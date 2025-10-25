ETV Bharat / state

समस्तीपुर रेल डिवीजन के कई स्टेशनों पर बंद होगा प्लेटफॉर्म टिकट, जानिए ये बड़े बदलाव

समस्तीपुर रेल डिवीजन ने छठ महापर्व के लिए भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और यात्री सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं. प्लेटफॉर्म टिकटों पर रोक लगी है.

Samastipur Platform ticket
समस्तीपुर रेल डिवीजन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 25, 2025 at 3:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

समस्तीपुर: छठ महापर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समस्तीपुर रेल डिवीजन ने व्यापक इंतजाम किए हैं. इस अवसर पर स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. रेल प्रशासन ने यात्रियों से सहयोग और अग्रिम यात्रा योजना बनाने की अपील की है ताकि यह पर्व सुरक्षित और सुगम हो सके.

प्लेटफॉर्म टिकट पर अस्थायी रोक: छठ महापर्व के दौरान स्टेशनों पर अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए समस्तीपुर रेल डिवीजन ने मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा और सीतामढ़ी स्टेशनों पर 28 अक्टूबर से 7 नवंबर 2025 तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर रोक लगा दी है. इस दौरान केवल वैध आरक्षित या सामान्य यात्रा टिकट धारकों को ही स्टेशन परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी.

भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था: रेल प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए व्यापक उपाय किए हैं. स्टेशनों पर सीसीटीवी के जरिए भीड़ की निगरानी की जाएगी. यात्रियों के लिए बनाए गए होल्डिंग एरिया में ही टिकट काउंटर की व्यवस्था की गई है, ताकि भीड़ को व्यवस्थित रूप से नियंत्रित किया जा सके. इसके अलावा, स्टेशनों पर सीढ़ियों और फुट ओवरब्रिज (एफओबी) पर अनावश्यक बैठने या खड़े होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

क्षेत्रवार बैठने की व्यवस्था: यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया में अलग-अलग क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों, जैसे मुंबई, दिल्ली, दक्षिण भारत और कोलकाता, के लिए पृथक बैठने की व्यवस्था की गई है. इससे यात्रियों को अपने गंतव्य के अनुसार व्यवस्थित रूप से प्रतीक्षा करने में आसानी होगी और भीड़ का प्रबंधन बेहतर ढंग से हो सकेगा.

मोबाइल यूटीएस और हेल्प बूथ की सुविधा: रेल डिवीजन ने यात्रियों की सहायता के लिए मोबाइल यूटीएस (अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम) और हेल्प बूथ की व्यवस्था की है. "में आई हेल्प यू" काउंटरों पर वाणिज्यिक कर्मचारी और आरपीएफ कर्मी तैनात रहेंगे, जो ट्रेनों की समय-सारणी, यात्रा संबंधी जानकारी और अन्य सहायता प्रदान करेंगे. स्टेशनों और पीआरएस/यूटीएस हॉल में विशेष व नियमित ट्रेनों की समय-सारणी भी प्रदर्शित की गई है.

वरिष्ठ नागरिकों और सुगम आवागमन के लिए इंतजाम: वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर उपलब्ध कराए गए हैं. इसके अलावा, प्लेटफॉर्मों और होल्डिंग एरिया के बीच भीड़ के प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग रास्ते बनाए गए हैं, जिससे यात्रियों का आवागमन सुगम हो सके. इन उपायों से स्टेशनों पर व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी.

सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कदम: छठ पूजा के दौरान रेलवे ट्रैक के निकट नदियों और तालाबों को चिह्नित कर ट्रेन परिचालन और अन्य सुरक्षा उपायों के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं. समस्तीपुर रेल डिवीजन के जनसंपर्क अधिकारी रंजीत कुमार सिंह ने यात्रियों से अपील की है कि वे स्टेशन परिसर में अनावश्यक प्रवेश से बचें, रेलवे के निर्देशों का पालन करें और अपनी यात्रा की अग्रिम योजना बनाएं ताकि यह महापर्व सभी के लिए सुरक्षित और मंगलमय हो.

"अपनी यात्रा की अग्रिम योजना बनाएं, स्टेशन परिसर में अनावश्यक रूप से प्रवेश से बचें तथा रेलवे द्वारा जारी सुरक्षा एवं यात्रा संबंधी निर्देशों का पालन करें."-रंजीत कुमार सिंह, जनसंपर्क अधिकारी, समस्तीपुर रेल डिवीजन

ये भी पढ़ें-अमृतसर से बिहार आ रही जनसेवा एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान

TAGGED:

SAMASTIPUR RAILWAY DIVISION
PLATFORM TICKET DISCONTINUED
समस्तीपुर रेल डिवीजन
समस्तीपुर में प्लेटफॉर्म टिकट
SAMASTIPUR PLATFORM TICKET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

छठ के लिए लौटे लोग क्या वोटिंग तक रुकेंगे, जानिए क्या है राजनीतिक दलों का 'माइग्रेंट प्लान'

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उत्साहित कश्मीरी पंडित, वोट को बताया लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत

खेसारी लाल यादव से मैथिली ठाकुर तक, कौन से सितारे बिहार के सियासी रण में आगे?

बेटा-बेटी-बहू, समधन और भांजा.. रिश्तेदार बनेंगे विधायक! बिहार चुनाव में परिवारवाद की भरमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.