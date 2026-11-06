वासुकी ताल को कचरा घर बनाने वालों को स्थानीय युवक ने सिखाया पर्यावरण का पाठ, अकेले साफ किया ट्रेक
Kedarnath High altitude plastic waste रुद्रप्रयाग जिले में स्थित वासुकी ताल में प्लास्टिक का अंबार लगता जा रहा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 6, 2026 at 8:51 AM IST|
Updated : November 6, 2026 at 10:11 AM IST
रुद्रप्रयाग: जिस हिमालय की गोद में पहुंचकर लोग सुकून, शांति और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने आते हैं, उसी हिमालय की पवित्र धरोहर को इंसान अपने हाथों से कचरे के ढेर में तब्दील करने पर आमादा है. बाबा केदारनाथ की धरती पर भी प्लास्टिक प्रदूषण का कहर नहीं थम रहा है. समुद्र तल से करीब 14,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित वासुकी ताल में प्लास्टिक कचरे का अंबार पर्यावरण संरक्षण के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.
केदारनाथ धाम से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की कठिन पैदल दूरी तय कर पहुंचने वाले कुछ पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन अपने पीछे प्लास्टिक की बोतलें, खाद्य पदार्थों के पैकेट और अन्य कचरा छोड़कर हिमालय की अनमोल विरासत को प्रदूषित कर रहे हैं. विडंबना देखिए कि जिस दुर्गम क्षेत्र तक पहुंचने के लिए लोगों को कई किलोमीटर की कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, वहां तक प्लास्टिक कचरा पहुंच रहा है, लेकिन उसे वापस लाने की जिम्मेदारी उठाने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा.
वासुकी ताल की मौजूदा स्थिति प्रकृति के प्रति बढ़ती लापरवाही और जिम्मेदार तंत्र की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है. इस गंभीर तस्वीर के बीच स्थानीय जागरूक युवक दुर्गा प्रसाद देवशाली ने सराहनीय पहल करते हुए स्वयं वासुकी ताल पहुंचकर सफाई की जिम्मेदारी उठाई. उन्होंने वहां बिखरे प्लास्टिक कचरे को एकत्रित कर लोगों को यह संदेश दिया कि हिमालय केवल पर्यटन का केंद्र नहीं, बल्कि हमारी प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत है. इसकी रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है.
देवशाली ने पर्यटकों से दो टूक अपील की कि वासुकी ताल की यात्रा पर आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ ले जाए गए प्लास्टिक, पानी की बोतलें, खाद्य सामग्री के पैकेट और अन्य कचरे को वापस लेकर आए. प्रकृति को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी केवल सरकारी विभागों की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो हिमालय की सुंदरता का लाभ उठाता है.
उन्होंने वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा की भयावह त्रासदी का उल्लेख करते हुए कहा कि हिमालय की संवेदनशीलता को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. प्रकृति के साथ खिलवाड़ के परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं, केदारघाटी इसका दर्दनाक उदाहरण देख चुकी है. ऐसे में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अनियंत्रित प्लास्टिक प्रदूषण को हल्के में लेना भविष्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है.
वासुकी ताल में प्लास्टिक कचरे के निस्तारण को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे. धार्मिक स्थलों को प्लास्टिक मुक्त रखने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं.
-विशाल मिश्रा, जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग-
दुर्गा प्रसाद देवशाली ने केदारनाथ वन प्रभाग से वासुकी ताल क्षेत्र में नियमित निगरानी, प्लास्टिक कचरा वापस लाने की प्रभावी व्यवस्था, पर्यटकों को जागरूक करने और प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की है. उन्होंने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता जताई.
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