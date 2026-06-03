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पुरी जाने वाले यात्री कृप्या ध्यान दें, इन तारीखों को नहीं जाएगी पुरी स्टेशन तक ट्रेनें

यदि आप पुरी की यात्रा करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए हैं. आने वाले दिनों में पुरी स्टेशन तक ट्रेनें नहीं जाएंगी.

upgradation work at Puri
कई ट्रेनें पुरी स्टेशन से पहले होंगी समाप्त (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 3, 2026 at 7:26 PM IST

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रायपुर : ईस्ट कोस्ट रेलवे के खुर्दा रोड रेल मंडल के अंतर्गत पुरी स्टेशन पर प्लेटफार्म उन्नयन का कार्य किया जा रहा है. जिसकी वजह से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबन्धित कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा. इस दौरान गाड़ियां पुरी के स्थान पर मालतीपाटपुर स्टेशन में समाप्त और शुरु होगी.

मालतीपाटपुर स्टेशन में गाड़ियां होंगी समाप्त

रायपुर रेल मंडल के सीनियर PRI शिव प्रसाद ने बताया कि खुर्दा रोड रेल मंडल के पुरी स्टेशन पर प्लेटफार्म उन्नयन कार्य के कारण कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा. 3 जून से 20 जून तक अलग-अलग तारीख में ट्रेन प्रभावित रहेगी. इस दौरान उक्त गाड़ियां पुरी के स्थान पर मालतीपाटपुर स्टेशन में समाप्त और प्रारम्भ होगी.

Platform upgradation work at Puri station
कौन सी ट्रेनें पुरी स्टेशन नहीं जाएंगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कौन-कौन सी ट्रेनें पहली होगी समाप्त ?

  • दिनांक 7 और 14 जून 2026 को एलटीटी से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 12145 एलटीटी-पुरी एक्सप्रेस, मालतीपाटपुर स्टेशन में समाप्त होगी.
  • दिनांक 9 और 16 जून 2026 को पुरी से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 12146 पुरी-लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी) एक्सप्रेस, मालतीपाटपुर स्टेशन से प्रारंभ होगी.
  • दिनांक 05 और 12 जून 2026 को गांधीधाम से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 12993 गांधीधाम-पुरी एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन में समाप्त होगी.
  • दिनांक 8 और 15 जून 2026 को पुरी से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 12994 पुरी-गांधीधाम एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन से शुरु होगी.
  • दिनांक 3,10, और 17 जून 2026 को गांधीधाम से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 22973 गांधीधाम-पुरी एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन में समाप्त होगी.
  • दिनांक 6,13 और 20 जून 2026 को पुरी से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 22974 पुरी-गांधीधाम एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन से शुरु होगी.
  • दिनांक 9 और 16 जून 2026 को इंदौर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 20917 इंदौर-पुरी एक्सप्रेस हमसफर एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन में समाप्त होगी.
  • दिनांक 4, 11 और 18 जून 2026 को पुरी से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 20918 पुरी-इंदौर हमसफर एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन से प्रारम्भ होगी.
  • दिनांक 7 और 14 जून 2026 को श्रीगंगानगर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 20471 श्रीगंगानगर-पुरी एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन में समाप्त होगी.
  • दिनांक 10 और 17 जून 2026 को पुरी से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 20472 पुरी-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन से प्रारम्भ होगी.

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल ने यात्रियों से अनुरोध है कि असुविधा से बचने रेलवे अधिकृत पूछताछ सेवा NTES/139 से गाड़ी की सही स्थिति की जानकारी प्राप्त कर अपनी यात्रा शुरु करें.

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