिकारियों ने लखनऊ आकर पूरे मामले की जांच की. रेलवे की ओपन लाइन के तीन अफसरों के सस्पेंशन को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं.

उत्तर रेलवे प्रशासन ने ब्लॉक के कारण त्रिवेणी एक्सप्रेस सहित 12 ट्रेनों के रूट को रविवार और साेमवार के लिए बदला गया है. रविवार को ब्लॉक के चलते एलटीटी-लखनऊ एसी एक्सप्रेस को लखनऊ जंक्शन भेजा गया. यह ट्रेन लखनऊ जंक्शन से ही रवाना की गई. त्रिवेणी एक्सप्रेस सहित एक दर्जन ट्रेनों को आलमनगर-उतरेटिया या फिर ऐशबाग-बादशाहनगर होकर संचालित किया गया.

यात्री रहे परेशान : लखनऊ स्टेशन पर कई ट्रेनों के प्लेटफार्म बदले गए. इन ट्रेनों के यात्री परेशान होते रहे. रविवार दोपहर 12:30 से शाम 6:30 बजे तक प्लेटफार्म दो व तीन का ब्लॉक लेकर खतरा बन रहे शेड के हिस्से को हटाया गया. रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) ने ही गुरुवार को प्लेटफार्म नंबर पांच के स्टील आयरन के एक बेस को कटर से काटा था.

हटाया जाएगा पुराना ढांचा : शुक्रवार सुबह आठ बजे स्टील आयरन का 115 टन वजनी शेड का फ्रेम एक तरफ झुकते ही गिर गया था. इस हादसे में दो यात्री और टीटीई घायल हो गए थे. घटना के कुछ ही मिनट बाद कुंभ एक्सप्रेस आने वाली थी. अगर हादसा कुछ मिनट बाद होता तो जानमाल का भारी नुकसान हो सकता था. फिलहाल एयर कानकोर्स पर अब आरएलडीए ने मौजूदा पुराने ढांचे को हटाने का आदेश दिया है.