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वासुकी ताल को कचरा घर बनाने वालों को स्थानीय युवक ने सिखाया पर्यावरण का पाठ, अकेले साफ किया ट्रेक

स्थानीय युवक ने साफ किया प्लास्टिक कचरा ( Photo-Local Resident )

रुद्रप्रयाग: जिस हिमालय की गोद में पहुंचकर लोग सुकून, शांति और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने आते हैं, उसी हिमालय की पवित्र धरोहर को इंसान अपने हाथों से कचरे के ढेर में तब्दील करने पर आमादा है. बाबा केदारनाथ की धरती पर भी प्लास्टिक प्रदूषण का कहर नहीं थम रहा है. समुद्र तल से करीब 14,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित वासुकी ताल में प्लास्टिक कचरे का अंबार पर्यावरण संरक्षण के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.

केदारनाथ धाम से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की कठिन पैदल दूरी तय कर पहुंचने वाले कुछ पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन अपने पीछे प्लास्टिक की बोतलें, खाद्य पदार्थों के पैकेट और अन्य कचरा छोड़कर हिमालय की अनमोल विरासत को प्रदूषित कर रहे हैं. विडंबना देखिए कि जिस दुर्गम क्षेत्र तक पहुंचने के लिए लोगों को कई किलोमीटर की कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, वहां तक प्लास्टिक कचरा पहुंच रहा है, लेकिन उसे वापस लाने की जिम्मेदारी उठाने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा.