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दिवाली-छठ पर दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर 12 दिन तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद, पार्सल बुकिंग और लोडिंग पर भी लगी रोक

दिवाली-छठ पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिवाली व छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की संभावित अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर विशेष इंतजाम किए हैं. यात्रियों की आवाजाही सुगम बनाने, रेलवे स्टेशनों पर अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने व सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रेलवे ने दो अलग-अलग आदेश जारी किए हैं. इसके तहत छह प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर 3 से 14 नवंबर 2026 तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद रहेगी. वहीं नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल व दिल्ली जंक्शन पर पार्सल बुकिंग तथा लोडिंग-अनलोडिंग पर भी अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है. हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर भी निर्धारित अवधि के लिए पार्सल गतिविधियों पर रोक रहेगी.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन, गाजियाबाद और आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशनों पर 3 नवंबर से 14 नवंबर 2026 तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद कर दी गई है. इस दौरान यात्रियों को छोड़ने या लेने आने वाले सामान्य लोगों को प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेंगे. हालांकि, रेलवे ने कुछ विशेष श्रेणियों के यात्रियों को राहत भी दी है. बुजुर्गों, बीमारों, दिव्यांगों, अशिक्षित लोगों व महिला यात्रियों को सहायता की जरूरत होने पर उनके साथ आने वाले व्यक्तियों को उचित छूट दी जाएगी. यानी ऐसे यात्रियों की मदद के लिए आने वाले परिजनों या सहयोगियों को आवश्यकतानुसार टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति मिल सकेगी.