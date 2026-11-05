ETV Bharat / state

छठ पूजा तक बिहार के इन 12 स्टेशनों पर नहीं मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट, देखें पूरी लिस्ट

छठ तक प्लेटफॉर्म टिकट पर रोक ( ETV Bharat )

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर रेल डिवीजन के कई स्टेशनों पर जाने के लिए अब प्लेटफार्म टिकट नहीं मिलेगा. छठ के दौरान होने वाली भीड़ को देखते हुए डिवीजन ने कई स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट बंद करने का फैसला लिया है.

कब तक बंद रहेगा प्लेटफार्म टिकट