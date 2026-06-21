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पर्यटन बढ़ा, व्यवस्थाएं नहीं: संगम की सुंदरता पर गंदगी का ग्रहण, मंदाकिनी नदी तक पहुंच रहा कचरा

संगम की सुंदरता पर गंदगी का ग्रहण लगा रही है. मंदाकिनी तक पहुंच रहा प्लास्टिक कचरा.

Rudrapur Plastic Waste
गंदगी बनी लोगों के लिए सिरदर्द (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 21, 2026 at 10:21 AM IST

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रुद्रप्रयाग: केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाले रुद्रप्रयाग जवाडी बाईपास स्थित विश्वप्रसिद्ध संगम व्यू प्वाइंट आज अपनी प्राकृतिक सुंदरता और दिव्य संगम दृश्य के कारण लाखों श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. यहां से अलकनंदा और मंदाकिनी घाटियों के मनोरम दृश्य देखने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. लेकिन पर्यटन मानचित्र पर तेजी से उभर रही इस महत्वपूर्ण स्थल की वर्तमान स्थिति चिंताजनक होती जा रही है. व्यू प्वाइंट पर फैली गंदगी, प्लास्टिक कचरे के ढेर और बदहाल व्यवस्थाएं न केवल पर्यटन स्थल की छवि धूमिल कर रही हैं, बल्कि पर्यावरण और मंदाकिनी नदी के अस्तित्व के लिए भी गंभीर खतरा बनती जा रही हैं.

पर्यावरणीय संकट गहराने की आशंका: स्थल पर पहुंचने वाले पर्यटकों को जहां एक ओर प्रकृति की अद्भुत छटा आकर्षित करती है, वहीं दूसरी ओर चारों तरफ बिखरी प्लास्टिक बोतलें, चिप्स और खाद्य पदार्थों के रैपर, पॉलीथिन और अन्य अपशिष्ट निराश भी कर रहे हैं. व्यू प्वाइंट के आसपास कई स्थानों पर कूड़े के ढेर साफ दिखाई देते हैं, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहां नियमित सफाई और कचरा प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था लगभग नदारद है.

Rudrapur Plastic Waste
सुंदरता पर गंदगी लगा रही ग्रहण (Photo-ETV Bharat)

मंदाकिनी नदी तक पहुंच रहा कचरा: भूगोल वेता प्रवीण रावत का कहना है कि खुले में पड़ा कचरा बारिश और तेज हवाओं के कारण धीरे-धीरे ढलानों के रास्ते नीचे बहकर मंदाकिनी नदी तक पहुंच रहा है. यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो नदी की स्वच्छता, जल गुणवत्ता और जलीय जीव-जंतुओं पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है. पर्यावरणविदों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रदूषण का प्रभाव मैदानी इलाकों की तुलना में कहीं अधिक घातक होता है, क्योंकि यहां कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण न होने पर वह सीधे जल स्रोतों और नदियों में पहुंच जाता है.

Rudrapur Plastic Waste
मंदाकिनी नदी तक पहुंच रहा कचरा (Photo-ETV Bharat)

जंगलों और वन्यजीवों के लिए भी बढ़ रहा खतरा: स्थिति केवल नदी तक सीमित नहीं है. आसपास के वन क्षेत्रों में उड़कर पहुंच रहा प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट जंगलों के लिए भी गंभीर चुनौती बनता जा रहा है. वन्यजीवों द्वारा प्लास्टिक निगलने की घटनाएं कई स्थानों पर सामने आ चुकी हैं. ऐसे में संगम व्यू प्वाइंट के आसपास बढ़ता कचरा भविष्य में वन्यजीवों और स्थानीय जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है.

Rudrapur Plastic Waste
पर्यावरण विशेषज्ञों ने जताई चिंता (Photo-ETV Bharat)

संगम व्यू प्वाइंट के समग्र विकास के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है. यहां सार्वजनिक शौचालय निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है व सफाई व्यवस्था को मजबूत बनाने और कचरा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.
-विशाल मिश्रा, डीएम-

करोड़ों के पर्यटन दावों के बीच बुनियादी सुविधाओं का अभाव: पर्यटकों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिस स्थान पर प्रतिदिन सैकड़ों वाहन और हजारों लोग पहुंचते हैं, वहां पर्याप्त डस्टबिन, सार्वजनिक शौचालय, पेयजल व्यवस्था और नियमित सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है. कई पर्यटकों ने सवाल उठाया कि जब सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, तब इतने महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल पर ठोस कचरा प्रबंधन की स्थायी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जा सकी.

Rudrapur Plastic Waste
बड़ी तादाद में पहुंचते हैं पर्यटक (Photo-ETV Bharat)

जिला पंचायत और संबंधित विभागों द्वारा कागजों में स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत नजर आती है. यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो यह स्थल भी अन्य पर्यटन स्थलों की तरह कचरे की समस्या से जूझता रहेगा.
-पुष्पा किमोठी-अंकित राणा, स्थानीय निवासी-

‘स्वच्छ उत्तराखंड’ अभियान पर भी उठ रहे सवाल: राज्य सरकार एक ओर स्वच्छ और हरित उत्तराखंड की अवधारणा को बढ़ावा दे रही है, वहीं दूसरी ओर प्रमुख पर्यटन स्थलों पर गंदगी के बढ़ते ढेर इन दावों की पोल खोलते नजर आ रहे हैं. संगम व्यू प्वाइंट की वर्तमान स्थिति प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा रही है.

यदि तत्काल प्रभाव से वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन, नियमित सफाई अभियान और पर्यटकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू नहीं किए गए तो आने वाले वर्षों में मंदाकिनी नदी और आसपास का पर्यावरण अपूरणीय क्षति का सामना कर सकता है. जिला प्रशासन, जिला पंचायत और पर्यटन विभाग से संयुक्त कार्ययोजना बनाकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है.
-देव राघवेंद्र बद्री, पर्यावरण विशेषज्ञ

क्या बच पाएगी प्रकृति की यह अनमोल धरोहर? अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या प्रशासनिक घोषणाएं और प्रस्तावित योजनाएं समय पर धरातल पर उतर पाएंगी, या फिर प्रकृति की गोद में बसा यह खूबसूरत पर्यटन स्थल धीरे-धीरे गंदगी और प्लास्टिक प्रदूषण की भेंट चढ़ जाएगा? यदि जिम्मेदार विभागों ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो संगम व्यू प्वाइंट की पहचान उसकी प्राकृतिक सुंदरता नहीं, बल्कि कूड़े के ढेर और बदहाल व्यवस्थाएं बनकर रह जाएंगी. मंदाकिनी नदी, जंगल और आने वाली पीढ़ियां शायद इस लापरवाही की भारी कीमत चुकाने को मजबूर हों.

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