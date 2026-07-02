यात्रीगण कृपया ध्यान दें: कोटा जंक्शन का प्लेटफार्म नंबर 4 बंद रहेगा 15 दिन, ट्रेनें भी होंगी डायवर्ट
कोटा जंक्शन पर री-डेवलपमेंट के कार्य के दौरान प्लेटफार्म नंबर चार बंद रहेगा, लेकिन इस दौरान कोई ट्रेन निरस्त नहीं होगी.
Published : July 2, 2026 at 6:56 PM IST
कोटा: कोटा जंक्शन पर स्टेशन री-डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है. इसी के चलते प्लेटफार्म नंबर 4 को शुक्रवार से बंद किया जा रहा है. यह अगले 15 दिन यानी 18 जुलाई तक बंद रहेगा. इस दौरान प्लेटफार्म पर आने वाली ट्रेनों को दूसरे प्लेटफार्म पर शिफ्ट किया जा रहा है. दूसरी तरफ कोटा से बीना की तरफ रेल लाइन पर चलने वाली कई ट्रेनों को सोगरिया स्टेशन पर ही स्टॉपेज दिया जाएगा और उनकी शुरुआत भी वहीं से होगी. इसके अलावा कुछ ट्रेनों को डायवर्ट भी किया गया है.
कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ब्लॉक लिया जा रहा है. ऐसे में यहां से संचालित होने वाली गाड़ियों के प्लेटफॉर्म में परिवर्तन किया गया है. साथ ही कुछ गाड़ियों का मार्ग परिवर्तित भी किया है. कुछ गाड़ियों का आंशिक संचालन सोगरिया स्टेशन से किया जाएगा. इस दौरान कोई भी गाड़ी निरस्त नहीं रहेगी तथा कोटा स्टेशन पर रेल सेवाओं का संचालन सामान्य रूप से जारी रहेगा. कोटा जंक्शन की जगह कुछ ट्रेनों को सोगरिया से बायपास किया जाएगा.
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10 से 15 मिनट का लगेगा एक्स्ट्रा टाइम: जैन ने बताया कि कोटा जंक्शन पर निर्माण के दौरान लिए गए चार नंबर प्लेटफार्म के ब्लॉक के चलते कुछ ट्रेनों के आने और जाने के समय में अंतर आ सकता है. इन ट्रेनों को एक्स्ट्रा समय भी लग सकता है. यह समय 10 से 15 मिनट का होगा. उन्होंने यात्रियों से अनुरोध किया है कि समय से पहले स्टेशन पर पहुंचें.
1. इन 12 ट्रेनों का प्लेटफार्म नंबर 4 से किया है 3 पर शिफ्ट
- ट्रेन नंबर 19811 - कोटा-इटावा एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 19814 - हिसार-कोटा एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 19808 - हिसार-कोटा एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 12181 - जबलपुर-अजमेर दयोदय एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 12182 - अजमेर-जबलपुर दयोदय एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 61613 - कोटा-सिरसा एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 11603 - कोटा-बीना मेमू
- ट्रेन नंबर 22982 - कोटा-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 13237 - कोटा-पटना एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 13239 - कोटा-पटना एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 13238 - पटना-कोटा एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 13240 - पटना-कोटा एक्सप्रेस
2. ट्रेन नंबर 12060 हजरत निजामुद्दीन-कोटा जनशताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 4 की जगह आएगी दो पर
3. यह ट्रेनें नहीं आएंगी कोटा जंक्शन पर, सोगरिया से होंगी बायपास
- ट्रेन नंबर 14814 भोपाल–जोधपुर एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 14813 जोधपुर–भोपाल एक्सप्रेस
4. ट्रेन नम्बर 61633 कोटा–बीना मेमू: 4 से 18 जुलाई 2026 तक कोटा जंक्शन की जगह सोगरिया स्टेशन से 15:20 बजे रवाना होगी.