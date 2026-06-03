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पुरी जाने वाले यात्री कृप्या ध्यान दें, इन तारीखों को नहीं जाएगी पुरी स्टेशन तक ट्रेनें

कई ट्रेनें पुरी स्टेशन से पहले होंगी समाप्त ( Etv Bharat )

रायपुर : ईस्ट कोस्ट रेलवे के खुर्दा रोड रेल मंडल के अंतर्गत पुरी स्टेशन पर प्लेटफार्म उन्नयन का कार्य किया जा रहा है. जिसकी वजह से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबन्धित कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा. इस दौरान गाड़ियां पुरी के स्थान पर मालतीपाटपुर स्टेशन में समाप्त और शुरु होगी.

मालतीपाटपुर स्टेशन में गाड़ियां होंगी समाप्त

रायपुर रेल मंडल के सीनियर PRI शिव प्रसाद ने बताया कि खुर्दा रोड रेल मंडल के पुरी स्टेशन पर प्लेटफार्म उन्नयन कार्य के कारण कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा. 3 जून से 20 जून तक अलग-अलग तारीख में ट्रेन प्रभावित रहेगी. इस दौरान उक्त गाड़ियां पुरी के स्थान पर मालतीपाटपुर स्टेशन में समाप्त और प्रारम्भ होगी.