दिवाली-छठ पर दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर 12 दिन तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद, पार्सल बुकिंग और लोडिंग पर भी लगी रोक
दिवाली-छठ पूजा पर होने वाली भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उत्तर रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर रोक लगा दी है.
Published : November 2, 2026 at 10:51 PM IST
नई दिल्ली: दिवाली व छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की संभावित अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर विशेष इंतजाम किए हैं. यात्रियों की आवाजाही सुगम बनाने, रेलवे स्टेशनों पर अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने व सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रेलवे ने दो अलग-अलग आदेश जारी किए हैं. इसके तहत छह प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर 3 से 14 नवंबर 2026 तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद रहेगी. वहीं नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल व दिल्ली जंक्शन पर पार्सल बुकिंग तथा लोडिंग-अनलोडिंग पर भी अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है. हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर भी निर्धारित अवधि के लिए पार्सल गतिविधियों पर रोक रहेगी.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन, गाजियाबाद और आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशनों पर 3 नवंबर से 14 नवंबर 2026 तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद कर दी गई है. इस दौरान यात्रियों को छोड़ने या लेने आने वाले सामान्य लोगों को प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेंगे. हालांकि, रेलवे ने कुछ विशेष श्रेणियों के यात्रियों को राहत भी दी है. बुजुर्गों, बीमारों, दिव्यांगों, अशिक्षित लोगों व महिला यात्रियों को सहायता की जरूरत होने पर उनके साथ आने वाले व्यक्तियों को उचित छूट दी जाएगी. यानी ऐसे यात्रियों की मदद के लिए आने वाले परिजनों या सहयोगियों को आवश्यकतानुसार टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति मिल सकेगी.
तीन प्रमुख स्टेशनों पर पार्सल गतिविधियों पर रोक
रेलवे के दूसरे आदेश के मुताबिक नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल और दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशनों पर 3 नवंबर से 15 नवंबर तक विभागीय पार्सल बुकिंग पर प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा 5 नवंबर से 15 नवंबर तक सभी प्रकार के पार्सल की लोडिंग और अनलोडिंग भी बंद रहेगी. इसमें लीज्ड एसएलआर (SLR), लीज्ड वीपी (VP), डिमांड वीपी और एडवांस वीपी के माध्यम से होने वाली पार्सल गतिविधियां भी शामिल हैं. हालांकि, आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर वाशिंग लाइन और स्टेब्लिंग लाइन से होने वाली पार्सल लोडिंग-अनलोडिंग को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है. यहां इन दोनों स्थानों से पार्सल संबंधी गतिविधियां प्रतिबंध अवधि के दौरान भी जारी रहेंगी.
हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर चार दिन प्रतिबंध
हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पार्सल संबंधी प्रतिबंध की अवधि अलग रखी गई है. यहां 5 नवंबर से 8 नवंबर 2026 तक विभागीय बुकिंग व सभी प्रकार के पार्सल की लोडिंग-अनलोडिंग पर रोक रहेगी. इसमें लीज्ड एसएलआर, लीज्ड वीपी, डिमांड वीपी व एडवांस वीपी भी शामिल हैं. हालांकि, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की वीपी साइडिंग से होने वाली लोडिंग-अनलोडिंग जारी रहेगी.
यात्री कोच में ही ले जा सकेंगे निजी सामान
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध की अवधि में यात्रियों को अपना निजी सामान केवल यात्री कोचों में ले जाने की अनुमति होगी. पार्सल वैन या अन्य पार्सल माध्यमों से सामान भेजने की सामान्य व्यवस्था निर्धारित अवधि में प्रभावित रहेगी. वहीं, सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पंजीकृत समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की बुकिंग की अनुमति दी गई है.
रेलवे के इन दोनों आदेशों का उद्देश्य त्योहारों के दौरान स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराना, भीड़ को नियंत्रित करना व सुरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित करना है. खासतौर पर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों की ओर जाने वाली ट्रेनों में दिवाली और छठ के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना रहती है. ऐसे में प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर रोक व पार्सल गतिविधियों को सीमित करने से स्टेशन परिसर में भीड़ प्रबंधन में मदद मिलने की उम्मीद है.
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