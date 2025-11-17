लखनऊ जंक्शन के ये दो प्लेटफॉर्म एक महीने तक रहेंगे बंद, 20 ट्रेनों का प्लेटफॉर्म बदला, लिस्ट में देखें आपनी ट्रेन का स्टेटस
6 ट्रेनों को शार्ट टर्मिनेशन/शार्ट ओरिजिनेशन किया गया है, जबकि 20 ट्रेनों का प्लेटफॉर्म बदला गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2025 at 11:02 PM IST
लखनऊ : पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर चार और पांच एक माह तक बंद रहेगा. इस प्लेटफॉर्म पर आने वाली ट्रेनों के स्टॉपेज में बदलाव किया गया है. कई ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन किया गया है.
पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया, प्लेटफॉर्म नंबर चार और पांच पर कॉनकोर्स का निर्माण किया जा रहा है. 20 नवंबर से 22 दिसंबर तक इंजीनियरिंग कार्य किये के चलते बदलाव किया गया है. लखनऊ जंक्शन के रीडेवलपमेंट का काम पूरा हो जाने पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.
8 ट्रेनों के टर्मिनल में किया गया बदलाव -
- आगरा फोर्ट से 13 से 22 दिसंबर तक चलने वाली 12180 आगरा फोर्ट-लखनऊ जं. इंटरसिटी एक्सप्रेस ऐशबाग तक चलेगी.
- 12179 लखनऊ जंक्शन-आगरा फोर्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन के स्थान पर ऐशबाग से 15.55 बजे चलाई जायेगी.
- बांद्रा टर्मिनस से 22, 29 नवंबर, 6, 13 और 20 दिसंबर को चलने वाली 20921 बांद्रा टर्मिनस-लखनऊ एक्सप्रेस ऐशबाग स्टेशन पर 14.20 बजे यात्रा समाप्त करेगी.
- लखनऊ जंक्शन से 23, 30 नवंबर, 7, 14 और 21 दिसंबर को चलने वाली 20922 लखनऊ जंक्शन-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस ऐशबाग से 17.50 बजे चलाई जायेगी.
- पुणे से 25 नवंबर, 2, 9, 16 और 23 दिसंबर को चलने वाली 12104 पुणे-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस गोमतीनगर स्टेशन पर 14.20 बजे यात्रा समाप्त करेगी.
- लखनऊ जंक्शन से 26 नवंबर, तीन, 10, 17 और 24 दिसंबर को चलने वाली 12103 लखनऊ जंक्शन-पुणे एक्सप्रेस गोमतीनगर से 15.45 बजे प्रस्थान करेगी.
- पुणे से 25 नवंबर, 2, 9 और 16 दिसंबर को चलने वाली 11407 पुणे-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस ऐशबाग स्टेशन पर 00.50 बजे यात्रा समाप्त करेगी.
- लखनऊ जंक्शन से 27 नवंबर, 4, 11 और 18 दिसंबर को चलने वाली 11408 लखनऊ जंक्शन-पुणे एक्सप्रेस ऐशबाग से 6.30 बजे प्रस्थान करेगी.
6 ट्रेनों का शार्ट टर्मिनेशन/शार्ट ओरिजिनेशन
- गोरखपुर से 20 नवंबर से 23 दिसंबर तक (मंगलवार को छोड़कर) चलने वाली 15031/15032 गोरखपुर-लखनऊ जंक्शन-गोरखपुर एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन के स्थान पर ऐशबाग में शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट होगी. यह ट्रेन लखनऊ जंक्शन से ऐशबाग के बीच निरस्त रहेगी.
- छपरा से 19 नवंबर से 21 दिसंबर तक चलने वाली 15053 छपरा-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन के स्थान पर गोमतीनगर स्टेशन पर 7.40 बजे पहुंचकर यात्रा समाप्त करेगी. यह ट्रेन गोमतीनगर से लखनऊ के बीच निरस्त रहेगी.
- लखनऊ जंक्शन से 20 नवंबर से 22 दिसंबर तक चलने वाली 15054 लखनऊ जंक्शन-छपरा एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन के स्थान पर गोमतीनगर से 21.48 बजे चलाई जायेगी. यह ट्रेन गोमतीनगर से लखनऊ के बीच निरस्त रहेगी.
- गोरखपुर से 20 नवंबर से 22 दिसंबर तक चलने वाली 15069 गोरखपुर-ऐशबाग एक्सप्रेस ऐशबाग के स्थान पर गोमतीनगर में 9.46 बजे पहुंचकर यात्रा समाप्त करेगी. यह ट्रेन गोमतीनगर से ऐशबाग के मध्य निरस्त रहेगी.
- ऐशबाग से 20 नवंबर से 22 दिसंबर तक चलने वाली 15070 ऐश्बाग-गोरखपुर एक्सप्रेस ऐशबाग के स्थान पर गोमतीनगर से 17.02 बजे प्रस्थान करेगी. यह ट्रेन ऐशबाग से गोमतीनगर के बीच निरस्त रहेगी.
- 15009/15010 गोरखपुर-पीलीभीत-गोरखपुर एक्सप्रेस का इंजन रिवर्सल 20 नवंबर से 22 दिसंबर तक डालीगंज में किया जायेगा. यह ट्रेन डालीगंज-लखनऊ के बीच निरस्त रहेगी.
इन ट्रेनों का बदला गया प्लेटफॉर्म
- रायपुर से 21 एवं 25 नवंबर को चलने वाली 12536 रायपुर-लखनऊ जंक्शन गरीब रथ एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन पर प्लेटफॉर्म 1 पर आयेगी.
- रायपुर से 5, 9, 12, 16 और 19 दिसंबर को चलने वाली 12536 रायपुर-लखनऊ जंक्शन गरीब रथ एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन पर प्लेटफॉर्म संख्या-2 पर आयेगी.
- लखनऊ जंक्शन से 25 नवंबर से चार दिसंबर तक चलने वाली 12583 लखनऊ जंक्शन-आनन्द विहार टर्मिनस-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन से प्लेटफॉर्म संख्या-3 से चलाई जायेगी.
- आनन्द विहार टर्मिनस से 25 नवंबर से चार दिसंबर तक चलने वाली 12584 आनन्द विहार टर्मिनस-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन पर प्लेटफॉर्म संख्या-2 पर आयेगी.
- लखनऊ जंक्शन से 25 नवंबर से चार दिसंबर तक चलने वाली 22453 लखनऊ जंक्शन-मेरठ सिटी एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन से प्लेटफॉर्म संख्या-3 से चलाई जायेगी.
- लखनऊ जंक्शन से 13 से 22 दिसंबर तक चलने वाली 22453 लखनऊ जंक्शन-मेरठ सिटी एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन से प्लेटफॉर्म संख्या-2 से चलाई जायेगी.
- वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन से 25 नवंबर से चार दिसंबर तक चलने वाली 11109 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन पर प्लेटफॉर्म संख्या-3 पर आयेगी.
- लखनऊ जंक्शन से 25 नवंबर से चार दिसंबर तक चलने वाली 11110 लखनऊ जंक्शन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन से प्लेटफॉर्म संख्या-3 से चलाई जायेगी.
- वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन से 13 से 22 दिसंबर तक चलने वाली 11109 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन प्लेटफॉर्म संख्या-दो पर आयेगी.
- लखनऊ जंक्शन से 13 से 22 दिसंबर तक चलने वाली 11110 लखनऊ जंक्शन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन से प्लेटफॉर्म संख्या-2 से चलाई जायेगी.
- मेरठ सिटी से 25 नवंबर से चार दिसंबर तक चलने वाली 22454 मेरठ सिटी-लखनऊ एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन पर प्लेटफॉर्म संख्या-3 पर आयेगी.
- मेरठ सिटी से 13 से 22 दिसंबर तक चलने वाली 22454 मेरठ सिटी-लखनऊ एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन पर प्लेटफॉर्म संख्या-2 पर आयेगी.
- जबलपुर से 6 से 22 दिसंबर तक चलने वाली 15206 जबलपुर-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन पर प्लेटफॉर्म संख्या-3 पर आयेगी.
- डॉ. एम.जी.रामचन्द्रन सेंट्रल (चेन्नई) से 6, 9, 13, 16 और 20 दिसंबर तक चलने वाली 16093 पुरट्चि तलैवर डॉ. एम.जी.रामचन्द्रन सेंट्रल (चेन्नई)-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन पर प्लेटफॉर्म संख्या-1 पर आयेगी.
- काठगोदाम से 5 से 22 दिसंबर तक चलने वाली 15044 काठगोदाम-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन पर प्लेटफॉर्म संख्या-3 पर आयेगी.
- लखनऊ जंक्शन से 5 से 22 दिसंबर तक चलने वाली 15043 लखनऊ जंक्शन-काठगोदाम एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन से प्लेटफार्म संख्या-3 से चलाई जायेगी.
- लखनऊ जंक्शन से 6, 13 और 20 दिसंबर को चलने वाली 12593 लखनऊ जंक्शन-भोपाल एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन से प्लेटफॉर्म संख्या-2 से चलाई जायेगी.
- लखनऊ जंक्शन से 5 से 22 दिसंबर तक चलने वाली 15011 लखनऊ जंक्शन-चंडीगढ़ एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन से प्लेटफॉर्म संख्या-2 से चलाई जायेगी.
- बरौनी से 13 से 22 दिसंबर तक चलने वाली 15203 बरौनी-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन पर प्लेटफॉर्म संख्या-3 पर आयेगी.
- लखनऊ जंक्शन से 13 से 22 दिसंबर तक चलने वाली 15205 लखनऊ जंक्शन-जबलपुर एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन से प्लेटफॉर्म संख्या-3 से चलाई जायेगी.
यह भी पढ़ें : कानपुर पुलिस पर फायरिंग करने वाले तीन गिरफ्तार, फरार 13 आरोपियों की तलाश, दो पक्षों में झगड़े की सूचना पर पहुंची थी पुलिस