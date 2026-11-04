ETV Bharat / state

त्योहारों पर रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ी, जयपुर जंक्शन-गांधीनगर पर 17 दिन प्लेटफार्म टिकट बंद

जयपुर: त्योहारों पर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों का भार बढ़ने लगा है. इस कारण जयपुर जंक्शन समेत सभी रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है. दीपावली और छठ पूजा पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए जयपुर जंक्शन और गांधीनगर स्टेशन पर 17 दिन प्लेटफार्म टिकट नहीं मिलेगा. यहां 4 नवंबर से 20 नवंबर तक प्लेटफार्म टिकट जारी करने पर रोक लगाई गई है. जयपुर जंक्शन और गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. जयपुर जंक्शन पर रोलिंग क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया गया है. आरपीएफ कंट्रोल रूम और सीसीटीवी से यात्रियों की सुरक्षा पर पैनी नजर रहेगी.

जयपुर मंडल रेल प्रबंधक रवि जैन ने बताया कि दीपावली और छठ पूजा पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये फैसले लिए गए हैं. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि इस अवधि के दौरान अपने परिजनों और परिचितों को रेलवे स्टेशन छोड़ने या लेने आते समय अनावश्यक रूप से प्लेटफार्म पर प्रवेश नहीं करें.

अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी किए तैनात: रेलवे प्रशासन की ओर से यात्री की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए जयपुर जंक्शन पर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए यात्रियों की आवाजाही और भीड़ पर भी निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है. इसके साथ ही रेलवे मुख्यालय और सभी मंडलों में चौबीसों घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं.

हसनपुरा साइड से होगा निकास: जयपुर जंक्शन के नवनिर्मित द्वितीय द्वार हसनपुरा साइड पर बनकर तैयार हो गया है. शेष कार्यों की वजह से अभी द्वितीय द्वार भवन को प्रवेश के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. निकास मार्ग को अस्थाई तौर पर 4 नवंबर से 16 नवंबर तक यात्रियों के केवल निकास के लिए संचालित किया जाएगा. इस व्यवस्था का उद्देश्य स्टेशन के मुख्य द्वार पर यात्रियों के निकास के दबाव को कम करना है. यात्रियों से अपील की गई है कि जयपुर रेलवे स्टेशन में प्रवेश के लिए केवल भगवान परशुराम सर्किल की तरफ स्थित मुख्य द्वार का ही उपयोग करें.

सुरक्षा व्यवस्था मजबूत: त्योहारों को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्थाएं भी मजबूत की गई हैं. जयपुर जंक्शन पर रोलिंग क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया गया है. आरपीएफ कंट्रोल रूम और सीसीटीवी से यात्रियों की सुरक्षा पर पैनी नजर रहेगी. नवनिर्मित द्वितीय द्वार हसनपुरा की तरफ से यात्रियों का निकास रहेगा. स्टेशन परिसर में होल्डिंग एरिया भी बनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से यात्रियों को चरणबद्ध तरीके से प्लेटफार्म पर प्रवेश दिया जाएगा.

पढ़ें:दीपावली गिफ्ट: 3 से 11 नवंबर तक रात 12:30 बजे तक चलेगी जयपुर मेट्रो, हर दिन 214 फेरे

आरक्षण काउंटर एक ही पारी में संचालित होंगेः दीपावली पर्व के अवसर पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर-पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल की ओर से 8 नवंबर को मंडल के सभी आरक्षण काउंटरों (पीआरएस) के संचालन के समय में बदलाव किया गया है. जयपुर मंडल के समस्त आरक्षण काउंटर अग्रिम आरक्षण कार्य के लिए एक ही पारी में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होंगे. जिन आरक्षण चार्ट और यूटीएस कम पीआरएस (UTS Cum PRS) काउंटरों पर अनारक्षित टिकटों के साथ-साथ आरक्षित टिकटों की बिक्री की जाती है, वह पूर्व की भांति कार्य करते रहेंगे. इन काउंटरों पर करेंट बुकिंग का कार्य भी सामान्य कार्य दिवस की तरह जारी रहेगा.

रेलवे स्टेशन पर की गई जिगजैग लाइन (ETV Bharat Jaipur)

उत्तर-पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक पंकज शर्मा ने जयपुर रेलवे स्टेशन पर रोलिंग क्राउड मैनेजमेंट प्लान का किया निरीक्षण : त्योहारों के दौरान रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए जयपुर स्टेशन पर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की विशेष व्यवस्था की जा रही है. इन व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक पंकज शर्मा ने बुधवार को जयपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया. जयपुर स्टेशन पर रोलिंग क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू कर भीड़ को व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित किया जाएगा. त्योहारों के दौरान स्टेशन पर आने वाली भीड़ को देखते हुए स्टेशन परिसर में होल्डिंग एरिया भी बनाया गया है, जिसके माध्यम से यात्रियों को चरणबद्ध तरीके से प्लेटफार्म पर प्रवेश दिया जाएगा.

स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को आवागमन में किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए महाप्रबंधक पंकज शर्मा ने स्टेशन का गहन निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशानिर्देश प्रदान किए. स्टेशन पर यात्रियों को आसानी से टिकट उपलब्धता से लेकर यात्रियों के सुगम आवागमन, उपलब्ध स्थान का उपयुक्त प्रयोग, सुव्यवस्थित पार्किंग, प्रवेश और निकास मार्ग, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और साइनेज के संबंध में दिशा निर्देश दिए. निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक के साथ जयपुर मंडल रेल प्रबंधक रवि जैन, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) विवेक सक्सेना, प्रमुख मुख्य इंजीनियर जे. एस. लाकरा सहित मुख्यालय और जयपुर मंडल के अधिकारी मौजूद रहे.

जयपुर रेलवे स्टेशन से 5 और 6 नवंबर को जावक पार्सल और लीज बुकिंग रहेगी बंद : दीपावली त्योहार के दौरान जयपुर रेलवे स्टेशन पर संभावित अतिरिक्त यात्री भीड़ को देखते हुए रोलिंग क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया गया है. इसके तहत जयपुर रेलवे स्टेशन से 5 और 6 नवंबर 2026 को जावक पार्सल और लीज पार्सल की बुकिंग बंद रखने का निर्णय लिया गया है. यात्रियों की सुविधा, सुरक्षित आवागमन और स्टेशन परिसर में सुगम आवाजाही के उद्देश्य से उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल की ओर से यह विशेष व्यवस्था की गई है. यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा के दौरान अपने साथ निर्धारित सीमा के अनुसार ही सामान लेकर चलें, ताकि अन्य यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

यात्रियों के लिए सामान ले जाने की निर्धारित सीमा : रेलवे नियमों के अनुसार प्रत्येक यात्री अपने साथ 40 किलोग्राम तक सामान बिना अतिरिक्त बुकिंग के ले जा सकता हैं. निर्धारित निःशुल्क सीमा से अधिक सामान ले जाने के इच्छुक यात्री रेलवे के पार्सल/लगेज कार्यालय में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त सामान की लगेज बुकिंग करवा सकते हैं. लगेज के रूप में बुक करवाए गए निर्धारित अनुमत वजन के सामान को यात्री अपने साथ यात्री कोच में ले जा सकेंगे.

बिना बुकिंग अतिरिक्त सामान ले जाने पर जुर्माना : निर्धारित सीमा से अधिक सामान बिना बुकिंग कराए ट्रेन में ले जाने पर रेलवे नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त जुर्माना भी वसूल किया जा सकता है. रेलवे की ओर से यात्रियों से यह भी अपील की गई है कि वे अपने सामान में कोई भी ऐसा प्रतिबंधित या आपत्तिजनक सामान न रखें, जिससे सहयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा प्रभावित हो. साथ ही यात्रा के दौरान सामान को इस प्रकार रखें कि अन्य यात्रियों के आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न न हो.