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त्रियुंड ट्रेक में बैन होंगी प्लास्टिक वाटर बॉटल, वन विभाग ने तैयारी की ₹35 लाख की व्यापक योजना

हिमाचल में पर्यटकों की बना पसंद बना त्रियुंड ट्रेक, पिछले वित्तीय वर्ष में 77 हजार से ज्यादा पर्यटक पहुंचे त्रियुंड.

Triund trek Development Plan
त्रियुंड ट्रेक (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 4:09 PM IST

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धर्मशाला: धौलाधार की गोद में बसे विश्व प्रसिद्ध त्रियुंड ट्रेक को अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में वन विभाग ने व्यापक कार्य योजना तैयार की है. डीएफओ धर्मशाला अमित शर्मा ने बताया कि ट्रैक पर पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जबकि प्राकृतिक स्वरूप से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी.

पिछले साल इतने पर्यटक पहुंचे त्रियुंड

डीएफओ धर्मशाला अमित शर्मा ने बताया कि ट्रैक पिछले वित्तीय साल (मार्च तक) 77,667 पर्यटकों ने त्रियुंड ट्रेक का भ्रमण किया. गल्लू, भागसूनाग सहित चार चेक पोस्टों के जरिए ट्रैक को नियमित किया, जिससे टिकटिंग के जरिए वन विभाग को 75,76,912 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ. उन्होंने बताया कि विभाग में कर्मचारियों की कमी के चलते इस साल चेक पोस्ट संचालन और पर्यटकों के नियमन का कार्य ओपन टेंडर के जरिए थर्ड पार्टी को सौंपा गया है. इसके लिए 86 लाख रुपए का टेंडर आवंटित किया गया है. जुलाई तक के आंकड़ों के अनुसार इस साल अब तक 33,221 भारतीय और 613 विदेशी पर्यटक त्रियुंड और लाका क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं.

"त्रियुंड एक संवेदनशील प्राकृतिक स्थल है, इसलिए यहां किसी प्रकार का भारी कंक्रीट निर्माण नहीं किया जाएगा. पर्यटकों की सुविधा के लिए केवल आवश्यक बैठने की व्यवस्था, दिशा-सूचक बोर्ड (साइनेज) और अन्य न्यूनतम सुविधाएं विकसित की जाएगी. स्वच्छता अभियान के तहत हाल ही में पूरे ट्रैकिंग रूट पर स्थानीय बांस से बने 50 ईको-फ्रेंडली डस्टबिन भी स्थापित किए गए हैं." - अमित शर्मा, डीएफओ धर्मशाला

त्रियुंड तक पहुंचाया जाएगा पेयजल

डीएफओ अमित शर्मा ने बताया कि वन विभाग ने त्रियुंड के लिए विस्तृत डीपीआर और दीर्घकालिक विकास योजना तैयार की है. इसके तहत मानसून खत्म होने के बाद सितंबर से लाका से त्रियुंड तक पेयजल पहुंचाने की परियोजना शुरू करने का लक्ष्य है. करीब 35 लाख रुपए लागत वाली इस योजना के लिए स्टेट ईको-टूरिज्म सोसाइटी से 15 लाख रुपए का लोन मंजूर हो चुका है, जबकि बाकी राशि के लिए जिला प्रशासन से सकारात्मक आश्वासन मिला है. उन्होंने बताया कि वन विभाग त्रियुंड ट्रेक के संरक्षण और बेहतर प्रबंधन से जुड़े दो अन्य महत्वपूर्ण कदम भी जल्द उठाने जा रहा है, जिनकी घोषणा आने वाले समय में की जाएगी.

प्लास्टिक की पानी की बोतलें होगी बैन

डीएफओ धर्मशाला अमित शर्मा ने बताया कि जैसे ही त्रियुंड में नियमित पेयजल उपलब्ध हो जाएगा, पर्यटकों द्वारा प्लास्टिक की पानी की बोतलें ऊपर ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया जाएगा. इसके अलावा ट्रैक पर एक-दो प्रमुख स्थानों पर ड्राई टॉयलेट भी स्थापित किए जाएंगे. पर्यटकों से अपील करते हुए अमित शर्मा ने कहा कि त्रियुंड एक एडवेंचर ट्रैक है, इसलिए सुरक्षा नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है. पर्यटक केवल निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें, खतरनाक ढलानों और गहरी खाइयों से दूर रहें और भारी बारिश या बर्फबारी के दौरान ट्रैकिंग से बचें.

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