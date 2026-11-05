छठ पूजा तक बिहार के इन 12 स्टेशनों पर नहीं मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट, देखें पूरी लिस्ट
Platform Ticket Ban: बिहार के कई स्टेशनो के लिए प्लेटफार्म टिकट नहीं मिलेगा, डिवीजन प्रशासन ने छठ को देखते हुए लिया यह फैसला. रिपोर्ट-अमित कुमार
Published : November 5, 2026 at 10:12 AM IST
समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर रेल डिवीजन के कई स्टेशनों पर जाने के लिए अब प्लेटफार्म टिकट नहीं मिलेगा. छठ के दौरान होने वाली भीड़ को देखते हुए डिवीजन ने कई स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट बंद करने का फैसला लिया है.
कब तक बंद रहेगा प्लेटफार्म टिकट
स्टेशनों पर क्राउड मैंनेजमेंट को लेकर समस्तीपुर रेल डिवीजन ने विशेष तैयारी की है. इसके तहत मंडल के करीब दर्जन से अधिक स्टेशनो पर 12 नवंबर से 25 नवंबर तक प्लेटफार्म टिकट को पूरी तरह बंद रखा जायेगा.
क्यों बंद होगा प्लेटफॉर्म टिकट
इस अवधि में प्लेटफार्म पर केवल ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को ही प्रवेश देने की व्यवस्था रहेगी. डिवीजन प्रशासन का मानना है की, प्लेटफॉर्म टिकट बंद होने से स्टेशन व फुट ओवरब्रिज आदि जगहों पर अतिरिक्त भीड़ का दवाव कम होगा.
तीन स्टेशन एनएसजी-2 श्रेणी में शामिल
वहीं इस मामले पर समस्तीपुर रेल मंडल के मिडिया प्रभारी आर. के. सिंह ने कहा कि रेलवे की नई श्रेणीकरण सूची के अनुसार समस्तीपुर रेल मंडल के तीन स्टेशन एनएसजी-2 श्रेणी में शामिल हैं. इनमें समस्तीपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर स्टेशन शामिल हैं.
"समस्तीपुर रेल मंडल के तीन स्टेशनों समस्तीपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर को रेलवे की नई श्रेणीकरण सूची में एनएसजी-2 श्रेणी में शामिल किया गया है."-आर. के. सिंह, मिडिया प्रभारी, समस्तीपुर रेल मंडल
एनएसजी-3 श्रेणी में शामिल स्टेशन
एनएसजी-3 श्रेणी में नौ स्टेशन हैं. इनमें सहरसा, बापूधाम मोतिहारी, जयनगर, सकरी, रक्सौल, बेतिया, मधुबनी, नरकटियागंज और सीतामढ़ी स्टेशन शामिल हैं. इन सभी 12 स्टेशनों पर निर्धारित अवधि के दौरान 12 से 25 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद रखने की व्यवस्था की गई है.
इन स्टेशनों पर नियम रहेगा प्रभावी
छठ महापर्व के दौरान देश के कई राज्यों से घर आने और पर्व समाप्त होने के बाद वापस लौटने वाले यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि होती है. ऐसे में प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के अलावा उन्हें छोड़ने और लेने आने वाले लोगों की भीड़ भी बढ़ जाती है. बहरहाल एनएसजी - 2 और NSG -3 स्टेशनों पर यह नियम प्रभावी रहेगा.
ये भी पढ़ें-
दीवाली और छठ पर घर जाना होगा आसान! पूर्व-मध्य रेलवे स्टेशनों के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें
दिवाली-छठ पर बिहार के रेल यात्रियों को बड़ी राहत, 5 ट्रेनों में जुड़ेंगे अतिरिक्त कोच