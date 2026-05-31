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चारबाग रेलवे स्टेशन का दो और तीन नंबर प्लेटफार्म दिन में 6 घंटे के लिए ब्लॉक, 12 ट्रेनों का बदला रूट, अधिकारियों ने की जांच

रेलवे ने हादसे की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्लेटफार्म दो और तीन पर दिन में छह घंटे ट्रेन ऑपरेशन बंद कर दिया है.

अधिकारियों ने की जांच पड़ताल.
अधिकारियों ने की जांच पड़ताल. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 11:12 PM IST

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लखनऊ : चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर पांच पर बीती शुक्रवार को करीब 115 टन वजनी यात्री शेड गिरने के बाद अब प्लेटफार्म दो और तीन पर भी खतरा बढ़ गया है. रेलवे ने हादसे की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्लेटफार्म दो और तीन पर दिन में छह घंटे ट्रेन ऑपरेशन बंद कर दिया है. शुक्रवार को हुए हादसे के बाद लगातार उत्तर रेलवे के अधिकारियों का लखनऊ स्टेशन पर निरीक्षण करना जारी है. ये सिलसिला रविवार को भी जारी रहा. वाणिज्य और संरक्षा से जुड़े दो बड़े अधिकारियों ने लखनऊ आकर पूरे मामले की जांच की. रेलवे की ओपन लाइन के तीन अफसरों के सस्पेंशन को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं.

उत्तर रेलवे प्रशासन ने ब्लॉक के कारण त्रिवेणी एक्सप्रेस सहित 12 ट्रेनों के रूट को रविवार और साेमवार के लिए बदला गया है. रविवार को ब्लॉक के चलते एलटीटी-लखनऊ एसी एक्सप्रेस को लखनऊ जंक्शन भेजा गया. यह ट्रेन लखनऊ जंक्शन से ही रवाना की गई. त्रिवेणी एक्सप्रेस सहित एक दर्जन ट्रेनों को आलमनगर-उतरेटिया या फिर ऐशबाग-बादशाहनगर होकर संचालित किया गया.

यात्री रहे परेशान : लखनऊ स्टेशन पर कई ट्रेनों के प्लेटफार्म बदले गए. इन ट्रेनों के यात्री परेशान होते रहे. रविवार दोपहर 12:30 से शाम 6:30 बजे तक प्लेटफार्म दो व तीन का ब्लॉक लेकर खतरा बन रहे शेड के हिस्से को हटाया गया. रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) ने ही गुरुवार को प्लेटफार्म नंबर पांच के स्टील आयरन के एक बेस को कटर से काटा था.

हटाया जाएगा पुराना ढांचा : शुक्रवार सुबह आठ बजे स्टील आयरन का 115 टन वजनी शेड का फ्रेम एक तरफ झुकते ही गिर गया था. इस हादसे में दो यात्री और टीटीई घायल हो गए थे. घटना के कुछ ही मिनट बाद कुंभ एक्सप्रेस आने वाली थी. अगर हादसा कुछ मिनट बाद होता तो जानमाल का भारी नुकसान हो सकता था. फिलहाल एयर कानकोर्स पर अब आरएलडीए ने मौजूदा पुराने ढांचे को हटाने का आदेश दिया है.

क्लीन चिट देने की तैयारी : यात्री शेड हादसे की दो स्तरों पर जांच हो रही है. मंडल स्तर पर तीन अफसरों की कमेटी गठित की गई है. इस समिति की जांच से पहले ही रेलवे ने सहायक अभियंता मुख्यालय, अभियंता कार्य (आइओडब्ल्यू) और प्रोजेक्ट इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है. सहायक अभियंता और अभियंता कार्य के सस्पेंशन को लेकर ही सवाल उठने लगे हैं. सीधे तौर पर यह दोनों अधिकारी निर्माण कार्य से जुड़े ही नहीं थे.

उच्च स्तरीय जांच की मांग : आल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के केंद्रीय महामंत्री शिवगोपाल मिश्र ने सहायक अभियंता और अभियंता (कार्य) को सस्पेंड किये जाने पर नाराजगी जाहिर की है. उनका कहना है कि बड़े अधिकारियों को बचाने के लिए इन दो छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है. यह दोनों ही अधिकारी स्टेशन पर मरम्मत से जुड़े कार्य ही देखते हैं.

ऐसे में निर्माण कार्य में भूमिका तो सीधे तौर पर आरएलडीए की ही बनती है. आरएलडीए के अधिकारियों को बचाने के लिए यह कार्रवाई की गई है. रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को उच्च स्तरीय जांच के लिए पत्र लिखेंगे. निर्माण कर रही कंपनी के पास 350 करोड़ रुपये का ठेका है. ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही पर केवल 50 लाख रुपये जुर्माना लगा है. यह प्रोजेक्ट की लागत का करीब 14 फीसद है.

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