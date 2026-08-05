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त्रियुंड ट्रेक में बैन होंगी प्लास्टिक वाटर बॉटल, वन विभाग ने तैयारी की ₹35 लाख की व्यापक योजना

त्रियुंड ट्रेक ( ETV Bharat File Photo )